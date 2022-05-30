Петербургский суд вернул дело Шевчука о дискредитации армии составителям в Уфу

Административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука возвращено составителям в Уфу. В протоколе не описано событие правонарушения, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга вернул составителям материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях), в отношении, как следует из протокола, художественного руководителя ООО «ДДТ» Юрия Шевчука для устранения недостатков», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как установил суд, в нарушение требований ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе не описано событие правонарушения, а именно – отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. «Данный недостаток является существенным и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде», – указали в пресс-службе.

По словам адвоката лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука Александра Передрука, если составители протокола не внесут данные о том, какие именно его слова или действия выражали дискредитацию Вооруженных сил РФ, то дело будет прекращено.

«В настоящий момент мы еще не ознакомлены с определением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, однако вероятнее всего причина в том, что в протоколе об административном правонарушении, составленном в отношении Юрия Юлиановича, фактически отсутствует описание объективной стороны административного правонарушения – документ не содержит сведений о том, какими конкретно действиями или словами он совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Отсутствие указанных сведений в силу положения статьи 28.2 КоАП РФ является существенным недостатком, влекущим за собой невозможность рассмотрения дела по существу. Есть возможность устранения недостатков с соблюдением определенной процедуры. Если недостатки не будут устранены или полиция не будет передавать дело обратно – дело будет прекращено», – заявил адвокат «Газете.Ru».

Напомним, лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук, в отношении которого ранее был составлен протокол о дискредитации российских Вооруженных сил, в интервью израильской радиостанции «Первое Радио» на вопрос о возможности гастролей в Израиле ответил: «Я думаю, что нас многие [в Израиле] слушают, может быть, какие-то концертные организации заинтересуются, мы с удовольствием приедем, да. Тем более что в России, мне кажется, наша концертная деятельность подходит к концу. На время, надеюсь».

Ранее продюсер Радмир Усаев сообщил, что правоохранительные органы составили административный протокол на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после его концерта в Уфе. Дело должно было быть передано в Санкт-Петербуг, однако по состоянию на четверг дело лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ в Петербург не поступало, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Адвокат музыканта Александр Передрук отмечал, что передача дела и его регистрация в суде в Петербурге может занять около недели. По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.

Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.