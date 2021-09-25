Турция собралась приобрести дополнительные системы С-400 у России

Турция намерена в будущем закупить у России дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CBS заявил, что «в будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне», передает ТАСС.

«Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения», – подчеркнул политик.

Ранее Эрдоган заявил о завершении сделки по С-400. В июне на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США он заявил, что позиция турецкой стороны по приобретенным у России зенитным ракетным системам С-400 осталась неизменной.

Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.