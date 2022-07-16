Минобороны показало боевую работу САУ «Мста-С»

Орбан: Европа выстрелила себе в легкие и сейчас задыхается

Политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире национального венгерского радио Kossuth.

«Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд, а имела эффект, обратный тому, что планировалось... Должен сказать, что сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, поэтому она сейчас везде задыхается», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Орбан посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, поскольку в ближайшие месяцы ожидается европейский экономический спад. Он добавил, что все международные исследования, анализы и прогнозы, с которыми он работает, показывают, что из-за «комбинированного эффекта» от санкционной политики и конфликта на Украине «экономика Европы начинает сжиматься».

Ранее в Москве предупредили, что раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.

Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.

В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел момент, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».

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