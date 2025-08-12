Tекст: Денис Тельманов

Продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска зафиксировано, передает украинское издание «Страна». Сообщается о прорыве обороны ВСУ в районе Доброполья на глубину свыше 11 километров. Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники утверждают, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. В паблике Deep State отмечается: «С таким развитием событий, если он не изменится, мы можем натолкнуться на то, что Доброполье упадет быстрее Покровска».

Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы выбили украинские войска из административных зданий второго по величине угольного предприятия в ДНР.

Штурмовые подразделения в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.