На Шевчука составили протокол из-за речи на концерте в Уфе

Правоохранительные органы составили административный протокол на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после его концерта в Уфе, сообщил гендиректор продюсерского центра «Радус» Радмир Усаев.

Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук произнес речь о своем отношении к спецоперации ВС России на Украине.

«После концерта в гримерную музыканта вошли правоохранители, никого не пускали к нему около часа... составили административный протокол», – передает РИА «Новости» слова Усаева, один из организаторов концерта в Уфе. По его словам, статья, по которой составлен протокол, ему неизвестна. Сейчас Шевчук улетел в Санкт-Петербург, а через несколько дней у него планируется концерт в Москве, добавил собеседник агентства.

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт коллектива в Тюмени из-за того, что в предложенном артистам зале был изображен символ Z. Российский писатель Захар Прилепин возмутился его поступком.