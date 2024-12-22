СМИ: Вертолет в Турции врезался в здание больницы

TRT Haber: Вертолет Минздрава Турции врезался в больницу, погибли четыре человека

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет телеканал TRT Haber, вертолет Минздрава Турции врезался в верхний этаж здания больницы в провинции Мугла на юге страны. После столкновения он упал во двор больницы и развалился на части, передает ТАСС.

По информации IHA, жертвами катастрофы стали четыре человека: пилот и трое медработников. Однако официальное подтверждение этой информации пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что военный вертолет, вылетевший из училища сухопутных сил в Ыспарте, потерпел крушение рядом с автозаправкой, в результате погибли четыре человека.