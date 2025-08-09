Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Строящийся буксир затонул у причала судозавода в Петербурге
Вечером 8 августа морской буксир «Капитан Ушаков» накренился и затонул у причала Балтийского завода в Петербурге.
Морской буксир «Капитан Ушаков» затонул у причала «Балтийского завода» в Петербурге, передает РИА Новости. Инцидент произошел вечером 8 августа во время работ по достройке судна – буксир накренился на правый борт, после чего было затоплено помещение вспомогательных механизмов.
По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК, пострадавших в результате случившегося нет. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку по ч. 1 ст. 216 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ.
Сумма ущерба в настоящее время устанавливается. В СМИ уточняют, что буксир достраивался в Петербурге Ярославским судостроительным заводом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Волге в результате опрокидывания буксира погибла женщина.
Ранее на рыболовном судне у причала рыбокомбината во Владивостоке произошел взрыв газового баллона, из-за чего три члена экипажа получили травмы.