|
|
В России вывели шесть импортозамещающих сортов картофеля
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Удмуртском федеральном исследовательском центре Уральского отделения РАН вывели шесть новых импортозамещающих сортов картофеля, сообщил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), анализирующий процесс импортозамещения в России.
Так, в рамках реализации мер по замещению импортной продукции в подмосковной Истре будет запущено собственное производство молочных смесей, отмечают эксперты.
«На Чебоксарском заводе силовых агрегатов (ЧЗСА) коммунальной техники, разработали первый электрический трактор «Универсал». Разработка трактора позволит удовлетворить нужды коммунальных служб и сельскохозяйственных холдингов для использования в теплицах и городском хозяйстве», – говорится в Telegram-канале ЭИСИ.
В Приморском крае компания «Русский карбон» запускает серийное производство сверхлегких инвалидных колясок. К концу года на предприятии будет создано не менее 50 изделий – кресел-колясок с ручным приводом: комнатных, прогулочных, активного типа и детских.
Ранее ЭИСИ сообщил, что тольяттинский производитель электроколясок для людей с ОВЗ расширил производство и теперь собирает детские электромобили.
Политолог: Из Польши на Украину могут приехать до 100 тыс. желающих повоевать с Россией
|
|
«Украина хочет привлечь поляков к боевым действиям против России, поскольку ВСУ испытывает нехватку «человеческого ресурса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее стало известно, что Зеленский собрался предоставить полякам особый статус на Украине.
«Украинский законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине направлен на то, чтобы обеспечить участие польских граждан в боевых действиях против России, не вовлекая при этом НАТО и Польшу как государство», – пояснил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
Эксперт напомнил, что за последние два месяца все социологические опросы в Польше показывают, что больше 60% граждан страны уверены в необходимости ведения против России боевых действий – в том или ином виде. «В Польше и среди гражданских, и среди военных невероятное количество желающих повоевать с Россией. Таким образом, Киев дает им юридическую возможность это сделать без риска получить ракетами по Варшаве», – отметил аналитик.
Кроме того, добавил он, Украина условно обезопасит поляков – в случае попадания в плен с ними будут обращаться как с военнопленными, а не как с наемниками. «Если посмотреть всю историю, то практически всегда поляки воевали с украинцами против русских. Вот такую политико-историческую оценку можно дать этому украинскому законопроекту», – сказал собеседник.
«Заметьте, кстати: в последнее время мы все чаще слышим про тероборону на Украине, и все меньше про ВСУ. Поэтому, по замыслу Киева, этот законопроект поможет решить проблемы нехватки «человеческого ресурса» в противостоянии с ВС РФ. Думаю, из Польши повоевать на Украину могут приехать от 50 до 100 тысяч человек», – добавил политолог.
В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, куда он прибыл вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине.
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил суть законопроекта. «Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, на Украине по инициативе президента (Зеленского) будет принят, скажем так, похожий закон», – отметил Никифоров.
По словам пресс-секретаря Зеленского, конкретные положения законопроекта все еще разрабатываются МИД Украины и пока неизвестно и время, когда соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Верховную раду.
Позднее украинский лидер подчеркнул: Украина и Польша избрали один путь, на котором «научились различать врагов, ценить друзей и уважать друг друга».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью от продажи нефти и газа
|
|
Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины, ответил государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон на требования Польши делиться с Украиной и другими странами сверхприбылью от продажи подорожавшего газа, пишет норвежская газета Aftenposten.
Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, сообщает Aftenposten.
«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.
Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад.
Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа. «Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.
Зеленский собрался дать полякам особый статус на Украине
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, куда он прибыл вместе с президентом Польши Анджеем Дудой, анонсировал внесение законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине, сообщила представитель Верховной рады в КС Украины Ольга Совгиря.
«Президент Украины анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине», – пояснила народный депутат, передает «УНИАН».
Позже пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил суть законопроекта об особом статусе граждан Польши на Украине.
«Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц из Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голосования. Соответственно, на Украине по инициативе президента (Зеленского) будет принят, скажем так, похожий закон», - отметил Никифоров.
По словам пресс-секретаря Зеленского, конкретные положения законопроекта все еще разрабатываются МИД Украины и пока неизвестно и время, когда соответствующий законопроект может быть внесен на рассмотрение в Верховную раду.
В воскресенье в Киев с визитом приехал президент Польши Анджей Дуда, он выступил в Верховной раде.
Напомним, Дуда пообещал убрать границу между Украиной и Польшей. Глава МИД России Сергей Лавров указал на Польшу как на единственную страну НАТО, которая желает прямого военного конфликта с Россией. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немецкий генерал назвал бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине
|
|
Поставки тяжелого вооружения Киеву бессмысленны и опасны, заявил бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад.
По его словам, чтобы управлять, в частности, танком Leopard или боевой машиной пехоты Marder необходима многолетняя подготовка. Поэтому с точки зрения ведения боевых действий украинцам они не пригодятся ни сейчас, ни в обозримом будущем, передает РИА «Новости» слова Вада, прозвучавшие в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Военный подчеркнул, что дальнейшие поставки вооружений могут привести к непоправимым последствиям, и Германии следует сосредоточиться на мирных переговорах, а не на военной риторике.
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
«Мы должны думать о продолжающемся конфликте России и Украины с конца. Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам», – отметил Вад, добавив, что не стоит демонизировать российское руководство, убеждая себя, что с Москвой невозможно вести диалог.
К поставкам Украине танков Leopard и БМП Marder Германию регулярно призывает украинский посол в Берлине Андрей Мельник. В своих требованиях он даже дошел до прямых оскорблений в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого назвал «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен.
Еще один скандал между Берлином и Киевом из-за военных поставок произошел во время разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт. По информации германских СМИ, Кулеба во время переговоров вышел из себя.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинка за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью
Украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью, сообщил журнал The Sun.
София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Однако уже спустя десять дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к новой избраннице, передает РИА «Новости».
В конце концов Лорна предложила Софии съехать из их дома – и Тони съехал вместе с Софией. «Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было», – приводит издание слова мужчины.
Теперь украинка и ее избранник просматривают объявления об аренде квартир, обращая особое внимание на современные апартаменты в центре города, и они уже подали заявку на постоянную визу для девушки.
Ранее пьяные украинцы зарезали поляка на улице в Варшаве.
Батарея «Гиацинт-С» Минобороны уничтожила американские гаубицы М777 ВСУ
Батарея самоходных орудий «Гиацинт-С» уничтожила подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США на вооружении у Украины, сообщило Минобороны.
Видео публикует РИА «Новости».
Ранее Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация-М» при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники, укрепленных позиций и командных пунктов Вооруженных сил Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕП предложили ЕС ввести санкции против США и Саудовской Аравии
|
|
Если основная цель санкций против России состоит в предотвращении конфликтов, то ЕС стоит незамедлительно ввести те же санкции против США и Саудовской Аравии, заявил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном из заседаний Европарламента.
«Если бы это была правда, если бы мы на самом деле боролись за мир, то нам следовало бы незамедлительно ввести те же санкции против Саудовской Аравии, которая на протяжении нескольких лет разжигает войну в Йемене. Нам бы следовало запретить импорт нефти и газа из США, которые участвовали в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна в Европе, а может и в мире за последние десятилетия», – приводит слова парламентария РИА «Новости».
Евродепутат назвал антироссийские санкции «невероятной ложью» и «лицемерием», однако не уточнил настоящую, по его мнению, цель введения рестрикций против России. Европейцы, вот кто в первую очередь страдает от разрыва экономических связей с Москвой, подчеркнул парламентарий.
В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
В прошлое воскресенье в США предупредили ЕС об угрозе рецессии из-за усугубляющегося энергетического кризиса в Европе и высокой инфляции на фоне санкций против России. В прошлую пятницу стало известно, что страны Евросоюза задумались о возможности отложить запрет импорта российской нефти. Позже появились сведения о намерении ЕС включить нефтяное эмбарго в новый пакет антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рейтинг Байдена обновил антирекорд
|
|
Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал до рекордных 39% – самой низкой отметки за время его пребывания на посту главы американского государства, сообщает газета The Washington Times со ссылкой на опрос Центра общественных исследований AP-NORC.
Опрос, в котором с 12 по 16 мая приняли участие 1172 жителя США, показал, что деятельность Байдена на посту президента одобряют всего 39% взрослых американцев – на 6% меньше, чем в апреле. При этом только около 20% респондентов считают, что США движутся в правильном направлении, передает RT.
Поддержка Байдена среди сторонников Демократической партии упала до 73% в мае, по сравнению с 83% месяцем ранее. Только 33% из них считают, что страна движется в правильном направлении, по сравнению с 49% в апреле.
Последний опрос был проведен на фоне попыток главы Белого дома решить целый ряд проблем – от инфляции и роста числа преступлений с применением огнестрельного оружия до дефицита поставок.
Две трети американцев не одобряют его деятельность в сфере экономики, и эти цифры остаются практически неизменными на протяжении последних месяцев. Более половины американцев – 51% – считают, что политика Байдена скорее навредила, чем помогла экономике страны. И только 18% уверены в обратном.
Всего 37% опрошенных сторонников Демократической партии довольны экономической политикой Байдена, хотя в апреле в этом признавались 45% респондентов, а 44% считают, что его политика ничего не изменила.
Как напоминает The Washington Times, годовая инфляция в США в марте составила 8,3%. Рост цен обновил рекорд с января 1982 года, то есть более чем за 40 лет.
Напомним, американцы критиковали Байдена за разгон неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Президент России Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике.
«Несмотря на ожесточенное сопротивление, продвижение наших бойцов идет успешно. Это наглядно видно на примере населенных пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что в ЛНР направлены «самые боеспособные подразделения», а их успех – «вопрос времени».
Он также опубликовал кадры зачисток населенных пунктов Луганской народной республики от бандеровских, националистических и наемнических группировок.
В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк.
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений и отказались выполнять боевые задачи.
Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минфин Германии выступил против конфискации личных активов россиян
Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что не одобряет идею изъятия личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.
«Препятствия при проведении изъятия активов очень значительны», – пояснил министр, напомнив, что власти стран с верховенством закона гарантируют неприкосновенность частной собственности, передает «Интерфакс».
В то же время Линднер повторил, что правительство ФРГ готово к рассмотрению предложения о конфискации ранее замороженных иностранных активов Центробанка России. Однако он отметил необходимость изучить правовые вопросы и последствия для международного порядка в случае изъятия активов ЦБ России.
Ранее сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
Кириенко: Запад не учел большого значения справедливости для россиян
Вводя различные санкции против России, Запад не учел менталитет россиян, культурные фундаменты и основы нашей страны, заявил первый замруководителя администрации президента России и председатель наблюдательного совета российского общества «Знание» Сергей Кириенко. Для людей, живущих в России, особенно важна истинная справедливость, подчеркнул он.
«В своих решениях по отношению к России Соединенные Штаты Америки, западные страны, НАТО многое не учли. Я об этом немало думал и готов поделиться своими размышлениями. Прежде всего, они посчитали, что мы такие же, как они. Строили прогнозы на примере потенциального поведения своих стран, сочтя, что российское общество будет вести себя так же. К примеру, первое, на что они надавили, – это материальные блага, экономические составляющие. Ввели санкции, и теперь у нас нет каких-то товаров. Плохо это? Ну конечно, плохо, ведь если мы привыкли покупать какие-то импортные товары, которых теперь нет, это доставляет некоторые неудобства», – сказал Кириенко в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты».
«Или, к примеру, ввели санкции против разного рода руководителей, но те осознанно восприняли это как часть своей работы. Для руководства это абсолютно нормальная история: они понимают, что работают на государственной службе, участвуют в принятии важных для страны решений. Далее. Информационная война. Оказывает давление на общество? Разумеется, оказывает. Или начались массовые отчисления из иностранных вузов и школ русских школьников и студентов, которые честно сдавали экзамены, оплачивали свое обучение. И вот это уже совсем несправедливая история», – отметил председатель набсовета российского общества «Знание».
При этом, по словам Кириенко, коллективный Запад не учел «русский дух, наш менталитет». «Я бы сказал, культурные фундаменты и основы для России. Их ошибка заключалась в том, что они сделали ставку на материальное. Но благодаря силе наших моральных, нравственных ценностей, духовных ценностей, произошел ровно обратный эффект, чем ожидали западные страны», – подчеркнул он.
«Для нас есть вещи гораздо более значимые, чем возможность просто приобрести тот или иной товар в магазине. Для нас, для людей, живущих в России, имеет значение право самостоятельного выбора, какие книги читать, какую музыку слушать, для нас особенно важна истинная справедливость», – заключил первый замглавы администрации президента.
Кроме того, Кириенко назвал принципы эффективного управленца, которые пригодятся в повседневной жизни, а также дал определение истинной элиты страны.
В этом году просветительский марафон российского общества «Знание» получил название «Новые горизонты». Марафон «Новые горизонты» объединил более 200 лекторов и наставников. Проходящие в рамках марафона дискуссии, лекции и мастер-классы включали более 220 часов просветительского контента, проходили в течение трех дней, с 17 по 19 мая, на пяти площадках в Москве, в Петербурге, в Сочи и в Подмосковье. В центре обсуждения – новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах.
Мэр Энергодара и двое охранников пострадали во время взрыва
В результате взрыва в Энергодаре Запорожской области получили ранения мэр города Андрей Шевчик и двое его охранников, сообщили в местных правоохранительных органах.
«Сегодня в результате взрыва в подъезде дома ранение получил мэр города Энергодара Андрей Шевчик и двое его охранников. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу подъезда дома», – сказал источник, передает ТАСС.
По его словам, в адрес Шевчика от украинской стороны неоднократно поступали угрозы. «В его адрес неоднократно поступали угрозы. Взрыв прогремел в подъезде жилого дома, когда мэр входил», – добавил представитель местных правоохранительных органов.
В пятницу в Минобороны России сообщили, что украинские боевики в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах местных жителей.
Напомним, что в ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход в рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк
Украинские силовики еще могут воспользоваться шансом и покинуть город Северодонецк, за который идут бои в Донбассе, сообщил военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики Игорь.
«На данный момент у противника есть шанс выйти из окружения, небольшое узкое горлышко в направлении населенного пункта Краматорск», – приводит РИА «Новости» слова военнослужащего Народной милиции ЛНР, стоящего на позициях под Северодонецком.
Он уточнил, что пока украинские военнослужащие не воспользовались данным шансом, однако их «дожмут».
В прошлый четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и отказались выполнять боевые задачи.
Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
В Тегеране застрелили офицера Корпуса стражей исламской революции
В Тегеране в результате вооруженного нападения убит офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейяд Ходаи, говорится в заявлении, распространенном КСИР.
В КСИР сообщили, что нападение произошло возле дома Ходаи на улице Моджахедини-Ислам. Он получил смертельное ранение в область головы. Двое неизвестных на мотоциклах открыли огонь по автомобилю Ходаи, передает агентство Анадолу.
Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Начата операция по их поимке. Отмечается, что убитый офицер участвовал в боевых действиях в рядах КСИР на территории Сирии.
Ранее сообщалось, что КСИР предотвратил диверсию на ядерном объекте Фордо.
США призвали убедить Турцию открыть НАТО доступ в Черное море
|
|
Власти США в рамках обсуждения с Турцией членства Финляндии и Швеции в НАТО должны убедить Анкару разрешить кораблям альянса доступ в Черное море, выразил мнение бывший помощник главы Пентагона, основатель и президент Йорктаунского института Сет Кропси в статье, опубликованной изданием The Hill.
Как полагает Кропси, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО «стало бы стратегической выгодой для Североатлантического альянса и для США», а позиция Анкары, которая выступила против вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс, представляет собой «дипломатический сигнал» для вашингтонской администрации, передает ТАСС.
«[Президент Турции Тайип] Эрдоган надеется извлечь все возможные выгоды от стратегического поворота назад к США и НАТО, сохранив при этом полную свободу действий в Сирии и Ливии. США должны ответить своей собственной разносторонней дипломатией», – считает Кропси.
«Президент [США Джо] Байден должен действовать быстро, принять во внимание мотивы Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию для укрепления позиций НАТО в долгосрочной перспективе. Его ответ должен включать побуждающие факторы и уступки», – говорится в статье.
В качестве «побеждающего фактора» США, как полагает Кропси, должны «выступить за смягчение или отмену», санкций, введенных в отношении Турции за закупку ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, возвращение Анкары в американскую программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и одобрение поставки Турции истребителей F-16. «Но США должны не просто подкупить Турцию. Взамен они должны получить согласие Турции на присутствие ВМС НАТО в Черном море. Со стороны Турции это было бы эскалационным решением, которое способно подорвать ее дипломатическую роль между Украиной и РФ, но НАТО получила бы огромную стратегическую выгоду», – поясняет Кропси.
Как он утверждает, в случае продолжения конфликта на Украине Россия «может экономически давить на Украину, препятствуя морскому экспорту» из нее. «Очевидным политическим ответом НАТО, как отметил ранее [бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке] Джеймс Ставридис <…> является система „сопровождения“ [судов], подобная операции Earnest Will (операция по конвоированию кувейтских танкеров, которую ВМС США проводили в Персидском заливе во время ирано-ираской войны – прим. ТАСС). <…> Однако одобрение Турции критически важно для этой миссии», – пишет Кропси.
Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция «притормозили» переговоры с Турцией по НАТО. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от торга президентов США и Турции.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. По информации источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО Турцию могут исключить из альянса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД