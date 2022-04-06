Эксперты объяснили неэффективность штрафов в отношении нарушающих законы РФ IT-платформ

В практике российского регулирования действий зарубежных онлайн-платформ применяются относительно мягкие меры – денежные штрафы, которые, по мнению экспертов, особого воздействия не оказывают. В связи с этим возможно применение крайних мер в отношении нарушающих законы России IT-гигантов, считают эксперты.

Эксперты в рамках прошедшего в Общественной палате круглого стола «Нештрафные санкции 2.0»: как убедить иностранные онлайн-платформы соблюдать законы России?» предложили эффективные меры, которые может применять российский регулятор помимо штрафов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что существует целый набор инструментов, которыми можно воздействовать на платформы, однако чаще применяются штрафы, которые малоэффективны, так как цифровые корпорации предпочитают либо не реагировать на них, либо максимально тянуть процесс, подавая апелляции. Даже если штраф выплачивается, то никаких реальных изменений в их деятельности не происходит: закон продолжает нарушаться.

Проблема неэффективности штрафов, как инструмента воздействия на иностранный бигтех, нарушающий российский закон и игнорирующий наказание, особенно актуальна в контексте ведущейся против России информационной войны, отмечается в релизе.

«Если говорить об этой волне распространения опасной информации, информации с призывами к применению насилия, убийства русских, то мы видим, что, к сожалению, конечно, штрафы для этих технологических платформ совершенно не работают. Тот путь, по которому шел РКН, пытаясь постоянно выстраивать этот диалог с компаниями, он, к сожалению, не дал нужного результата. (…) Поэтому необходимы иные меры, технологические меры в отношении этих платформ, включая такие как замедление трафика этих платформ или иные меры ограничительного характера», – подчеркнула глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Штрафы и иски – это, наверное, не самый действенный инструмент, не самый рабочий инструмент в отношении иностранных платформ. Поскольку есть все-таки понимание, что судебные решения вряд ли будут исполняться и штрафы выплачиваться. Однако все-таки ситуация требует какой-то реакции и видимо возможно несколько вариантов. Первый вариант, что все-таки компании, IT-платформы скорректируют свое поведение в отношении выполнения законодательства РФ, либо это какие-то ограничительные меры, к сожалению, меры технического характера. Хочется верить, конечно, что ситуация будет развиваться по первому сценарию, но, вероятно, надо готовиться ко второму», – отметил руководитель рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.

Эксперты сошлись во мнении, что Россия достаточно долго пыталась выйти на диалог с ИТ-гигантами, действуя мягко и лишь грозя серьезными мерами. Этой добротой они долгое время и пользовались, не исполняя закон и не уважая права и интересы российских пользователей. Сейчас, считают эксперты, время для разговоров прошло: действия ИТ-гигантов буквально вынуждают регулятора идти на крайние меры.

При этом блокировка считается самым крайним средством. Регулятор неоднократно обращался к площадкам с призывом привести свою деятельность в соответствие с законодательством РФ, чтобы избежать блокировки и, как следствие, лишения российских пользователей привычных площадок. Например, недавно РКН сообщил, что если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет.

До блокировки регулятор пытается применять и другие меры – например, замедление трафика. В прошлом году оно позволило добиться от Twitter удаления противоправных материалов с платформы. Эксперты отмечают, что полное ограничение доступа к иностранным сервисам – это самая нежеланная и крайняя мера, к которой регулятор прибегает, только если другие не срабатывают.

«Что касается вопроса блокировать или не блокировать, конечно, это вопрос, который сегодня стоит очень остро. Мы видим, что штрафные санкции не действуют, давайте сначала попробуем задействовать весь арсенал, который есть у государства, в том числе замедление, и будем принимать взвешенное решение», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике.

При этом, даже если блокировка сервисов все-таки осуществляется, российским пользователям есть куда мигрировать. В России уже давно и успешно работают собственные площадки, куда можно перенести и контент, и взаимодействия, и бизнес.