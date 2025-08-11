Tекст: Алексей Дегтярев

Дорога будет создана на территории Армении, под ее юрисдикцией и будет контролироваться американо-армянской компанией, зарегистрированной по законам Армении, указал Аракчи, передает РИА «Новости».

У Тегерана сохраняется обеспокоенность из-за возможного участия американской компании в проекте. Он добавил, что любое иностранное присутствие может негативно отразиться на мире и стабильности в регионе.

Иран обсуждает этот вопрос с Баку и Ереваном. Аракчи отметил, что принципиальные позиции иранской стороны пока были соблюдены, иранская сторона продолжает внимательно следить за ситуацией и проводить консультации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян допустили ту же ошибку, что и Владимир Зеленский, когда доверились США, заявил

Напомним, замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани отмечал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян повторили ошибку Владимира Зеленского, когда доверились Вашингтону.