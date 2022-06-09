Почти 500 человек записались в стройотряды «Единой России» в Херсоне

Среди херсонцев, которые обратились в центр помощи «Единой России» и планируют поучаствовать в восстановления инфраструктуры Мариуполя, есть каменщики, водители, люди со строительным и архитектурным образованием, всего в стройотряды записались около 500 человек.

«Заявок по работе очень много. К нам приходят учителя, бухгалтеры, строители, товароведы, инженеры. Долгое время здесь фактически уничтожалась экономика, предприятия банкротили и выводили из строя. От промышленного Херсона мало что осталось. Наши волонтеры в центре гуманитарной помощи при регистрации делают пометки о специальности и желании устроиться на работу. Как только здесь при Военно-гражданской администрации сформируют базу вакансий, мы передадим списки», – рассказал замруководителя фракции «Единой России», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич, его слова приводятся на сайте партии.

Центр гуманитарной помощи «Единой России» работает в Херсоне неделю. За это время сюда обратились за помощью 6500 человек. Выдано порядка 60 тонн гуманитарной помощи. Это не только продуктовые пакеты, но и книги, одежда, детское питание, памперсы, предметы гигиены. В центре людям оказывают также юридическую и медицинскую помощь, выдают лекарства. В медицинский кабинет за консультацией врача обратились более тысячи человек.

Для маломобильных граждан работают выездные бригады волонтеров, сформированные из местных жителей Херсона. Уже отработано более ста таких заявок.

Продолжается также раздача гуманитарной помощи в населенных пунктах Херсонской области совместно с Росгвардией и российскими военными.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более девяти тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На территории ЛДНР и освобожденных территорий работает 17 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать и в Попасной.