Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.8 комментариев
Опрокинувшийся буксир на Волге унес жизнь женщины
Из-за опрокидывания буксира на Волге погибла женщина
В результате опрокидывания маломерного судна на Волге под Самарой погибла женщина в возрасте 34 лет, пятерых удалось спасти.
Пять человек спасли из затонувшего судна на Волге в районе Самары, одна женщина погибла, передает РИА «Новости».
Сообщение о происшествии поступило в 13.40 по московскому времени: изначально речь шла о самодельном плавучем доме, затем уточнили, что затонул маломерный винтовой буксир.
По обновленным данным, на судне находились шесть человек. Поисково-спасательная служба Самарской области провела работы по спасению пяти человек, тело погибшей 34-летней женщины было обнаружено.
В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что причиной опрокидывания судна стал сильный ветер, после чего оно затонуло. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по факту безопасности судоходства и при необходимости примет соответствующие меры реагирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько человек выпали из катера на водохранилище в Дагестане.
В мае в Ульяновске теплоход столкнулся с опорой Императорского моста.
Между тем власти решили запретить маломерным судам приближаться к пляжам в России.