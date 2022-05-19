В Совфеде рассказали о планах возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

Россия будет работать с тем, чтобы возобновить авиасообщение с Грузией, контакты по вопросам урегулирования отношений между странами продолжаются, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022».

«Будем надеяться, будем работать в этом направлении», – цитирует ТАСС Карасина. По его словам, он кратко обсудил с коллегами из Грузии референдум в Южной Осетии о присоединении к России.

Также Карасин отметил, что контакты со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с России Зурабом Абашидзе продолжаются по телефону и в режиме видеоконференцсвязи.

«Слухи о замораживании это формата преждевременны, мы довольно часто общаемся по телефону, в режиме видеоконференцсвязи», – заявил он, добавив, что надеется провести очную встречу с Абашидзе в ближайшие месяцы.

«Сроков очной встречи пока нет, но мы рассчитываем, что [она] должна быть в ближайшие месяцы», – отметил Карасин.

Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

Такие меры были приняты после 20 июня 2019 года, когда несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.

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