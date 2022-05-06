В Госдуме пообещали помощь эвакуированным с Украины ветеранам Путин отметил вклад участников конкурса «Послы Победы» в сохранение памяти о войне 6 мая 2022, 19:48 Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов Всероссийского конкурса «Послы Победы», отметив личный вклад участников в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. «Сегодня, в преддверии Дня Победы, в Москве собрались добровольцы из многих регионов страны, представители одной из наиболее крупных и авторитетных молодежных организаций – «Волонтеры Победы». Каждый из вас занимается важным, общественно значимым делом, вносит личный вклад в сбережение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. По зову сердца вы оказываете поддержку ветеранам, заботитесь о воинских захоронениях, по крупицам восстанавливаете утерянные страницы семейных историй, уделяете неизменное внимание патриотическому воспитанию молодежи», – говорится в тексте приветствия, опубликованном на сайте Кремля. Путин добавил, что столь благородная и востребованная работа волонтеров достойна самого глубокого уважения. «Убежден, что нынешнее мероприятие пройдет на высоком организационном, творческом уровне, а движение «Волонтеры Победы» будет и впредь развиваться, вовлекать в орбиту своей деятельности новых участников – ваших соратников и единомышленников», – заключил президент и поздравил финалистов конкурса с приближающимся праздником. Конкурс «Послы Победы» проводится с 2015 года движением «Волонтеры Победы». Победители конкурса будут приглашены в качестве волонтеров на мероприятия, проводимые в Москве с 7 по 10 мая 2022 года в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В прошлом году в мероприятии приняли участие 150 волонтеров из 77 регионов России.

Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным 3 мая 2022, 20:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов. «Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом». Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера. Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира. «Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике. В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности». Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал указ о выплате долгов иностранным кредиторам в рублях 4 мая 2022, 16:05 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств перед рядом зарубежных кредиторов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе указано, что «в случае принятия решения о распределении прибыли» ее выплата иностранным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным в начале марта указом президента, согласно которому российские организации вправе выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях. Кроме того, Центробанку и Минфину России предоставлены полномочия определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам. Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции. Акцию «Бессмертный полк» в Алма-Ате переименовали 5 мая 2022, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

В Алма-Ате 9 мая память казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны почтят во время акции «Батырларга тагзым» (Поклонимся героям), которая заменит ранее проводившиеся шествия «Бессмертного полка», сообщил председатель городского Совета ветеранов Алма-Аты Ахан Бижанов. По его информации, мероприятие начнется в 09.30 (06.30 мск). Колонна участников акции проследует от Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев для возложения цветов к Вечному огню. «У нас проводят церемонии возложения цветов и венков, памятными мероприятиями, праздничными концертами чествуют ветеранов. Что касается «Бессмертного полка», то в Белоруссии проходит аналогичная акция под названием «Беларусь помнит», на Украине – «Никто не забыт, ничто не забыто». У нас ее принято называть «Батырларга тагзым», – передает РИА «Новости» слова спикера. Председатель ветеранского движения подчеркнул, что эта акция «является составной частью возложения цветов к Вечному огню». По его словам, Алма-Ата – единственный город в стране, где данная акция будет проходить в офлайн-режиме. Жителей и гостей города организаторы приглашают присоединиться к акции и принести транспаранты с портретами или фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. Бижанов также напомнил, что символом Победы в Казахстане является «Лента победы» – шелковая лента небесно-голубого цвета с нанесенным на нее казахским национальным орнаментом золотистого цвета и изображением Ордена Отечественной войны. «Они выпускаются в большом объеме – около 20 тыс. штук. Их будут раздавать волонтеры в местах праздничных мероприятий. Данная лента выпускается уже седьмой год в нашей стране, и население Казахстана с огромным желанием и особым трепетом носит ее на груди», – сказал спикер. Ранее Минобороны республики сообщило, что власти Казахстана не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году в связи с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных задач. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немцы испугались «устрашающего эффекта» российских флагов в День Победы 6 мая 2022, 16:28 Текст: Вера Басилая

Число российских флагов планируется ограничить в Берлине в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, чтобы избежать «устрашающего эффекта», также запрещена демонстрация символа Z, сообщило немецкое издание Berliner Kurier. По его данным, в период с воскресенья по понедельник в Берлине планируется проведение порядка 50 мероприятий. Как заявила сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер, три советских мемориала и другие «соответствующие объекты» взяты под особую охрану, передает РИА «Новости». По словам Шпрангер, будут пресекаться любые действия, расцененные как «одобрение» российской спецоперации на Украине: планируется запретить сигналить автомобильным кортежам и ограничить количество российских флагов, чтобы избежать «устрашающего впечатления», создаваемого «морем флагов». Кроме того, будет пресекаться демонстрация символа Z. Ранее полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты. Путин и Лукашенко обсудили спецоперацию по защите Донбасса 3 мая 2022, 22:14

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, «в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства. Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. (…) Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», добавили в пресс-службе Кремля. Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника. Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин обсудил с премьером Израиля эвакуацию мирных жителей с «Азовстали» 5 мая 2022, 18:44 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поздравил граждан этой страны с Днем независимости, а также обсудил ситуацию на «Азовстали», сообщили в пресс-службе Кремля. «Глава российского государства тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником – Днем независимости», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В Кремле также отметили, что «была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран». «Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований», – говорится в сообщении. В Кремле добавили, что «российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц». «Что же касается остающихся на «Азовстали» боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие», – подчеркнули в пресс-службе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Израиль закрывает глаза на украинский неонацизм. Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии выслали из страны 4 мая 2022, 21:57 Текст: Ольга Иванова

Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии Алексея Есакова выслали из страны «по соображениям безопасности», сообщила полиция Эстонии (КАПО). «В среду, 4 мая, по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков... был одним из организаторов «Бессмертного полка», – говорится в сообщении КАПО, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что США по рекомендации госдепартамента отменили проведение торжественной церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе, запретив также и акцию «Бессмертный полк». Также Британия присоединилась к запрету проведения акции. В Израиле заявили об извинениях Путина за слова Лаврова о Гитлере 6 мая 2022, 11:19

Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг обсудили высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Гитлере, сообщила канцелярия израильского премьера. «Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», – передает ТАСС заявление канцелярии. Кроме того, «премьер-министр поблагодарил президента за поздравление по случаю 74-го Дня независимости Государства Израиль», добавили в ведомстве Беннета. Ранее пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся разговоре двух лидеров. В частности, согласно релизу, Путин тепло поздравил Беннета и израильский народ с национальным праздником – Днем независимости. Кроме того, лидеры подчеркнули особое значение Дня Победы 9 мая для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста. Лавров в эфире итальянского телеканала ранее изложил основные позиции России относительно событий на Украине. Он в том числе прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского, утверждавшего, что в стране не может быть «нацификации», так как ее возглавляет еврей. Российский министр отметил, что может ошибаться, но еврейская кровь была и у Гитлера. Эти слова вызвали серьезный резонанс во многих странах. Израиль потребовал извинений от Лаврова. Шойгу: В военных парадах 9 мая примут участие почти 65 тыс. человек 4 мая 2022, 12:34

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

В военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов; всего в парадах в 28 городах примут участие почти 65 тыс. человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «Всего в нем примут участие 11 тыс. человек, 131 образец вооружения и военной техники, 77 летательных аппаратов», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании. По словам министра, «впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища». «В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем», – сообщил Шойгу. Он сказал, что генеральная репетиция парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирована на 7 мая. «В этом году военные парады пройдут в 28 городах России», – сказал министр обороны. В них «будет задействовано почти 65 тыс. человек, около 2400 образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов». Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы, пройдет 7 мая, 9 мая на Красной площади пройдет военный парад. Власти Москвы рассказали о порядке проведения «Бессмертного полка» 5 мая 2022, 09:14

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Традиционная акция «Бессмертный полк» состоится в Москве 9 мая. Шествие начнется в 15.00, а сбор участников – с 12.30, сообщили власти столицы. «В столице 9 мая пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит семь километров», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро «Динамо» и «Белорусская». Ожидается, что к шествию присоединятся более 1 млн человек. Станции метро «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» в этот день будут закрыты. Для участия в шествии необходимо вовремя прийти к месту сбора и взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Организаторы также рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и не забыть головной убор. Домашних питомцев лучше оставить дома. Запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы. «Распечатать портрет можно бесплатно в центрах госуслуг «Мои документы». Сотрудники помогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию. Кроме того, изображения отсканируют и разместят в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва», – уточняется в материале. Увековечить память о ветеранах также можно не выходя из дома, самостоятельно внеся сведения об участниках Великой Отечественной войны на сайте проекта «Бессмертный полк. Москва». После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи. В конце апреля около 3 тыс. 500 человек были отобраны для сопровождения шествия «Бессмертного полка» в столице России. Всего в организации мероприятия по всей стране примут участие 50 тыс. волонтеров. Песков: Путин пользуется более надежными источниками информации, чем «Википедия» 5 мая 2022, 17:54 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин использует более надежные источники информации, чем интернет-энциклопедия «Википедия», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сам он (Путин) пользуется более надежными источниками информации», – сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС, использует ли президент «Википедию». Ранее Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем заявил, что в России востребованы просветительские проекты, где содержалась бы объективная, глубокая и в то же время талантливо поданная информация, одной «Википедией» пользоваться нельзя. Президент также поддержал высказанную Древалем идею активнее транслировать на телевидении просветительский контент, который создается при поддержке «Знания», в том числе фильмы, лекции по географии и истории страны. «Википедия» – многоязычная онлайн-энциклопедия, в которой возможность создания и редактирования статей имеют все пользователи интернета. В настоящее время является крупнейшей по охвату и числу статей среди аналогичных энциклопедий на большинстве мировых языков. Песков: О начале спецоперации знал очень ограниченный круг лиц 6 мая 2022, 13:27 Текст: Антон Никитин

Информация о подготовке Россией специальной военной операции (СВО) на Украине распространялась среди очень ограниченного круга лиц, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц, это абсолютно нормальная практика», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя публикации о том, что якобы ближайшее окружение президента Владимира Путина не располагало точной информацией о начале специальной военной операции. «Сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней», – передает ТАСС слова Пескова. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией. Путин вдохновился словами Твардовского про Родину-мать 6 мая 2022, 15:22 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин во время знакомства с проектом музея «Ржевская битва», который планируется создать в Тверской области, обратил внимание на приведенную там цитату из стихотворения Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». Проект главе государства представил тверской губернатор Игорь Руденя. Он рассказал о планах дальнейшего развития Ржевского мемориала советскому солдату, передает ТАСС. При просмотре печатной презентации музея президент остановился на выдержке из стихотворения и зачитал ее. «Хорошие слова Твардовского: «Недаром боролись мы за Родину-мать. Пусть не слышен наш голос, – вы должны его знать», – отметил Путин. Губернатор в свою очередь отметил, что власти намерены сделать «большой музей, как на Поклонной горе». «Потому что и сам мемориал является частью музея на Поклонной горе», – пояснил он, добавив, что там можно было бы создать музей «Ржевская битва». Напомним, в 2020 году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Путин признался, что мемориал ему очень понравился, с ним согласился и Лукашенко. Путин заявил о востребованности объективной информации 5 мая 2022, 14:36 Текст: Кристина Цыцура

Объективная, важная и глубокая информация сейчас востребована, одной «Википедией» пользоваться нельзя, считает президент Владимир Путин. «Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться», – сказал он в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем. Древаль рассказал, что в рамках «Знания» формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой «Википедии», передает РИА «Новости». Также президент одобрил идею увеличения просветительского контента на российских телеканалах. По словам Дверваля, необходимо чаще транслировать фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию и историю страны. «Если вы поддержите, мы проработаем в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», – сказал он. Также глава общества «Знание» предложил расширить грантовую помощь лекторам и просветителям. Путин отметил важность переобучения безработных граждан 4 мая 2022, 15:05 Текст: Александра Юдина

Российский президент Владимир Путин отметил важность переобучения граждан, оставшихся без работы, и внедрения мер поддержки для таких россиян на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым. «Переобучение все-таки лучше, чем общественные работы, потому что, во-первых, это более благородно, во-вторых, создает дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда», – передает ТАСС слова президента. Также Путин отметил, что «общественные работы тоже нужны». Котяков в ответ обратил внимание на то, что общественные работы являются возможностью для человека получить дополнительный доход в период, когда он стоит на учете в центре занятости». «Временно, но иметь доход какой-то», – добавил президент. Отдельно глава государства на встрече с министром остановился на теме порядка установления инвалидности, обсуждалась также поддержка пожилых людей. Российский лидер назвал этот вопрос очень важным и попросил главу Минтруда держать его на постоянном контроле. Котяков, в свою очередь, добавил, что особое внимание Минтруд сегодня уделяет молодежи, выходящей на рынок труда, передает РИА «Новости». «Мы прекрасно понимаем, что в начале лета у нас ребята, которые закончат высшие учебные заведения, средние профессиональные образовательные учреждения, выйдут на рынок. Мы сформировали вместе с Рособорнадзором целую систему мониторинга. Мы сопоставили реестры выпускников за последние три года с данными электронной трудовой книжки на базе Пенсионного фонда», – сказал он. По словам главы Минтруда, в режиме онлайн министерство получает данные, кто из ребят устроился, а кто – нет. «В случае, если молодой человек по истечении четырех месяцев не смог трудоустроиться, найти профессию, которая соответствует его специальности или на которую он был готов, мы запустили программу субсидирования найма молодежи, которая предполагает дополнительные вливания работодателю, дополнительную поддержку работодателю в случае, если он берет такого выпускника», – сказал министр. Котяков разъяснил, что порядка 1,5 млн россиян охватят программы по поддержке рынка труда, на них предусмотрено более 90 млрд рублей. «В целом мы планируем поддержать порядка полутора миллионов наших граждан теми программами, о которых я сейчас сказал. На это у нас предусмотрено более 90 млрд рублей в федеральном бюджете», – отметил он. По информации главы Минтруда, на данный момент россиянам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства. «Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, – это 1,9 млн вакансий», – рассказал он. В заключение министр добавил, что это – «достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства». Напомним, Путин призвал продумать вопрос переобучения работников в условиях цифровой трансформации и более широкого внедрения искусственного интеллекта. Президент также призвал и в будущем применять опыт в области удаленного обучения, полученный за время пандемии.