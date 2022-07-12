Дудя оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

Суд в Москве оштрафовал журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 271 района Лефортово города Москвы Дудь Ю. А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием СМИ или интернета»), ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 120 тыс. рублей», – сказали ТАСС в пресс-службе, не уточнив деталей этого дела об административном правонарушении.

Как пояснила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, Дудя оштрафовали за видеоинтервью с открытым геем-акционистом Федором Павловым-Андреевичем.

«В рамках дела об административном правонарушении сотрудниками полиции были получены положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы информационной продукции на предмет нарушения Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Блогер Дудь не явился на судебное заседание. По имеющейся информации, с начала января проживает в Испании», – сообщила Мизулина.

В ноябре 2021 года Дудь был оштрафован на 100 тыс. рублей Зюзинским районным судом Москвы за пропаганду наркотиков. Сам он вину не признал.

В апреле 2022 года Дудь был включен в список СМИ-иноагентов.