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Израильский эксперт назвал сроки освобождения Одессы
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Российские военные смогут взять под контроль Одессу осенью 2022 года, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Россия всерьез активизировала действия своих Вооруженных сил на Черноморском побережье, что свидетельствует о начале продвижения к Одессе. К началу учебного года Одесса будет освобождена», – сказал Кедми в эфире Youtube-канала «Вальдман-Line», передает Ura.ru.
По его словам, учебный год в этом городе «начнется по российской программе».
Ранее Минобороны сообщало, что националисты под угрозой увольнения собирают данные о российских родственниках и настроениях соседей у госслужащих в Одессе.
Эксперт рассказал о согласии Запада на крупную сделку с Москвой
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Запад согласился отменить часть санкций ради решения сразу двух проблем: снять препятствия для экспорта как украинского, так и российского зерна. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Минобороны России анонсировали скорое подписание соглашения по «зерновому вопросу» – по итогам переговоров России, Украины, Турции и ООН.
«Предварительная отмена санкций связана с очевидным прогрессом на переговорах в Стамбуле. И те заявления, которые делали и генерал Конашенков, и Минобороны Турции, и сам генсек ООН Антониу Гутерриш, указывают на то, что на следующей неделе может быть подписано финальное соглашение. Уже обсуждаются технические детали. Значит, есть взаимосвязь между снятием санкций и решением вопроса с вывозом зерна с Украины», – говорит замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
Намерения Брюсселя, о которых стало известно в пятницу, упрощают вывоз российского зерна, пояснил эксперт. «Сложности заключались в том, что зарубежные перевозчики, владельцы судов до сих пор отказывались обслуживать российских экспортеров зерна, западные банки не проводили расчеты, связанные с экспортом. Теперь все эти проблемы отпадут», – надеется Суслов.
«Я бы не назвал этом каким-то подарком Москве. Это стоит рассматривать в контексте общего стремления не допустить мирового продовольственного кризиса. Кроме того, частичная отмена санкций означает признание Западом того очевидного факта, что поставки нашего зерна влияют на мировые рынки значительно больше, чем того зерна, которое с прошлого года лежит в одесском порту», – добавил он.
В Москве не раз говорили, что мы готовы и решать проблему украинского зерна, и поставлять свое собственное зерно. «Но для этого необходимо было снять санкции. Теперь Запад, похоже, согласился на сделку», – заключил Суслов.
Ранее представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Стамбуле в основном поддержали предложения Москвы. Итоговое соглашение, которое носит название «Черноморская инициатива», вскоре будет готово, уверен Конашенков. Соглашение может быть подписано на следующей неделе, добавил источник ТАСС в Евросоюзе.
Одновременно стало известно о намерении Еврокомиссии изменить режим санкций таким образом, чтобы они больше не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России. На смягчение санкционного режима пошли и в Вашингтоне. Минфин США накануне вывел из-под санкций бывшую «дочку» Газпрома Gazprom Germania GMBG. Ведомство выдало генеральную лицензию на проведение сделок с компанией до 16 декабря.
Киев «спешит как можно быстрее» заключить сделку с Москвой об экспорте зерна через свои черноморские порты, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Впрочем, член российской делегации на переговорах с Украиной, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, что договоренности по экспорту зерна никак не увязаны с возможностью возобновления переговоров Москвы и Киева.
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СМИ: ВС России удалось завладеть американской РСЗО HIMARS
Российские военные завладели одной из установок американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Установку якобы уже переправили в Россию, на данный момент неизвестно, продали ли ее украинские военные, либо же она была захвачена, передает «Газета.Ru» со ссылкой на telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что эта РСЗО может стать чувствительной потерей для Вашингтона, поскольку это позволит российским специалистам разработать способы противодействия таким установкам.
В понедельник украинские военные нанесли удары из РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские военные могут уничтожить американские HIMARS.
Украина принялась угрожать западным банкам
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Власти Украины заявили, что если банки США и Европы продолжат работать с компаниями, которые торгуют российской нефтью, Киев запретит им финансировать будущее восстановление Украины и подаст иски в Международный уголовный суд, пишут СМИ.
Financial Times ссылается на советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко. Устенко заявил, что соответствующие письма направлены JPMorgan Chase и HSBC. Также издание сообщает, что письма направлены Citigroup и Credit Agricole. От банков требуют перестать финансировать компании, торгующие российской нефтью и перевозящие ее, а также продать доли в российских нефтегазовых компаниях, передает ТАСС.
Устенко заявил о намерении украинских властей подать иски против банков в МУС. По его словам, украинские спецслужбы собирают информацию о поддержке западными финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности. Устенко заявил, что банки, по его мнению, «совершают военные преступления», помогая России. Financial Times указывает, что МУС не может расследовать или привлечь к суду правительства или корпорации, но может делать это в отношении физических лиц в этих структурах.
В письме JPMorgan Chase Устенко раскритиковал доклад аналитиков банка, заявивших, что цены на нефть могут достичь 380 долларов за баррель, если Россия сильно сократит добычу. Устенко счел доклад «нагнетающим страх и основанным на анализе плохого качества». В свою очередь, в JPMorgan Chase заявили, что играют активную роль в применении антироссийских санкций, Citigroup и Credit Agricole повторили свои прежние заявления о сворачивании деятельности в России, а HSBC отказался от комментариев.
Напомним, в июне крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по российскому госдолгу. На Западе заявили, что в ночь на 27 июня в России якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В Кремле не согласились с утверждением о наступившем «дефолте» России. Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность. Даже сам Минфин США признает, что наступление технического «дефолта» в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступа к мировому рынку капитала.
Названы преимущества снарядов «Торнадо-С» перед HIMARS
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Управляемые снаряды новейшей российской РСЗО «Торнадо-С» продемонстрировали высокую точность и эффективность на Украине, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» рассказал, что снаряды «Торнадо-С» «успешно применяются» в ходе спецоперации. По словам источника, «они обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей». В частности, речь идет об «уничтожении боевиков украинских националистических формирований в местах их дислокации и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе».
Как заявил источник, эти снаряды «превосходят аналогичные боеприпасы американских РСЗО HIMARS по дальности стрельбы и мощности боевой части». Также они имеют преимущество и «по точности попадания – их круговое вероятное отклонение составляет в среднем 5–7 метров».
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Вооруженные силы Украины также нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. Указывалось, что Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.
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Сдавшийся украинский военный рассказал о «поддержке минус»
Украинский военнослужащий рассказал, что сдался в плен после того, как его с сослуживцами бросило командование.
На видео, опубликованном RT, украинский военный рассказал, что подразделение запросило подкрепление с воздуха, но ему отказали: «Поддержка минус».
По словам военного, в ряды ВСУ он пошел вынужденно: при отказе от мобилизации его ждала тюрьма.
В его подразделении, как он утверждает, радовались ранениям и пытались всячески «закосить» по состоянию здоровья: «И то, даже если контужен, шлют вперед, и все».
Ранее пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов заявил, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.
ВКС России уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на Северском направлении
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В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении, сообщили в Минобороны.
«Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии», – сообщает Минобороны в Telegram-канале.
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев, уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники», – сообщили в военном ведомстве.
Сообщается также, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод». Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР)ДНРи 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе КонстантиновкиДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах.
По данным Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Также, сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска ДНР.
Сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, Камышаны Херсонской области, Решетиловское Запорожской области, Алчевск Луганской народной республики, Серебрянка, Григоровка, Спартак, Красный Октябрь и Криничная ДНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка ДНР перехвачена баллистическая ракета «Точка-У», а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Еще одна соседняя с Россией страна получит от США комплексы HIMARS
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Госдепартамент США утвердил возможную продажу Эстонии РСЗО HIMARS и сопутствующего оборудования на 500 млн долларов, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию.
Уточняется, что 500 млн долларов – «ориентировочная стоимость». Пентагон утвердил соответствующий сертификат. Информация передана в Конгресс США. Указывается, что Эстония хочет купить до шести HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты. По мнению Пентагона, сделка «не изменит основного военного баланса в регионе», передает РИА «Новости».
Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса «воздух – воздух», а также сопутствующего военного оборудования на общую сумму порядка 950 млн долларов. По мнению Пентагона, сделка будет способствовать поддержанию «целей и задач США в сфере внешней политики и национальной безопасности путем укрепления безопасности одного из союзников по НАТО». США считают Норвегию «важной силой в поддержку политической стабильности и экономического прогресса в Европе».
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Вооруженные силы Украины также нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. Указывалось, что Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.
Также сообщалось о желании Польши закупить 500 РСЗО HIMARS.
До этого по американской программе продажи военной продукции за рубеж Польша запросила 20 комплексов HIMARS. В НАТО сообщили, что «первые поставки запланированы на 2023 год», передает RT.
Следует отметить, что HIMARS Польша ждет с 2019 года, передает ТАСС.
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Глава минобороны Украины напомнил, что он «не ракетчик, а юрист»
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Министр обороны Украины Алексей Резников не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
Резников выразил благодарность союзникам Украины за помощь. Как заявил министр, «это не значит, что две системы (NASAMS) смогут защитить все небо Украины». В ответ на вопрос, какую же часть Украины они защитить смогут, Резников заявил: «Я не готов ответить. Я не ракетчик, я – адвокат, юрист на посту министра обороны. Поэтому сейчас я не готов вам сказать. Но я быстро учусь».
Министр выразил готовность «рассказать про другие виды вооружений, про которые раньше даже понятия не имел». Он похвастался тем, что «сегодня, например, различает MLRS и HIMARS». Глава ведомства обещал «выучить все о NASAMS в деталях». «Но сейчас я знаю точно, что это очередной важный шаг помощи Украине в ее вооружении и поднятии уровня нашей защиты», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS. Напомним, Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
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Вучич осадил угрожавшего ему украинского депутата
Президент Сербии Александр Вучич в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским.
«Украине и украинскому народу желаю всего наилучшего, а что касается хорватов, пусть они занимаются своим делом», – заявил Вучич журналистам в субботу, передает РИА «Новости».
Также он рассказал о двух днях консультаций с партиями в парламенте по поводу формирования нового правительства. По словам главы страны, новый кабмин будет проводить самостоятельную сербскую политику.
Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны.
Глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы заявил, что Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут «перевоспитать» последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты.
Опубликовано видео прорыва украинской ПВО российскими ракетами
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео того, как российские крылатые ракеты прорывают ПВО противника на подлете к Днепропетровску (переименованному украинскими властями в «Днепр»).
«Очень показательное видео» военкор разместил в своем Telegram-канале.
Ранее Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Украина обстреляла Курскую область
Поселок Теткино в Глушковском районе оказался под минометным обстрелом, сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
Старовойт сообщил в Telegram, что «суббота началась с очередной атаки противника на поселок Теткино». Сообщается, что «зафиксированы возгорания». Он рассказал, что во время минометного обстрела «зафиксировано больше 20 прилетов». «К счастью, среди жителей пострадавших нет», – сообщил глава области, добавив, что «есть незначительные повреждения нескольких домов». Он заверил, что «вся необходимая помощь владельцам будет оказана».
Напомним, Украина наносит удары по сопредельным российским регионам. 5 июля сообщалось, что более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию приграничного Глушковского района Курской области, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
Володин предупредил США и Европу о «принципе бумеранга»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил европейские страны и Соединенные Штаты о «принципе бумеранга», который последует за их военными поставками Украине.
«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Речь идет о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, который не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS.
Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
Напомним также, ранее Володин заявлял, что решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины.
Захваченную на Украине технику выставили в парке «Патриот»
Трофейная техника ВС Украины и образцы иностранного вооружения выставлены в парке «Патриот», где с 15 по 21 августа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2022».
Зрители смогут увидеть модернизированный танк Т-72АМТ. Это модификация от Киевского бронетанкового завода была впервые представлена в 2020 году. ВСУ получили танк в феврале 2021 года, передает ТАСС.
Будет представлен украинский бронеавтомобиль «Варта» производства предприятия «Украинская бронетехника». Платформа «Варта» была разработана в 2014 году. Также на площадке выставят катера. Патрульный катер проекта 09104 «Калкан-П» с бортовым номером BG-309 разработан заводом «Лиман».
Отдельно будет представлена иностранная техника. Покажут сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. Всего Украина получила 20 таких машин.
Ранее сообщалось, что российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь», причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены у коррумпированных украинских военных.
В ЛНР заявили о последней возможности для ВСУ отступить из Северска
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Украинские военные пока могут покинуть Северск, но лишь малыми группами в направлении Соледара, все дороги находятся под контролем союзных сил, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Украинским военнослужащим дана команда на отход из Северска. Прежде всего, у них сейчас один отход в направлении населенного пункта Соледар, там есть ряд грунтовых дорог», – сказал Марочко в беседе с РИА «Новости».
Он пояснил, что рельеф местности позволяет им отходить скрытно, но говорить о «безопасном отходе» уже нельзя, так как союзные силы контролируют большую часть логистики в районе населенного пункта.
Марочко добавил, что у бойцов ВСУ получится выходить из города лишь малыми группами. Почти все пути отхода перекрыты, они полностью в зоне огневого поражения.
Ранее Марочко рассказал, что украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска. По его словам, ВСУ принялись массово минировать город Артемовск, чтобы при отходе дистанционно подорвать административные здания.
Националисты бригады теробороны бежали с позиций в районе Артемовска
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На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе, сообщили в Минобороны России.
«В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины», – сообщает военное ведомство в Telegram-канале.
В МО РФ также сообщили, что в результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.