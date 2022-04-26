Турция заявила о готовности покупки второй партии российских С-400

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26 апреля, вторник | Последнее обновление — 22:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с ИГИЛ
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Россия – едва ли не единственная страна в мире, которая многое может себе позволить. Практически всё! При этом России не нужно обделять, дурить, обманывать весь остальной мир. Мы живем в абсолютно самодостаточной стране.
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Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы.
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Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого.
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Турция заявила о готовности покупки второй партии российских С-400
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Закупка Турцией второй партии российских С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня, заявил глава управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир в интервью TRT Haber.
Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400, передает ТАСС.
Ранее Демир заявил, что у Анкары и Москвы нет никаких сложностей по договорным обязательствам в связи с поставками российских С-400, каждая из сторон полна решимости их выполнять.
До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у России дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.
Минобороны сообщило о массовых ударах по живой силе и технике ВСУ
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В течение ночи ВС России совершили массовые удары высокоточными ракетами по живой силе и технике ВСУ, сообщает Минобороны.
Ведомство сообщает в Telegram, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины, в том числе три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники».
Кроме того, «оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины, среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка, уничтожены до 160 человек личного состава, а также 23 единицы бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей».
Ракетными войсками нанесены 19 ударов, уничтожены «четыре пункта управления националистов, в том числе 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 110-й бригады территориальной обороны, и три склада боеприпасов», также «поражен 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено более 240 человек личного состава, а также 28 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей».
«Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены: 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», – указывается в релизе.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили «Искандерами» военные склады на Украине.
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В России оценили решение Турции закрыть небо для полетов в Сирию
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«Эти действия сложно назвать дружественным шагом. Более того, закрытие неба может нанести урон коммуникациям Москвы и Дамаска и привести к обострению разногласий между Россией и Турцией по ряду вопросов», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.
«Очевидно, что эти решения принимаются в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Все это может затруднить коммуникационные связи между Москвой и Дамаском. Однако я не думаю, что это приведет к каким-то очень серьезным последствиям, поскольку существуют другие воздушные коридоры. Так, поставлять все необходимое для российской группировки в Сирию можно через Иран», – подчеркнул Кортунов.
Эксперт также уверен, что закрытие неба нельзя назвать дружественным шагом со стороны Анкары. «У России и Турции есть ряд принципиальных разногласий по сирийским вопросам. Речь идет и о будущем Идлиба, и о ситуации в курдских районах. Все это может содействовать обострению разногласий, которые сложно урегулировать», – пояснил собеседник.
Кортунов также обратил внимание на тот факт, что Турция все же придерживается Конвенции Монтре, не пропуская корабли других стран в Черное море. «Турция пытается проводить свою собственную политику. Очевидно, что эти решения не столь сильно затрагивают Россию, но в то же время напрямую на ней сказываются», – заключил Кортунов.
В свою очередь востоковед Кирилл Семенов считает, что Турция пошла на такой шаг, «за который Россия ее даже упрекнуть не сможет». «Страна НАТО обеспечивала военные поставки для враждебного НАТО государства и не разорвала договор, а исполнила его до конца, но просто не продлила», – отмечает эксперт.
Зато такой шаг Турция может использовать как аргумент в ответ на претензии США и других союзников по НАТО, которые обвиняют Анкару в недостаточных усилиях по изоляции России. «Вот [она это] как бы сделала, при том, что к событиям на Украине это отношения даже не имеет», – добавил он.
Семенов также считает, что решение Турции «не является большой проблемой» для России, «так как основная часть необходимых для российской группировки грузов доставляется гражданскими морскими судами, для которых Черноморские проливы по-прежнему открыты».
«Личный состав и даже целые подразделения с вооружениями могут по-прежнему прибывать в Сирию через воздушное пространство Ирана и Ирака. А в случае военной угрозы туда могут быть переброшены таким же образом и крупные контингенты войск по примеру того, как в январе была развернута российская группировка в рамках ОДКБ в Казахстане», – заключил Семенов.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о закрытии неба для российских самолетов, летящих в Сирию. При этом он заверил, что президент России Владимир Путин был оповещен об этом решении, а также подчеркнул, что таким образом Турция «ведет переговоры с РФ путем диалога, [имплементацию] Конвенции Монтре, а также через другие вопросы».
Отмечается, что Анкара по-прежнему не намерена вводить санкции против Москвы, поэтому ограничения не коснутся ведения бизнеса российскими компаниями.
Напомним, в начале февраля посол России в Сирии обвинил Турцию в невыполнении части договоренностей по Идлибу. Кроме того, в начале января артиллерия Турции обстреляла сирийскую провинцию Хасеке. Отметим, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
Россия начала военную операцию в Сирии в конце сентября 2015 года, она длится по сей день. Москва стремится ликвидировать террористические формирования на территории страны.
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ВКС России за ночь уничтожили более 500 военнослужащих ВСУ
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили четыре украинских военных объекта, в том числе два склада боеприпасов, а также 500 человек личного состава ВСУ и более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс», заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины, в том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», говорится в Telegram-канале Минобороны.
Также средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань и две ракеты «Точка-У».
Кроме того, в районах Веселое и Пришиб уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», а также в районах населенных пунктов Новоселовка и Славянск два склада с боеприпасами.
Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 военных объектов Украины. Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы (ДНР) более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».
Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнены 1 тыс. 299 огневых задач. Поражены: 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения живой силы и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад боеприпасов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 576 танков и других боевых бронированных машин, 287 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 111 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 392 единицы специальной военной автомобильной техники.
До этого в ЛНР сообщили об отражении атак ВСУ в Новотошковском.
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Появились сведения о новой маскировке российских танков на Украине
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Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне, сообщил информированный источник.
«<...> Маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники», – сообщил источник РИА «Новости».
Он пояснил, что в первую очередь эта маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолетами-разведчиками.
По словам источника, покрытие также может раскрашиваться в камуфлирующие цвета, снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне.
«В рамках спецоперации различные виды такой маскировки применяются на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», а также на новейших танках Т-90М «Прорыв», – уточнил источник.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России
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Лондон поддерживает украинские войска, которые наносят удары по территории России, а использование ВСУ оружия, поставляемого британцами, «не обязательно является проблемой», заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи.
Хеппи заявил, что Британия считает «абсолютно законным» для Украины наносить удары по целям на территории России. Кроме того, он не видит проблемы в том, чтобы для этого использовалось оружие, которое поставляет Киеву британская сторона, пишет The Guardian.
По мнению министра, есть «все шансы», что украинцы смогут отразить дальнейшие атаки ВС России. Так, по его словам, на востоке Украины конфликт будет между силами, которые «гораздо более сбалансированы», при этом ВСУ имеют «преимущество в оборонительных позициях, которые были подготовлены за последние восемь лет». Вместе с тем Киев продолжает получать военную помощь со всего мира.
Отметим, что должность Хеппи отличается от министра обороны – он отвечает за оперативную деятельность британской армии.
Ранее ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области. До этого при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Кроме того, в понедельник от обстрелов со стороны Украины вновь пострадал поселок Нехотеевка.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела Нехотеевки и села Отрадное Белгородской области со стороны Украины.
Кроме того, 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины села Головчино. 14 апреля приграничный район Брянской области также подвергся обстрелу: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, в результате были повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.
В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека.
Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», – говорится в документе.
Делимханову 52 года, он является советником главы Чечни Рамзана Кадырова, с 2007 года – депутат Государственной думы. С марта принимает участие в спецоперации ВС России на Украине, руководил подразделениями бойцов из Чеченской Республики в ходе освобождения Мариуполя.
Делимханов был награжден тремя орденами Мужества, а также орденом Ахмата Кадырова, высшей наградой Чеченской Республики. Имеет благодарность правительства России (2019), сообщает ТАСС.
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Глава ДНР заявил о новом этапе спецоперации на фоне терактов в Приднестровье
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После выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live», что «нам важна скорость – скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», передает РИА «Новости».
Также он заявил, что задержанные сотрудники ОБСЕ передавали данные о силах и позициях в Донбассе иностранным разведкам. По его словам, были задержаны люди, не имеющие дипломатического иммунитета.
Ранее в ЛНР нашли доказательства шпионажа миссии ОБСЕ на Украину. В ДНР было возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ, они передавали Киеву составляющие государственную тайну сведения. До этого ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной и заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию организации в республике.
Напомним, Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки. Пострадали здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Кроме того, ВСУ несколько раз обстреляли приграничные территории России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Нехотеевка и села Отрадное со стороны Украины. При этом Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России.
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Новую систему ПВО ПРО С-500 запустили в серийное производство
Новейшая система ПВО ПРО С-500 («Прометей») уже запущена в серийное производство, заявил гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса – концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов). С-500 по силам стать основой системы ВКО России. В войска она поступит в сроки, определенные государственным оборонным заказом», – передает РИА «Новости» слова Новикова в интервью журналу «Национальная оборона».
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.
Напомним, в июле 2021 года концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».
Позже стало известно о появлении комплексов С-550. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что сегодня известно об этих системах.
«Алмаз-Антей» начал совершенствовать «Калибр»
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» ведет работы по усовершенствованию крылатой ракеты «Калибр», которая будет обладать улучшенными летно-техническими характеристиками и повышенной боевой эффективностью, сообщил генеральный директор концерна Ян Новиков.
«Естественно, работы по совершенствованию «Калибров» ведутся. Интерес у Минобороны к данному типу вооружения высокий. Планируем существенно улучшить летно-технические характеристики, повысить эффективность боевого применения. На выходе ждем изделие, существенно превосходящее нынешнее поколение», – передает ТАСС слова Новикова в интервью журналу «Национальная оборона» по случаю 20-летия создания предприятия.
Он отметил, что еще в советский период при создании новых вооружений в них всегда закладывался большой модернизационный потенциал. Конструкторы, только создавая образец, уже начинают думать о его дальнейшем развитии.
«Калибр» – российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» (в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей»). В настоящий момент в Вооруженных силах России применяются ракеты двух модификаций: «Калибр-НК» (корабельного базирования) и «Калибр-ПЛ» (устанавливаемые на подводные лодки). На вооружение ВМФ России комплекс поступил в 2012 году. Впервые ракеты стали применяться в ходе военной операции Вооруженных сил России в Сирии. По сообщениям Минобороны, всего было 13 применений, по целям террористов выпустили в общей сложности не менее 99 ракет.
АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») – российская группа предприятий, разрабатывающая и выпускающая средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), а также иную продукцию. Штаб-квартира концерна находится в Москве. 100% акций компании находятся в собственности государства (в лице Росимущества). Продукция концерна стоит на вооружении России и более 50 других государств.
Ранее фрегат Черноморского флота выполнил пуск ракет «Калибр» по целям на территории Украины.
Эрдоган высказался о гарантиях безопасности Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция настроена «принципиально положительно», чтобы выступить одной из стран – гарантов безопасности Украины, сообщили в канцелярии турецкого президента.
«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с... Владимиром Зеленским... Обсуждались последние события (на Украине – прим. ВЗГЛЯД)... и переговорный процесс», – сообщила канцелярия турецкого лидера, передает РИА «Новости».
Эрдоган в беседе с Зеленским подчеркнул необходимость эвакуации раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем.
Турецкий лидер заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку переговорному процессу, включая посредническую роль.
В канцелярии добавили, что Эрдоган также выразил принципиальный позитивный настрой по теме гарантов безопасности Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским зависит от конкретных результатов переговоров Москвы и Киева, на которых Украина пока не проявляет последовательность.
До этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшие дни.
В пятницу в Минобороны заявили, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
Греки в ЕС пожаловались на отказ Турции от санкций против России
На заседаниях ЕС Греция жалуется на то, что Турция не присоединяется к санкциям против России, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Нам не говорят: «Присоединяйтесь к санкциям, почему бы и вам не присоединиться», – заявил Чавушоглу. Он подчеркнул, что «есть только Греция и сторона греков-киприотов». По словам министра, «они поднимают этот вопрос на заседаниях» ЕС. Как заявил Чавушоглу, «причина известна: туристы не приедут, туристы поедут в Турцию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Trt.
Напомним, после того, как Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов, Чавушоглу отметил, российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.
Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки
Совет безопасности Приднестровья подтвердил факт совершения на территории республики в понедельник и вторник трех террористических атак, говорится в сообщении пресс-службы президента Вадима Красносельского.
Красносельский заявил, что «зафиксировано три факта: пострадали здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк», передает ТАСС.
На территории республики ввели «красный» уровень террористической опасности, он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, передает РИА «Новости».
Всего пострадали здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье.
Эрдоган предложил Путину организовать встречу с Зеленским
Турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложил организовать его встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским.
«Президент Эрдоган повторил свое предложение вывести стамбульский процесс, который является очень важным этапом переговоров между Россией и Украиной, на уровень лидеров», – передает ТАСС его слова.
При этом Эрдоган заверил, что Анкара продолжит делать все возможное для установления прочного мира на Украине.
«Президент Турции указал на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации, а также сказал, что Турция будет и впредь делать все возможное, чтобы остановить эти события, которые наносят ущерб всем, и для установления прочного мира», – уточнили в канцелярии турецкого президента.
Ранее стало известно, что Путин обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой ситуацию на Украине. Это – уже пятый разговор двух президентов с начала известных событий на Украине.
До этого турецкий лидер в ходе телефонных переговоров с Зеленским заявил, что Турция настроена «принципиально положительно», чтобы выступить одной из стран-гарантов безопасности Украины.
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Лавров обвинил Запад в отказе ввести мораторий на размещение РСМД
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Западные страны отвергают предложение России о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
«Наши предложения о взаимном моратории отвергаются, хотя мы сопроводили это предложение необходимостью согласовать и механизмы верификации», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
По словам Лаврова, главным возражением Запада в данном вопросе является недоверие. «У Запада главное возражение – они нам не доверяют, что в Калининграде находится «Искандер», который не нарушал тех параметров, которые были закреплены в договоре о ракетах средней и меньшей дальности», – сказал он.
Министр добавил, что Москва предлагала на основе взаимности приехать западным представителям в Калининград, в ответ на это представители РФ могли бы посетить базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии. Лавров отметил, что это «честное предложение», но Запад от него отказывается.
Напомним, в январе в Кремле отметили, что переговоры по поводу ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в отрыве от общей архитектуры безопасности вряд ли жизнеспособны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России вернуть США и НАТО к исполнению старых договоров.
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В Кремле подтвердили дату переговоров Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонные переговоры президент России Владимир Путин проведет с главой Турции Тайипом Эрдоганом во вторник, 26 апреля.
«Да, есть такие планы», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Президент Турции Тайип Эрдоган также заявил в понедельник, что рассчитывает провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 26 апреля.
«Завтра [во вторник] я проведу телефонные переговоры с Путиным, чтобы сначала достигнуть устойчивого прекращения огня, а затем мира [на Украине]», – сказал Эрдоган в ходе выступления в Анкаре по итогам заседания турецкого кабинета министров.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция настроена «принципиально положительно», чтобы выступить одной из стран-гарантов безопасности Украины.
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