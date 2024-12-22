В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.42 комментария
Генпрокуратура Абхазии возбудила дело против депутата Харазии
Против депутата Абхазии Харазии возбудили дело за убийство
Генеральная прокуратура Абхазии инициировала уголовное дело против депутата Адгура Харазии, который подозревается в убийстве общеопасным способом и покушении на убийство, после инцидента в парламенте.
Как сообщает ТАСС, генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело против депутата Адгура Харазии, который подозревается в убийстве и покушении на убийство. Этот шаг был предпринят после получения заключения от трех судей Верховного суда и согласия Народного собрания республики.
По данным пресс-службы Генпрокуратуры, дело возбуждено на основании пунктов «е» части 2 статьи 99 и части 3 статьи 29 Уголовного кодекса Абхазии, которые касаются убийства и покушения на убийство общеопасным способом. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия для установления местонахождения Харазии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Вахтанг Голандзия скончался от ранений, полученных в результате стрельбы в парламенте Абхазии, причиной происшествия назвали личную неприязнь между депутатами, а парламент Абхазии лишил неприкосновенности подозреваемого в убийстве депутата Харазия.