Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения ВСУ оказались в клещах российских военных к северу от Красноармейска, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывным «Купол».

Боец в беседе с агентством отметил: «Наше подразделение планомерно продвигается с северного направления Покровска, перерезая украинскую группировку в клещи».

Красноармейск остается одним из ключевых логистических пунктов для ВСУ на этом участке фронта, а также для всей оперативно-стратегической группировки «Хортица».

