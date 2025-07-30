На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.24 комментария
Главком ВСУ перевел обучение украинских военных под землю
Главком ВСУ Сырский потребовал вести обучение военных в подземных центрах
Глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных, максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центру подготовки военных ВСУ.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский после удара Вооруженных сил России по учебному центру потребовал ужесточить меры безопасности в военных учебных заведениях страны, передает ТАСС. Он отметил, что из-за угрозы со стороны ракет и беспилотников ВС России вся территория Украины находится в зоне риска. По его словам, учебный процесс «должен быть максимально переведен под землю».
Сырский также указал на необходимость немедленного реагирования на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников. К таким выводам он пришел по итогам доклада заместителя начальника Генштаба ВСУ по вопросам подготовки Игоря Скибюка.
Ранее в результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области украинские военные понесли потери около 200 убитыми и ранеными.
Сухопутные войска вооруженных сил Украины подтвердили потери после удара по учебному подразделению ВСУ.
Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.