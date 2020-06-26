Премьер Грузии назвал «преступлением» визит депутата Гаврилова в парламент республики

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария назвал «абсолютно неприемлемым, огромной политической ошибкой и, возможно, преступлением в политическом измерении» появление в 2019 году в парламенте Грузии российского депутата Сергея Гаврилова. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам грузинского премьер-министра, на предстоящих в октябре выборах в парламент республики избиратели вынесут вердикт и по этому вопросу.

При этом он отметил, что грузинская полиция не допустила штурма парламента, который пытались организовать оппозиционные политики.

«Аморально использовать происшедшее в политических целях», – обратился Георгий Гахария к оппозиции.

Он еще раз напомнил, что справедливое возмущение общественности оппозиция использовала и пытается использовать в политических целях.

«Вы не сильны. Вы зайцы! Вы просто истерите в преддверии выборов!» – сказал он оппозиции, напомнив им о противоправных действиях в июне прошлого года.

Напомним, в июне прошлого года в Тбилиси проводилась Межпарламентская Ассамблея Православия. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов в парламенте Грузии занял кресло председателя. Власти прервали заседание, однако оппозиция этим не удовлетворилась, она вывела на улицы своих сторонников. В митинге также участвовала часть общественности. Воспользовавшись недовольством, лидеры оппозиции повели радикалов на штурм, полиция вынужденно применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

Пострадали около 240 человек, в том числе 80 полицейских. Генпрокуратура расценила происходившее как попытку госпереворота.

Эти события привели к обострению отношений России и Грузии. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения между странами.