Daily Mail: США может накрыть мегацунами и землетрясение

Tекст: Алексей Дегтярев

Работа исследователей указала на высокую вероятность катастрофического землетрясения вдоль зоны субдукции Каскадия, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

По данным публикации, до 2100 года практически наверняка произойдет сильное землетрясение, вероятность такого события в ближайшие 50 лет оценивается в 37%.

Землетрясение магнитудой от 8 до 9 может спровоцировать мегацунами высотой около 30 метров, способное уничтожить значительную часть западного побережья США. В Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям подсчитали, что при подобном сценарии погибнет не менее 5,8 тыс. человек от землетрясения и еще 8 тыс. от последующего цунами.

«Это, безусловно, станет настоящей катастрофой для США. Цунами придет, и оно будет разрушительным», – заявила профессор и ведущий автор исследования Тина Дьюра.

