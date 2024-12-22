Генпрокуратура Абхазии возбудила дело против депутата Харазии

Против депутата Абхазии Харазии возбудили дело за убийство

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело против депутата Адгура Харазии, который подозревается в убийстве и покушении на убийство. Этот шаг был предпринят после получения заключения от трех судей Верховного суда и согласия Народного собрания республики.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, дело возбуждено на основании пунктов «е» части 2 статьи 99 и части 3 статьи 29 Уголовного кодекса Абхазии, которые касаются убийства и покушения на убийство общеопасным способом. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия для установления местонахождения Харазии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Вахтанг Голандзия скончался от ранений, полученных в результате стрельбы в парламенте Абхазии, причиной происшествия назвали личную неприязнь между депутатами, а парламент Абхазии лишил неприкосновенности подозреваемого в убийстве депутата Харазия.