ВСУ оказались в клещах российских военных под Красноармейском
В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.
Подразделения ВСУ оказались в клещах российских военных к северу от Красноармейска, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывным «Купол».
Боец в беседе с агентством отметил: «Наше подразделение планомерно продвигается с северного направления Покровска, перерезая украинскую группировку в клещи».
Красноармейск остается одним из ключевых логистических пунктов для ВСУ на этом участке фронта, а также для всей оперативно-стратегической группировки «Хортица».
Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал три наиболее сложных участка фронта для украинской армии. Он также перевел обучение украинских военных в подземные помещения.