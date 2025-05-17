Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.2 комментария
В Ульяновске теплоход врезался в опору Императорского моста
Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске
В Ульяновске теплоход «Капитан Соловьев» столкнулся с опорой Императорского моста при буксировке баржи, ущерб минимален, разлива нефти не произошло, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, днем 17 мая теплоход «Капитан Соловьев», буксируя баржу «Волга нефть 103» по Волге, задел баржей вторую опору моста.
В результате происшествия никто не пострадал и разливов нефтепродуктов не зафиксировано, отмечают в прокуратуре. Существенных повреждений опоры моста также не выявлено, дорожное движение на мосту продолжается в штатном режиме.
В настоящее время теплоход и баржа находятся в Ульяновском речном порту. Капитана судна направят на медицинское освидетельствование. Прокуратура начала проверку всех обстоятельств инцидента, по итогам которой при необходимости будут приняты меры реагирования.
Ранее в Ростовской области теплоход «Альфа» столкнулся носовой частью с нижними воротами Кочетовского гидроузла. После происшествия движение судов остановили.