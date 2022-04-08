Минобороны обнародовало новые факты зверств бандеровцев в 1940-х годах

Украинские националисты в годы Великой Отечественной войны и после нее творили чудовищные зверства в отношении советских военных и мирных жителей: выкалывали им глаза, отрезали языки и носы, отрубали руки и ноги, сжигали заживо – свидетельствуют новые архивные документы, опубликованные Минобороны России.

Материалы обнародованы на сайте российского военного ведомства в рамках проекта «Архивы помнят все...», посвященного публикации исторических свидетельств массовых преступлений и зверств украинских националистов в отношении своего народа, которые последние годы намеренно предавались забвению киевским режимом.

Оказавшись в глубоком тылу ушедших на запад советских войск, украинские националисты массово совершали разбойные нападения, пытали и убивали военнослужащих и мирных жителей, разрушали инфраструктуру и объекты народного хозяйства. Несмотря на решительные меры по борьбе с ними, бандеровцы продолжали свою террористическую деятельность и в первые послевоенные годы, передает РИА «Новости».

Согласно материалам, одной из задач УПА* было уничтожение всех русских и украинцев, сотрудничавших с советской властью. Банды также занимались массовым истреблением польского и еврейского населения. В частности, один из отрядов бандеровцев, как показал арестованный член банды, убил около 1,5 тыс. мирных жителей.

В материалах также говорится о мучительных пытках советских бойцов. У одного из красноармейцев оторвали ухо, выкололи глаза, разрубили челюсть и шею, а ноги и руки обожгли огнем. В другом случае бандиты расправились над мирными жителями за то, что те явились в военкомат. Одному из них отрубили голову и ноги.

Совершали преступления и теракты бандеровцы и в соседних странах, в частности, в Польше, где нападали на гарнизоны Красной армии и Войска Польского. Орудовали бандеровцы и в Австрии, где грабили местное население.

Несмотря на упорное сопротивление бандитов, спецоперации, организованные советской властью, позволили положить конец их преступлениям. Только за две недели в августе-сентябре 1944 года были ликвидированы 36 банд, уничтожены 3217 националистов.

Как следует из документов, группы украинских националистов, уцелевшие после Великой Отечественной войны, разбежались по странам Восточной и Центральной Европы, где также нападали на местных жителей и грабили их, при этом стараясь попасть под крыло американцев и англичан.

Советские военные проводили операции против бандеровцев в Австрии, уничтожая и задерживая их.

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость денацификации и демилитаризации Украины.

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