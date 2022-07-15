Минобороны: Националисты собирают данные о родственниках в России у госслужащих в Одессе

Националисты под угрозой увольнения собирают данные о российских родственниках и настроениях соседей у госслужащих в Одессе, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Одесской области служащих государственных и муниципальных учреждений под угрозой увольнения боевики националистических формирований совместно с сотрудниками СБУ заставляют заполнять анкеты об имеющихся родственниках в России, характере общения с ними, а также о наличии знакомых и соседей, выражающих недовольство действиями политического руководства Украины», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

Он подчеркнул, что «всех подозреваемых в пророссийских настроениях задерживают и увозят в неизвестном направлении».

«Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», – сообщил он.

Ранее стало известно, что украинская армия несла самые большие потери в мае, когда в день погибали до 100 человек, а 300–400 получали ранения.