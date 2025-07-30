Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.0 комментариев
Трамп предупредил об угрозе цунами на Гавайях и Аляске
После сильного землетрясения в Тихом океане была объявлена угроза цунами, жители Гавайев получили официальное предупреждение и рекомендации по эвакуации.
Из-за крупного землетрясения в Тихом океане введены специальные меры безопасности, сообщил Трамп, передает ТАСС.
В своем заявлении политик подчеркнул, что под угрозой также находится Япония.
Власти штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться после землетрясения на Камчатке, сообщает РИА «Новости». Жителям рекомендовали покинуть пляжи и переместиться в более высокие районы либо оставаться на четвертом этаже зданий и выше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на гавайских берегах наблюдались волны цунами выше одного метра после мощного землетрясения на Камчатке. Авиакомпания Hawaiian Airlines приостановила выполнение рейсов. Авиакомпания Alaska Airlines также отменила полеты.