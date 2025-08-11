Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.6 комментариев
Радикалы планировали захватить юг Белоруссии и Курскую область
Участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» (полк ВСУ с белорусскими радикалами) намеревались одновременно захватить южную часть белорусской территории и атаковать Курскую область, сообщил осведомленный источник.
Летом 2024 года боевики «полка» вместе с белорусскими оппозиционерами и наемниками, рассматривали в Варшаве сценарий захвата территории на юге Белоруссии параллельно с атакой ВСУ на Курскую область, сказал собеседник РИА «Новости».
Действия планировалось синхронизировать с боевиками ВСУ в Курской области.
При этом планировалось задействовать и боевое крыло белорусской оппозиции в изгнании – «Паспалітае рушэнне». Боевики этой организации обучались на литовской территории и в Польше.
К их подготовке привлекали участников «Полка Калиновского» с боевым опытом, в том числе при активном участии украинских и польских спецслужб.
Ранее в Минске пятерых участников запрещенной террористической организации «Полк Кастуся Калиновского», воюющих на стороне ВСУ, заочно осудили на разные сроки лишения свободы.
В январе бывший боевик «Полка Калиновского» раскрывал план вооруженного вторжения в Белоруссию.