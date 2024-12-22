NYT: Жители Литвы раскритиковали замену «Щелкунчика» на итальянский балет

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет New York Times, жители Литвы выразили свое разочарование в связи с заменой «Щелкунчика» русского композитора Петра Чайковского на итальянский балет в Литовском национальном театре оперы и балета. Граждане считают, что политика не должна влиять на культурные мероприятия, передает РИА «Новости».

Бывший министр культуры Дарюс Куолис, который сейчас преподает литовскую литературу в Вильнюсском университете, высказал мнение, что запрет произведений российских деятелей культуры может нанести значительный ущерб культурному наследию Литвы. «Культура Литвы настолько переплетена с Россией... что запрет российских деятелей культуры и их работ нанесет огромный ущерб нам самим (Литве – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он.

Одна из местных жительниц отметила, что предпочла бы посетить с пятилетней внучкой «Щелкунчика», а не итальянский балет. Она выразила недоумение относительно связи композитора с текущими политическими событиями: «Мне действительно хотелось бы иметь возможность смотреть («Щелкунчика»). Какая связь между Чайковским и войной на Украине?».

Другая жительница с украинскими и русскими корнями вспомнила, как раньше посещала с детьми и внуками оперу Вильнюса, чтобы посмотреть на постановки Чайковского. Она считает, что «это классика... культуру и спорт не следует смешивать с политикой».

Ранее МИД РФ заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения. В докладе министерства отмечается, что эти действия затрагивают тысячи человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города. При этом жажда наживы иногда излечивает прибалтийскую русофобию. В то же время журналисты «Дождя» осознали в Латвии иллюзорность европейской демократии.