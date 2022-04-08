|
|
На Украине заявили об увеличении числа погибших в Краматорске до 50 человек
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Количество погибших после удара по Краматорску возросло до 50 человек, заявил глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко.
«50 погибших, из них пятеро – дети», – цитирует Кириленко ТАСС.
Он добавил, что сейчас в больницы доставлены 98 человек, среди них – 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. «12 из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале», – уточнил украинский чиновник.
По его словам, число пострадавших может измениться в ближайшие день-два.
Напомним, Украина обвинила в ударе по Краматорску российскую сторону, но Министерство обороны РФ опровергло нанесение Россией ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области, у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что Точки-У» нет на вооружении ни у ДНР, ни у армии России. Поэтому очевидно, что это провокация аналогичная произошедшему в Буче, и имеет конкретные политические цели».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «Точки-У» нет на вооружении у российской армии.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по фейкам, в которых утверждается, что удар якобы нанесли ВС России.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто стоит за убийством людей в Краматорске.
В Британии увидели угрозу для доллара от санкций против России
|
|
Санкции против России могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы, пишут британские СМИ.
Как указывает Financial Times, вопреки заявлениям США и их союзников военную операцию России на Украине осудил не весь мир, а лишь «возглавляемая Западом коалиция». В связи с этим FT указывает на возможные «последствия для будущего международных финансов». Так, у Китая есть «долгосрочные планы» сделать юань гораздо более значимой валютой в глобальных расчетах, Пекин может ускорить продвижение своей системы банковских переводов CIPS, которая рассматривается как альтернатива SWIFT. CIPS пользуются уже более чем в 100 странах.
Кроме того, FT отметила торговлю России с Индией, рассматривающей возможность создания механизма расчетов в национальных валютах. FT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике, передает ТАСС.
Напомним, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом мира на Украине
|
|
Франция готова исполнять роль гаранта при построении мира на Украине, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
«В какой-то момент наступит прекращение огня, и нам придется строить мир. Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на Parisien.
Кроме того, Макрон подчеркнул, что намерен продолжать телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, так как это дает Франции возможность «сохранять статус участника переговоров». Макрон считает, что таков его «долг». «И даже если я считаю, что к середине мая не будет никакого результата, это будет полезно для подготовки к миру в будущем», – сказал он.
Президент Франции заявил, что уделяет большое внимание гуманитарным вопросам, отдельно остановившись на ситуации в Мариуполе. По его словам, Москва «достаточно ясно выразила отказ» в ответ на предложение о проведении Францией собственной гуманитарной операции там вместе с Грецией и Турцией. Франция предлагает открыть гуманитарный коридор и привлечь к операции сотрудников Международного комитета Красного Креста.
Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МО: ПВО России сбили два украинских вертолета под Херсоном
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотника, сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три БЛА, в том числе два «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВС России высокоточными ракетами нанесли удар по скоплению украинской военной техники в Житомирской области.
С начала спецоперации на Украине ликвидировали 416 беспилотных летательных аппаратов, 220 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Российские ракеты комплекса «Бастион» уничтожили центр подготовки наемников под Одессой
|
|
Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» пункт сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, сообщил Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково были уничтожены вооружение и военная техника прибывших резервов украинских войск.
Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских вертолета (Ми-8 и Ми-24) и пять беспилотников, среди них два «Байрактара ТБ-2» в районе Кривого Рога.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военная операция России сорвала расправу националистов над жителями Мелитополя
|
|
Украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя, свидетельствует переписка из мобильного телефона, который обнаружили российские военные в помещении «Союза участников АТО Мелитополя».
Судя по всему, на Украине еще до начала российской спецоперации ожидали и планировали широкомасштабное наступление в Донбассе, которое, по мнению националистов, «всё спишет». Мелитополь – 150-тысячный город на юге Запорожской области контролируется вооруженными силами России с 26 февраля.
Как пояснили РИА «Новости» российские военные, телефон принадлежал одному из ветеранов военных действий в Донбассе. На переписке в мессенджере видны фотографии некоторых из участников чата. В частности, один из них, некто Валерий Анатольевич, на фото в защитной форме – «цифре» и голубом берете с кокардой украинской морской пехоты.
Дата фрагмента переписки – 18 февраля 2022 года, в промежуток между 20.57 и 21.23 участники рассуждают о том, что в Мелитополе много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса, и призывают убивать таких жителей города.
Пользователь под именем Дмитрий Бондарь пишет, что «Мелитополь очень сепарский город. Вот беда» (пунктуация сохранена). Участник чата под именем Василий Ефименко, используя ненормативную лексику и жаргон, отвечает, что в 2014 году в Мелитополе хватило одного выстрела, чтобы люди перестали выходить на улицы с российскими флагами, а 90% «готовых к бою» уже разъехались из города, но «в случае чего мы их всех знаем и зачистим в первую очередь».
Валерий Анатольевич в форме украинского морпеха призывает убивать таких людей в их домах и подъездах, чтобы не получилось «как в Крыму». С ним соглашается Владимир Дмитриевич Минко, заявляя, что единственно правильный вариант в случае, «если начнется полномасштабное наступление» – это убийство организаторов и активистов пророссийского движения.
Пользователь Дмитрий Романенко спорит с ним, утверждая, что на лидерах останавливаться не надо: «Лес рубят – щепки летят. Война точно всё спишет», – продолжает он. На что Бондарь отвечает: «Если надо я исполнителем буду» (оригинальная пунктуация сохранена).
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков объяснил слова о «значительных» потерях России на Украине
|
|
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что, говоря о потерях среди российских военных в ходе спецоперации на Украине в эфире канала Sky News, он опирался на данные Министерства обороны России.
«Конечно, на эту цифру и опирался. Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра», – приводит его слова ТАСС.
Накануне в эфире Sky News представитель Кремля отметил, что Россия понесла «значительные потери» в ходе спецоперации и назвал это огромной трагедией.
25 марта Минобороны России сообщало, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300
Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300, сообщили СМИ.
Как пишет издание TV Noviny.sk, комплекс ПВО уже находится на Украине. В течение двух дней, согласно информации издания, он был передислоцирован туда в строжайшей секретности, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что ведутся постоянные обсуждения не только с Германией и Словакией, но и со многими другими о том, как предоставить Украине оборонительные возможности, включая ЗРК дальнего действия, которыми им (украинским военным) будет удобно пользоваться.
Напомним, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Басурин заявил о почти полном освобождении Мариуполя
Освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин заявил в эфире Первого канала, что «подходит к завершению спецоперация по зачистке данного города (Мариуполя), есть проблемы, это связано с промзоной, но она будет в любом случае решена», передает ТАСС.
«Дальше идет продвижение на север (...), наши военнослужащие зачищают на данный момент Марьинку и продвигаются между Авдеевкой и Горловкой. Вот из-за этого, наверное, у нас Ясиноватая уже несколько дней подряд очень серьезно обстреливается, у нас там уже более 400 домов получили повреждения или полностью уничтожены. Стреляют «Градами», артиллерией», – добавил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%».
Киев решил национализировать все имущество России на Украине
Киев национализирует всю российскую собственность на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил в эфире телеканала «Рада», что «принято законодательство о национализации, мы уже начали эти процессы, безусловно мы национализируем все российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Россия», передает РИА «Новости».
Ранее Украина приняла закон о принудительном изъятии собственности россиян.
До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Раскрыт принцип работы нарколабораторий СБУ в России
Служба безопасности Украины курировала часть нарколабораторий в России, зарабатывая на свои нужды, а сотрудников для них вербовали только после тщательной проверки на полиграфе.
Как СБУ поставила на поток отправку наркодилеров в Россию, сколько на этом зарабатывали и почему из этого бизнеса нельзя было выйти, РИА «Новости» рассказали задержанные участники одной из таких лабораторий.
Организатор одной из ликвидированных нарколабораторий в Подмосковье гражданин Украины по имени Александр, который с 2020 года находится в московском СИЗО, заявил, что заняться производством наркотиков в России ему предложил сотрудник СБУ.
«Обстановка на Украине была тяжелой. И как-то позвонил мне знакомый по имени Роман и предложил заработать хорошие деньги. Для этого надо было поехать в Россию и заняться производством наркотиков. Роман окончил академию Службы безопасности Украины, и, насколько я понимаю, он был кадровым сотрудником украинской спецслужбы, – рассказывает один из задержанных участников нарколаборатории Александр П.
Перед поездкой в Россию Александра отправили в Киев на «собеседование», на котором специалист-полиграфолог должен был определить, подходит ли он для этой работы.
«Разместили меня в хостеле недалеко от вокзала. В ожидании собеседования там провел около недели, и все это время туда постоянно заезжали люди, которые так же, как и я, должны были пройти собеседования, а затем поехать работать с наркотиками в Россию. За время моего пребывания несколько десятков человек точно уехало. На полиграфе интересовали их вопросы, собираюсь ли я воровать деньги и есть ли у меня связи в правоохранительных органах», – вспоминает Александр.
Затем ему выдали специальный телефон для связи с кураторами и отправили в Москву, где он вышел на контакт с еще несколькими уроженцами Украины, после чего они получили первые инструкции. По словам Александра, кураторы приказали им снять дом в Подмосковье, купить автомобиль и химическое оборудование. Деньги на это они получали на банковские карты, оформленные на подставных людей.
«Павлу (член группы) отправили по почте поддельные российские документы, и он по ним получил уже посылку, в которой было несколько десятков банковских карт, и на них мы получали деньги. Затем уже мы получили инструкции, как и какие наркотики производить – так называемые соли, синтетические наркотики. В день мы могли производить по 5 килограммов наркотиков, то есть ежедневный доход мог составлять около 10 млн рублей. В задачу нашей группы входило только производство наркотиков, а дальнейшим их распространением занимались уже наши кураторы из Украины. Да и у всех, кто сейчас сидит в Москве за производство наркотиков, кураторы тоже в основном были украинскими», – рассказывает задержанный.
Выйти из этого бизнеса добровольно почти невозможно. По словам Александра, кураторы регулярно присылали им видео с расправами над неугодными, угрожали.
«Я как-то поссорился с одним из кураторов и пригрозил все бросить и уехать обратно на Украину. В ответ на это куратор мне сказал, что если я буду плохо себя вести, то ко мне приедут сотрудники СБУ. Ну, и мы больше как-то к этой теме не возвращались, но с тех пор я регулярно получал видео с расправами над неугодными», – говорит Александр.
Его информацию подтверждает и другой участник украинской банды наркодилеров – Александр З., в чьи задачи входила доставка реагентов для производства наркотиков. По его словам, перед отправкой в Россию для каждого члена банды продумывалась своя легенда.
«Ты точно должен знать свою легенду, с какой целью ты приехал в Россию, не дай бог из-за тебя производство накроется, ходили слухи про расправы над провинившимися. Лично я всегда представлялся строителем, и у меня в машине всегда были строительные материалы, а так, перевозил реактивы, за что мне обещали от 5 тыс. долларов в месяц. Человек, который у нас был главным в группе, я с ним общался нормально, он озвучил такие вещи, что это работу предложили ему сотрудники СБУ», – вспоминает Александ З.
На вопрос о том, зачем сотрудникам СБУ устраивать нарколаборатории в России, мужчина говорит, что деньги от продажи наркотиков могли идти на военные нужны Украины.
«На производстве наркотиков в России зарабатываются колоссальные деньги, которые могут идти куда угодно, где их используют, например, на оплату наемников. И может, то, что нас задержали в России, не самый плохой выход из этой истории», – резюмирует мужчина.
Ранее войска Донецкой народной республики нашли лабораторию по производству «боевых» наркотических веществ для украинских националистов под Мариуполем.
Производящие по 450 кг наркотиков в месяц лаборатории нашли под Москвой и Тулой.
Напомним, в июле 2020 года ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков для 12 регионов России. В феврале того же года ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму.
В Изюме нашли свидетельства военного сотрудничества НАТО и Украины
На территории приборостроительного завода в Изюме найдены доказательства тесного сотрудничества украинской стороны с Североатлантическим альянсом по продукции военного назначения, заявило Минобороны России.
Ведомство опубликовало видеозапись с предприятия, видео снято военнослужащими разведывательного батальона Западного военного округа, передает РИА «Новости».
На заводе найдены «свидетельства более тесного сотрудничества со странами НАТО по организации производства продукции военного назначения». «Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины – Изюмский приборостроительный завод – выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО», – указали в министерстве.
Также на заводе есть документы, журналы, в которых показана причастность стран НАТО «к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и военной техники ВСУ».
Аэромобильные силы и боевики националистических батальонов сделали из территории завода укрепрайон и держали там оборону. Российское ведомство уточнило, что украинских военных выбили с территории предприятия несколько дней назад.
На заводе найдены оставленные при отступлении украинскими военными образцы вооружения западного производства: ПЗРК Stinger, противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы украинского производства.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что необходимо успеть в ближайшие недели перевооружить украинские войска.
Американский Сенат принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что таким образом американские политики пытаются набрать популярности.
Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области
Спецназовцы Росгвардии обнаружили и уничтожили украинскую артиллерию в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий подразделение спецназа Росгвардии обнаружило вооруженную группу националистов. Завязался бой. Несмотря на огонь крупнокалиберного пулемета, спецназовцы Росгвардии нанесли противнику огневое поражение. Часть группы националистов была уничтожена, остальные отступили, бросив тяжелое вооружение... Артиллерийское вооружение националистов было уничтожено накладными зарядами», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В ведомстве отметили, что в результате боя были захвачены 122-мм гаубица Д-30 и минометы калибра 120 мм и 80 мм.
Ранее Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области, спасла жителей, пытавшихся эвакуироваться и попавших под обстрел националистов, предотвратила теракт в месте выдачи гуманитарной помощи и захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ДНР заявили об ударе ВСУ «Точкой-У» по Краматорску
|
|
Украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом.
«В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Населенные пункты в Донбассе регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, ранее в пятницу ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 мм. А в четверг утром украинские войска обстреляли Железную Балку и Горловку, в том числе минами калибром 120 мм.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Страны НАТО допустили поставки на Украину танков и самолетов
|
|
Страны НАТО не исключают поставки на Украину практически любых видов вооружения, включая танки и самолеты, сообщила со ссылкой на британский официальный источник корреспондент телеканала Sky News.
Источник рассказал, что теперь страны НАТО не исключают поставки на Украину различного вооружения, включая танки и, возможно, самолеты. Корреспондент телеканала уточняет, что поворотным моментом, который сделал возможным обсуждение поставок подобного вооружения, стал инцидент в Буче, передает ТАСС.
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, так как те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
Китай назвал причину кризиса на Украине
|
|
Кризис на Украине вызван дисбалансом системы европейской безопасности, заявил глава МИД Китая Ван И.
В разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном Ван И заявил, что нужно соблюдать «принцип неделимости безопасности». По его словам, требуется «воссоздать сбалансированный и эффективный механизм безопасности в Европе». Ван И подчеркнул, что «только так можно реализовать долгосрочный мир и стабильность в Европе».
Он указал, что «нельзя призывать к прекращению огня и боевых действий и одновременно с этим непрерывно поставлять большое количество вооружений и снаряжения, вызывая эскалацию военных действий», передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подчеркивал, что Китай придерживается независимой позиции в отношении украинского кризиса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД