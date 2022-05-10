ВСУ обстреляли Донецк из «Ураганов»

Обстрелы Донецка со стороны украинской артиллерии, усилившиеся 9 мая, не прекращаются и на следующий день. Днем вторника вооруженные силы Украины выпустили десять ракет из БМ27 «Ураган» по Киевскому району столицы ДНР. В результате обстрела Донецка погибла мирная жительница.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.05 – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ27 «Ураган», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В жилой дом по адресу улица Петровского, 107 во вторник утром попал снаряд РСЗО «Ураган», начиненный кассетным боеприпасом.

По словам жительницы Донецка, 9 мая увеличилась интенсивность обстрелов. «Вчера было сильно, целый день бомбили. Сегодня прилеты были», – сказала она корреспонденту РИА «Новости».

В результате обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками погибла мирная жительница. «В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) в Киевском районе Донецка погибла женщина, мужчина получил ранение», – говорится в сообщении штаба территориальной обороны Донецкой народной республики.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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