Опрокинувшийся буксир на Волге унес жизнь женщины

Из-за опрокидывания буксира на Волге погибла женщина

Tекст: Мария Иванова

Пять человек спасли из затонувшего судна на Волге в районе Самары, одна женщина погибла, передает РИА «Новости».

Сообщение о происшествии поступило в 13.40 по московскому времени: изначально речь шла о самодельном плавучем доме, затем уточнили, что затонул маломерный винтовой буксир.

По обновленным данным, на судне находились шесть человек. Поисково-спасательная служба Самарской области провела работы по спасению пяти человек, тело погибшей 34-летней женщины было обнаружено.

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили, что причиной опрокидывания судна стал сильный ветер, после чего оно затонуло. Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по факту безопасности судоходства и при необходимости примет соответствующие меры реагирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько человек выпали из катера на водохранилище в Дагестане.

В мае в Ульяновске теплоход столкнулся с опорой Императорского моста.

Между тем власти решили запретить маломерным судам приближаться к пляжам в России.