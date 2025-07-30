Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.7 комментариев
Стало известно об ударе «Искандером» по полигону ВСУ в Черниговской области
Сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили, что в результате удара по учебному подразделению ВСУ есть потери. В соцсетях сообщают, что российские войска нанесли удар комплексом «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области Украины.
По данным украинской стороны, ликвидированы три и пострадали 18 военнослужащих. Командование украинских войск заявило, что принимает дополнительные меры безопасности на случай возможных атак на полигоны и учебные центры, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» пишут, что подразделение, попавшее под удар, официально не называется. Однако ранее ряд мониторинговых ресурсов информировали о вечернем ракетном ударе по полигону в Черниговской области. Позднее появились кадры, на которых, как сообщается, зафиксирован удар ракетного комплекса «Искандер».
«Разведкой был обнаружен лагерь подготовки БТГр 169 учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ», – говорится в сообщении. После подтверждения информации беспилотником по полигону были нанесены два удара ракетами комплекса «Искандер», одна из которых была оснащена кассетной боевой частью. По оценкам российских военных, в результате удара были ликвидированы до 200 украинских боевиков, пишут «Военкоры Русской весны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные в июне нанесли удар «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум. Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках, ВСУ поручили обустроить новые укрытия для личного состава и техники.