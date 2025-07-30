  • Новость часаВ Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после землетрясения
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    0 комментариев
    Иван Лизан Иван Лизан Почему сроки ультиматума Трампа не действуют на Россию

    Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    19 комментариев
    30 июля 2025, 10:40 • Новости дня

    Трамп предупредил об угрозе цунами на Гавайях и Аляске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После сильного землетрясения в Тихом океане была объявлена угроза цунами, жители Гавайев получили официальное предупреждение и рекомендации по эвакуации.

    Из-за крупного землетрясения в Тихом океане введены специальные меры безопасности, сообщил Трамп, передает ТАСС.

    В своем заявлении политик подчеркнул, что под угрозой также находится Япония.

    Власти штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться после землетрясения на Камчатке, сообщает РИА «Новости». Жителям рекомендовали покинуть пляжи и переместиться в более высокие районы либо оставаться на четвертом этаже зданий и выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на гавайских берегах наблюдались волны цунами выше одного метра после мощного землетрясения на Камчатке. Авиакомпания Hawaiian Airlines приостановила выполнение рейсов. Авиакомпания Alaska Airlines также отменила полеты.

    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

    Комментарии (34)
    30 июля 2025, 05:11 • Новости дня
    Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года
    Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года
    @ кадр из видео МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, на протяжении не менее месяца ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

    «Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Очаг землетрясения прилегал к зонам событий июля 2025 года и августа 2024 года, разрыв распространился более чем на 200 км вдоль глубоководного желоба.

    Специалисты прогнозируют, что ощутимые афтершоки будут продолжаться не менее месяца, их магнитуда может достигать 7,5. В Петропавловске-Камчатском возможны толчки силой до 5-6 баллов и опасные цунами.

    Порт Северо-Курильска в Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие оказались подтоплены волной цунами, сообщает МЧС.

    По информации спасателей, на Камчатке пострадавших в результате землетрясения нет, здания активно обследуются на наличие повреждений после толчков, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в связи с объявленной угрозой цунами почти по всему восточному побережью Японии призвал жителей в районах, где действует объявление об угрозе цунами, эвакуироваться в многоэтажные здания.

    Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

    Ученые считают данное сейсмособытие классическим субдукционным землетрясением, по их мнению, сюрпризов от очага не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, угроза цунами была объявлена в России, Японии и США после сильного землетрясения на Камчатке. В результате землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до четырех метров, а также произошло обрушение стены детсада. В Северо-Курильске из опасной зоны провели эвакуацию жителей в связи с цунами.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    29 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп назвал число остановленных им войн

    Трамп заявил, что остановил пять войн

    Трамп назвал число остановленных им войн
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему удалось прекратить уже пять вооруженных конфликтов в разных странах, сообщает телеканал Sky News.

    Такое заявление Трамп сделал во время церемонии открытия нового гольф-поля в своем клубе Trump International Golf Links в Абердине в Шотландии, трансляцию которой вел Sky News, передает РИА «Новости»

    «Мы, как вы знаете, вчера остановили войну (конфликт между Таиландом и Камбоджей). Но вообще мы остановили уже около пяти войн. Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил», – сказал он.

    После перерезания ленточки Трамп выразил благодарность премьер-министру Британии Киру Стармеру за встречу в гольф-клубе, которая состоялась накануне. Он добавил, что намерен сыграть партию в гольф, а затем вернуться в Вашингтон, чтобы дальше «тушить пожары по всему миру».

    Ранее Трамп пообещал «прекратить все войны».

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    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

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    30 июля 2025, 08:56 • Новости дня
    Землетрясение на Камчатке признали самым сильным за всю историю наблюдений
    Землетрясение на Камчатке признали самым сильным за всю историю наблюдений
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Магнитуда землетрясения в Камчатском крае достигла 8,8, что превзошло все предыдущие показатели в истории региона, сообщил глава региона Владимир Солодов.

    Это землетрясение стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений на Камчатке. Магнитуда толчков составила 8,8, что значительно превышает показатели прошлых лет, передает ТАСС.

    Власти готовятся к возможным последствиям серии последующих толчков и просят жителей соблюдать осторожность.

    Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение. Наблюдалась волна цунами высотой четыре метра.

    После землетрясения произошло еще несколько десятков подземных толчков.

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    30 июля 2025, 06:35 • Новости дня
    Опубликовано видео последствий землетрясения в Северо-Курильске
    Опубликовано видео последствий землетрясения в Северо-Курильске
    @ t.me/kbgsras

    Tекст: Антон Антонов

    Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» опубликовал видеозапись, на которой продемонстрированы последствия землетрясения в Северо-Курильске.

    На видео с дрона видны затопленные постройки и объекты в прибрежной части, передает РИА «Новости».


    По словам мэра Северо-Курильского муниципального округа Александра Овсянникова, на побережье города обрушились три волны цунами, передает ТАСС.

    «Заплеск первой волны цунами был примерно на 200 метров. После было еще две волны, вторая по счету – совсем слабая, в третьей энергии было больше, она была мощная. Суда повытаскивало в пролив, повредило инфраструктуру порта», – заявил он.

    Рыбопромышленное предприятие «Алаид» в Северо-Курильске практически полностью затоплено, сообщил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. После землетрясения в России, Японии и США объявили угрозу цунами. В результате сильного землетрясения на Камчатке зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров и произошло обрушение стены детсада. В Северо-Курильске из-за цунами провели эвакуацию жителей из опасной зоны.

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    30 июля 2025, 02:57 • Новости дня
    Угроза цунами объявлена в России, Японии и США после землетрясения на Камчатке
    Угроза цунами объявлена в России, Японии и США после землетрясения на Камчатке
    @ Приключения на Воде/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    После землетрясения на Камчатке магнитудой 7,1 объявляется угроза цунами для районов побережья Авачинского залива, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН. По данным японских сейсмологов, магнитуда землетрясения, произошедшего на Камчатке, составила 8. В США также объявили угрозу цунами.

    Магнитуда подземного толчка составила 7,1, эпицентр находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. По данным специалистов, в самом Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось с силой до 6 баллов, передает ТАСС.

    Позднее пресс-служба главка МЧС по Камчатскому краю сообщила, что «в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7-8 баллов».

    «Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива», – сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

    Утром произошло уже четыре толчка. Многие жители выбежали на улицу без обуви. В квартирах падали шкафы, разбивались зеркала, на улице шатались машины и заметно тряслись балконы на домах. В городе произошли отключения света и мобильной связи

    Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами для всего тихоокеанского побережья страны. Высота волн цунами может достигнуть 1 м. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) тоже объявило угрозу образования цунами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского в июле фиксировали ощущаемость сильного землетрясения магнитудой 7,6 на уровне семи баллов.

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    30 июля 2025, 03:46 • Новости дня
    Волна цунами высотой в 4 м зафиксирована на Камчатке
    Волна цунами высотой в 4 м зафиксирована на Камчатке
    @ Damien Poullenot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате сильного землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до 4 м, а также произошло обрушение стены детсада, сообщают местные власти.

    «Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном (в Елизовском районе) была волна цунами ориентировочно 3-4 метра», – приводит слова министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева ТАСС.

    Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил в Telegram, что в Петропавловске-Камчатском в детском саду №15 обрушилась стена. «К счастью, детей и взрослых в этом время в детском саду не было. Предварительно жертв нет, но сейчас уже на место выехали специалисты-спасатели и специалисты (системы) образования», – сообщил он.

    Он также сообщил, что, по предварительной оценке сейсмологов, сила толчка составила 7,7-7,9. Губернатор Камчатки назвал произошедшее землетрясение сильнейшим за последние десятилетия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой от 7,1 до 8. В России, Японии и США объявили угрозу цунами.

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    30 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    Магнитуда землетрясения у Камчатки достигла 8,5
    Магнитуда землетрясения у Камчатки достигла 8,5
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,5, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Минздрав региона сообщил, что после землетрясения на Камчатке есть пострадавшие.

    Директор филиала Данила Чебров заявил, что «произошло очень сильное землетрясение», которое «можно отнести уже к категории уникальных событий», передает ТАСС.

    «Разрыв распространился в юго-западном направлении, на расстояние приблизительно 200 км. Длительность и интенсивность колебаний обусловлена как энергией, так и размером очага», – сказал он.

    Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что есть «пострадавшие во время сейсмособытия». «Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта», – рассказал он.

    Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, обошлось без тяжелых травм, сообщил Мельников.

    Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в Telegram, что «на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами». «Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн», – говорится в сообщении.

    Первая волна цунами прошла без разрушений, сообщили в правительстве Сахалинской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после землетрясения была объявлена угроза цунами в России, Японии и США. В результате сильного землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до 4 м, а также произошло обрушение стены детсада.

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    29 июля 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп пообещал санкции, пошлины и «другое» против России

    Трамп допустил введение санкций и «другого» против России при отсутствии соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им десятидневного срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое».

    В интервью изданию New York Post Трамп отметил: «После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое», передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что не получил ответа от России на свое предложение о прекращении огня на Украине в течение 10-12 дней, и назвал это «прискорбным».

    Он добавил, что его разговоры с российским лидером Владимиром Путиным всегда «проходили прекрасно», и несколько раз казалось, что соглашение по Украине уже достигнуто. По словам Трампа, несмотря на конструктивные беседы, после них происходили «очень плохие вещи» и окончательной договоренности достичь не удалось.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине начинается, и пригрозил ввести импортные пошлины при отсутствии сделки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В Кремле заявили, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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    30 июля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%
    Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    В ходе беседы с журналистами на борту самолета президент США отметил: «Они будут платить 25%». Трамп подчеркнул, что Индия долгое время взимала одни из самых высоких пошлин на продукцию Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    Лидер США уточнил, что подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена. Он добавил, что Индия оставалась хорошим партнером, но по-прежнему взимать пошлины не сможет. «Теперь у власти нахожусь я, и так поступать нельзя», – подчеркнул президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение тарифных льгот на три месяца. Власти США объявили о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент Бразилии подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    29 июля 2025, 13:33 • Новости дня
    Кремль принял к сведению заявление Трампа о сроках урегулирования на Украине

    Песков: Кремль ознакомлен с новым заявлением Трампа об урегулировании на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа, при этом он добавил, что хотел бы воздержаться от оценок высказываний американского политика, передает ТАСС.

    Песков также прокомментировал возможность проведения встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, вопрос о такой встрече в предметном плане по-прежнему не рассматривается. Пресс-секретарь подчеркнул, что несмотря на звучавшие заявления Трампа о незаинтересованности в переговорах с Путиным, никаких изменений по этому поводу в Кремле не произошло.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию несмотря на заявления Дональда Трампа.

     Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, подчеркнув, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Трампа, отметив опасность подобных ультиматумов.

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    30 июля 2025, 07:33 • Новости дня
    На Сахалине ввели режим ЧС после землетрясения и цунами
    На Сахалине ввели режим ЧС после землетрясения и цунами
    @ Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Северо-Курильском районе Сахалинской области произошло землетрясение, после которого был введен режим чрезвычайной ситуации и проведена эвакуация населения.

    Власти Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами, передает ТАСС.

    Губернатор Валерий Лимаренко провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого было принято решение о введении режима ЧС.

    В районе, где проживают 2400 человек, была проведена эвакуация.

    Власти подчеркнули, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение. Магнитуда землетрясения у побережья полуострова достигла 8,5. На Камчатке наблюдали волну цунами высотой четыре метра.

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    29 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    ЕК: Трамп и фон дер Ляйен рассматривали ускорение введения пошлин против России

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе переговоров в Шотландии президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен затронули ускорение введения 100% пошлин США против партнеров России.

    Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен действительно затрагивали вопрос ускорения введения 100-процентных пошлин США против торговых партнеров России на переговорах в Шотландии 27 июля, передает ТАСС. Об этом журналистам сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе.

    Он подтвердил, что данный вопрос поднимался, отвечая на уточняющий запрос о содержании обсуждения. Речь шла о сокращении сроков введения пошлин и о том, насколько Соединенные Штаты готовы к таким мерам в отношении партнеров России.

    Де Кеерсмакер добавил, что обсуждение пошлин проходило наряду с переговорами о снижении ограничений для Евросоюза. Детали достигнутых договоренностей по итогам консультаций пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить обозначенный им ранее 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Трамп установил новый срок в 10-12 дней со дня заявления и отметил, что дальнейшее ожидание не имеет смысла. Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию несмотря на заявления Дональда Трампа.

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    30 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Глава Сахалинской области сообщил об эвакуации жителей из-за угрозы цунами
    Глава Сахалинской области сообщил об эвакуации жителей из-за угрозы цунами
    @ t.me/limarenko_official

    Tекст: Антон Антонов

    В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, в связи с угрозой цунами проводится эвакуация жителей, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    «Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей на возвышенность из потенциально опасной зоны», – сообщил Лимаренко в Telegram.

    Экстренные службы задействованы в усиленном режиме, ситуация, по словам главы области, контролируется. Он отметил, что будут предприняты все необходимые шаги, чтобы обеспечить «безопасность людей и восстановление нормальной жизни». По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших зафиксировано не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России, Японии и США объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке магнитудой от 7,1 до 8. На Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до 4 м. В результате землетрясения произошло обрушение стены детсада.


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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»

    Новая автоматизированная система управления войсками (АСУВ) разрабатывается в России, и ее фрагменты уже показаны руководству Минобороны. Каким образом подобные системы работают в странах НАТО, насколько сегодня в зоне СВО автоматизированы связь и командование, и какое значение имеет АСУВ для победы в бою? Подробности

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    Замену Зеленскому нашли в альпийских горах

    Судьбу Украины решили на альпийском курорте, причем не сами украинцы, а США и Британия. Как сообщает СВР, Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского его замену на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Правда, за это они попросили сохранить их нынешние посты. Почему именно сейчас Западу потребовалась перестановка в украинских элитах? И как это связано со скандалом вокруг НАБУ? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    • Новый ультиматум США к России

      Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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