Прилепин осудил Шевчука за отмену концерта в зале с изображением символа Z

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук отменил концерт коллектива в Тюмени из-за того, что в предложенном артистам зале был изображен символ Z. Российский писатель Захар Прилепин возмутился его поступком.

«Певчая (и пишущая, и в кино играющая) наша интеллигенция, увы, не имеет и малой доли той снисходительности, свойственной русскому солдату и ополченцу. Напротив, оценки интеллигенции почти всегда резки, непримиримы, радикальны», – цитирует ФАН Прилепина.

Он пообещал Шевчуку, что в будущем он будет собирать целые залы зрителей, ряды которых пополнят нынешние участники спецоперации России на Украине. По мнению писателя, музыкант не сможет оградиться от развернувшихся на территории соседнего государства событий, как бы не пытался.

Шевчук и его коллектив должны были выступать в Тюменской филармонии 20 и 21 апреля. Однако группа отказалась выступать, когда увидела, что в зале размещено большое изображение символа спецоперации – буквы Z.

Ранее по «форс- мажорным» обстоятельствам были отменены концерты группы «Машина времени».