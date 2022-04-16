Украинские военные сбежали с позиций в музее Мариуполя у завода «Азовсталь»

После пожара в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» украинские военные сбежали и оставили свои позиции, но забрали с собой некоторые ценные экспонаты.

«Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, «укропы» отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были», – приводит РИА «Новости» слова местного жителя Александра Николаевича.

По его словам, украинские военные базировались на территории музея, расположенного неподалеку от завода «Азовсталь», но недавно сбежали со своих позиций, оставив разоренным сам музей. Сейчас, как рассказал Александр Николаевич, сотрудники пытаются собрать остатки коллекции, но и в период пребывания там украинских войск музейные работники тоже бывали на территории.

«Приходила по хозяйственной части женщина и якобы главный инженер и видели музейную саблю у украинского военного, с ее слов», – рассказал он.

Здание музея сильно повреждено в результате боев и пожара, во дворе стоят некоторые экспонаты – бюсты Ленина, каменные статуи. По словам Александра, приходит реставратор, местные жители стараются ему помогать, отдают экспонаты, которые спрятали от уничтожения.

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