|
|
Турция собралась приобрести дополнительные системы С-400 у России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CBS заявил, что «в будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне», передает ТАСС.
«Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения», – подчеркнул политик.
Ранее Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400. В июне на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США он заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.
Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
В турецкой прессе трактовали слова Эрдогана о Крыме
Заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам, предполагает турецкая газета Cumhuriyet.
Последние заявления турецкого руководства демонстрируют желание Анкары стать «стратегическим партнером» Вашингтона, отметили авторы публикации, передает РИА «Новости».
Автор Cumhuriyet отметил, что сложно говорить о тесном сотрудничестве, если интересы стран сталкиваются. В Черноморском регионе США желают «беспрепятственно заплывать в море в обход конвенции Монтре, закрепиться там, сделать Черное море озером НАТО и потеснить Россию». Турция же пытается сохранить регион для причерноморских государств.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает. Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Эрдоган рассказал о принятии важных решений на переговорах с Путиным в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.
«Мы придаем большое значение переговорам с господином Путиным в Сочи 29 сентября. Делегаций не будет, мы встретимся один на один. Обсудим не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом – к чему мы пришли, и как двигаться дальше. Мы также примем важные решения относительно наших двусторонних отношений», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.
Между тем, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает «аннексию» Крыма.
Напомним, МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, поскольку страна не признает присоединение полуострова к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Эрдоган призвал Россию изменить подход к Сирии
Анкара ожидает от Москвы других подходов в Сирии, заявил президент республики Тайип Эрдоган, утверждая, что сирийские войска представляют угрозу для Анкары.
«В Сирии режим (президента Башара Асада) представляет угрозу для южных частей нашей страны. Я ожидаю от России, как от дружеской страны, иных подходов в качестве проявления солидарности к нам», – сказал президент Турции, передает ТАСС.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября.
Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.
В США заявили о страхе Киева перед союзом России и Франции
|
|
Париж после расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок может пойти на сближение с Москвой, что вызовет обеспокоенность в Польше, странах Балтии и на Украине, пишет обозреватель National Interest Али Демирдас.
По его мнению, некоторые европейские страны опасаются гипотетического союза Москвы и Парижа. «Париж уже начал строить глазки России в восточном Средиземноморье, так что следует ожидать, что он пойдет на большее сближение с Москвой. Этого более чем достаточно, чтобы нанести ущерб основам НАТО, вызывая обеспокоенность в Польше, странах Балтии, на Украине и в Грузии», – считает Демирдас, передает РИА «Новости».
Публицист считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может прибегнуть к решительным шагам во внешней политике, учитывая его невыигрышное положение сейчас на фоне главы правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Демирдас также отметил, что ситуация в Европе напоминает положение дел перед началом Второй мировой войны. «Пока неизвестно, спровоцирует ли AUKUS более широкий конфликт в Евразии», – заключил автор.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
В Германии заявили об «оскорблении партнеров по НАТО» со стороны США и Британии
|
|
Решение Австралии, Великобритании и США создать новое партнерство в сфере безопасности AUKUS стало «оскорблением партнеров по НАТО», заявил советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген, сравнив действия президента США Джо Байдена с поведением его предшественника Дональда Трампа.
По мнению бывшего постпреда Германии при ООН, появление нового альянса привело к «большой потере доверия» к администрации Байдена. «И я не знаю, достаточно ли перевесило такую потерю предполагаемое усиление региональной безопасности», – добавил он, передает ТАСС.
Хойсген провел параллели между сделкой AUKUS и решением США уйти из Афганистана. В обоих случаях, как сказал он, «поведение США не соответствовало ожиданиям со стороны новой американской администрации, пришедшей к власти с обещанием тесно сотрудничать с союзниками». Понятно, что Байден, по выражению советника, хотел «сократить высокие расходы, связанные с развертыванием войск в Афганистане, учитывая множество проблем, с которыми он сталкивается дома». Однако «это не оправдывает вывод войск, как планировал его предшественник Трамп, без согласования с союзниками», – продолжил он.
Создание партнерства «вызвало еще большее раздражение, потому что от Байдена, исходя из его публичных заявлений, можно было ожидать проведение другого курса - в отличие от Трампа – в плане сотрудничества со своими партнерами», отметил Хойсген.
Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии.
Черноморский флот приступил к слежению за кораблями ВМС Испании и Италии
Силы Черноморского флота приступили к наблюдению за патрульным кораблем ВМС Испании и тральщиком ВМС Италии, зашедшими в акваторию Черного моря, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании и тральщика искателя мин «Виареджио» ВМС Италии, зашедших в 18.30 23 сентября 2021 года в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Ранее корабль ВМС Испании вошел в Черное море в июле, российский флот наблюдал за его передвижением.
Эрдоган заявил о «не очень хорошем начале» работы с Байденом
|
|
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ему не удалось «хорошо» начать работать с Байденом, отношения между Турцией и США переживают не лучший момент.
«Я хочу, чтобы мы (Турция и США), как две страны НАТО, были друзьями, а не противниками. Но нынешнее положение не очень хорошее. Исходя из моей почти 19-летней работы в качестве премьер-министра и президента, могу сказать, что, к сожалению, сейчас не лучший момент в отношениях с Америкой. Я хорошо работал с (Джорджем) Бушем-младшим, (Бараком) Обамой, (Дональдом) Трампом, но не могу сказать, что мы хорошо начали с (Джо) Байденом», – приводит слова Эрдогана РИА «Новости».
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В июне Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.
Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша решила разместить 250 американских танков «Абрамс» на востоке страны
Власти Польши решили разместить 250 американских танков «Абрамс» на востоке страны, заявил в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.
Рассказывая о планах оснащения польской армии, глава оборонного ведомства указал, что у республики будут «250 самых современных танков, которые будут дислоцированы на востоке страны», передает ТАСС.
Ранее Совфеде назвали ошибкой обещание Блащака.
До этого стало известно, что Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 «Абрамс» SEPv3.
Напомним, в июле читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли Блащака, обещавшего «разместить» американские танки «Абрамс» в России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В «Алмаз-Антее» рассказали об отработке США технологии скрытных ударов из космоса
Соединенные Штаты отрабатывают технологии создания многоразовых боевых орбитальных аппаратов, способных наносить скрытные удары из космоса, сообщил гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
По оценкам специалистов «Алмаз-Антея», на базе экспериментов с орбитальными беспилотниками X-37 американцы отрабатывают технологии создания многоразовых ударных воздушно-космических систем.
«Перспективные многоразовые космические аппараты, запускаемые ракетой-носителем, потенциально смогут обеспечивать гибкое решение боевых задач: от обеспечения космической разведки и контроля космического пространства до нанесения неожиданных (скрытных и молниеносных) ударов по приоритетным наземным целям», – передает РИА «Новости» слова Новикова в интервью «Красной звезде».
Гендиректор отметил, что существующие орбитальные беспилотники Соединенных Штатов X-37, первый из которых был запущен в 2010 году, по оценкам концерна, могут выполнять функции носителя ядерных боеголовок. Такие аппараты могут длительно находится в космосе, при этом меняя орбиты и выполняя специальные миссии.
«США планируют дальнейшее увеличение количества таких аппаратов в космосе. Это серьезный вызов», – констатировал глава компании-разработчика систем С-400 и С-500.
Напомним, в мае Новиков рассказал, что американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, к 2025 году США развернут восемь таких платформ, что это является серьезным вызовом.
ОСК анонсировала продажу за рубеж последнего фрегата проекта 11356
Последний в серии из шести фрегатов 11356 будет продан за рубеж, иностранные партнеры уже проявляют к нему интерес, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес. Уверен, что мы договоримся с ними о судьбе фрегата», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.
Изначально калининградский завод «Янтарь» должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись Украиной. Верфь получила двигатели только для трех фрегатов, и сейчас они служат на Черноморском флоте: «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».
В 2018 году стало известно, что два из оставшихся трех кораблей этой серии будут достроены и проданы Индии, которая до этого уже приобрела у России шесть подобных фрегатов. Строительство двух кораблей для Индии завершится в 2022-2023 годах. Кроме того, еще два аналогичных фрегата будут построены на индийской верфи Goa Shipyard Limited.
Судьба шестого фрегата оставалась до сегодняшнего дня неизвестной.
По словам Рахманова, ОСК передаст Военно-морскому флоту авианосец «Адмирал Кузнецов» в 2023 году, если не вскроются другие дефекты.
«У нас по контракту все доковые работы должны завершиться к началу 2023 года, с этим все в порядке. Проблема в другом», – сказал Рахманов. По его словам, при подписании контракта на ремонт и модернизацию крейсера и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит только один газотурбинный агрегат из четырех.
«На сегодняшний день ситуация изменилась – оказалось, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Но и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, в 2023 году мы корабль передадим флоту, как и планировалось», – добавил глава ОСК.
Авианосец «Адмирал Кузнецов» является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе (Североморск).
Ранее Завод «Янтарь» предложил Минобороны достроить фрегат «Адмирал Корнилов».
Напомним, в ноябре 2017 года Калининградский судостроительный завод «Янтарь» спустил на воду фрегаты проекта 11356 «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов». Фрегаты стали пятым и шестым кораблями серии. Первые два – «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» – были переданы заказчику в 2016 году.
Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400
Постоянное давление на Турцию со стороны США по вопросу С-400 неприемлемо, сделка завершена, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в США.
«Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам (новейшие истребители) F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с Россией закончена, назад дороги нет», – цитирует Эрдогана газета Hurriyet, передает РИА «Новости».
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США.
Напомним, в июне Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.
Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.
США заявили о готовности восстанавливать отношения с Францией
Вашингтон «продемонстрирует на деле» свое желание восстановить отношения с Парижем после создания оборонного альянса AUKUS, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
На пресс-конференции в Нью-Йорке Блинкен сказал, что восстановление отношений с Францией «потребует времени и упорной работы», и Вашингтон покажет свою готовность «не только на словах, но и на деле». «Я полон решимости тесно сотрудничать с министром Ле Дрианом (глава МИД Франции) по этой важной теме», – отметил госсекретарь, пишет «Коммерсант».
Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, которая назвала это решение «ударом в спину» и отозвала послов из США и Австралии.
Американский министр ВВС оценил планы России по гиперзвуку
США крайне недовольны темпами развития программ по гиперзвуку на фоне значительного отставания от России и Китая в этой сфере, сообщили СМИ.
Как пишет Air Force Magazine, во время выступления на AFA's Air, Space & Cyber Conference министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что «предельно ясно» понимает, как Москва и Пекин планируют использовать свои гиперзвуковые ракеты.
«Они движутся очень быстро <...> и отлично понимают, зачем им это нужно», – передает РИА «Новости» слова министра.
В связи с этим Кендалл призвал ВВС США сначала определить, какие цели им необходимо поразить с помощью гиперзвукового оружия, а затем объяснить, почему это «самый экономичный» способ для реализации поставленной задачи.
Говоря о необходимой для создания ракет промышленной базы, министр отметил, что ее строительство начнется по мере развития программы.
Ранее в США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука.
Разработан проект нового десантного корабля «Кайман»
Невское проектно-конструкторское бюро («Невское ПКБ») разработало проект нового большого десантного корабля «Кайман» в развитие проекта 11711, сообщил гендиректор «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.
«Кайман» – это дальнейшее развитие идеи, представление проектанта, «Невского ПКБ», о том, как подобный корабль может выглядеть в будущем», – передает РИА «Новости» слова Рахманова.
По его словам, это боевая машина широкого применения, рассчитанная на широкий спектр заказчиков, у которых есть различные требования по осадке судна, грузоподъемности, типажу техники.
В настоящий момент в боевом составе российского флота находятся два больших десантных корабля проекта 11711, «Иван Грен» и «Петр Моргунов».
Напомним, в августе ОСК решила впервые показать БДК «Кайман» и подводный беспилотник «Юнона».
Принято решение о модернизации российских станций СПРН «Воронеж»
|
|
Входящие систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) три радиолокационные станции серии «Воронеж» планируется модернизировать до 2028 года, сообщили в пресс-службе межгосударственной акционерной корпорации (МАК) «Вымпел».
«Три узла модернизируется в ближайшей перспективе в 2025–2028 годах: «Воронеж-М» в Лехтусе (Ленинградская область), «Вронеж-ДМ» в Армавире и «Воронеж-М» в Усолье-Сибирском (Иркутская область)», – приводит слова источника в корпорации ТАСС.
Там также уточнили, что, согласно плану модернизации, на станциях в первую очередь будет усилена помехозащищенность, а также улучшена система энергообеспечения.
Напомним, в конце августа гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко сообщил, что радиолокационные станции «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». По его словам, станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью», а боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах». Как сообщалось, РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.
Напомним, в феврале в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома». В декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении.
На сегодняшний день российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников.