Это не ложь в чистом виде, это другая форма правды, когда реальность и ее репрезентация, «контент», меняются местами. Победителем становится не тот, кто добился урегулирования или победил физически, а тот, кто снял лучший кадр и создал самый вирусный контент.0 комментариев
Штурмовики ВС России продвинулись на 18 км под Красноармейском
Штурмовые подразделения в районе Красноармейска в ДНР за последнее время смогли продвинуться более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск.
О продвижении российских штурмовых групп сообщил заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывным «Купол», передает РИА «Новости». По его словам, в районе Покровска (украинское название Красноармейска) подразделение продвинулось более чем на 18 километров по направлению к городу.
Красноармейск считается одним из ключевых узлов украинских войск на данном участке фронта в ДНР, а также важной частью всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Через этот населенный пункт осуществлялось снабжение гарнизонов Авдеевки и городов к западу от нее.
Кроме того, Красноармейск остается одной из главных артерий снабжения северо-западной части республики, которая пока контролируется киевским режимом, наряду с направлением через Изюм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске. ВСУ заминировали главный вентиляционный ствол шахты «Покровское» под Красноармейском. Дронщики российского спецназа вынудили подразделения ВСУ бежать с позиций под Красноармейском.