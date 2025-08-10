Tекст: Дмитрий Зубарев

О продвижении российских штурмовых групп сообщил заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывным «Купол», передает РИА «Новости». По его словам, в районе Покровска (украинское название Красноармейска) подразделение продвинулось более чем на 18 километров по направлению к городу.

Красноармейск считается одним из ключевых узлов украинских войск на данном участке фронта в ДНР, а также важной частью всей оперативно-стратегической группировки «Хортица». Через этот населенный пункт осуществлялось снабжение гарнизонов Авдеевки и городов к западу от нее.

Кроме того, Красноармейск остается одной из главных артерий снабжения северо-западной части республики, которая пока контролируется киевским режимом, наряду с направлением через Изюм.

