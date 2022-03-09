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В администрации США оценили возможность передачи истребителей Украине
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В администрации Соединенных Штатов и среди союзников Вашингтона есть неоднозначные мнения о возможности передачи истребителей советского производства Украине, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.
Отвечая на призыв законодателя обеспечить передачу самолетов Киеву, дипломат сказала, что «есть ряд факторов, которые следует учитывать». «И среди союзников, и даже в администрации есть некоторые неоднозначные мнения», – приводит слова Нуланд ТАСС.
В минувшее воскресенье американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты. При этом Варшава предложила США безвозмездно забрать польские МиГ-29 в Германию.
Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. В прошлую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
На минувшей неделе пресс-служба украинских ВМС сообщила, что Болгария, Польша и Словакия отправят на Украину 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. По ее данным, София передает Киеву 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Варшава – 28 самолетов МиГ-29, Братислава -12 МиГ-29.
Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии.
Жители Тувы призвали сенатора Нарусову сдать мандат
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Инициативная группа жителей Тувы возмутилась заявлениями сенатора Людмилы Нарусовой из-за ее критики действий российского военного ведомства. Тувинцы призвали Нарусову прекратить провокации или сдать мандат.
На прошлой неделе в ходе заседания Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству СФ, на котором сенаторы обсуждали введение наказания за фейки о действиях российской армии, член Совета Федерации Людмила Нарусова выступила с критикой действй Минооброны в рамках спецоперации на Украине.
В ответ инициативная группа жителей Тувы раскритиковала выступление Нарусовой и призвала сенатора либо прекратить провокации, либо сдать мандат.
«Госпожа Нарусова комфортно устроилась: имеет все привилегии, довольствие, льготы. При этом она не появляется в Туве. Но как сенатор имеет наглость выступать от нашего имени. Мы таких полномочий ей не давали», – говорится в обращении тувинцев.
В пятницу президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России.
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Глава СНБО пригрозил закрыть небо над Украиной
Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, то Киев закроет его сам, но для этого ему необходимо вооружение, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, Киеву именно сейчас «нужна максимально срочная и практическая помощь». Как уточнил Данилов, требуется передача боевой авиации и средств ПВО, передает РИА «Новости».
Он поблагодарил страны, поставившие Киеву оружие, «за каждый патрон, каждый голос».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
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Зеленский охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.
Зеленскому в ходе интервью американскому телеканалу ABC был задан вопрос о его отношении к выдвинутым Москвой условиям для прекращения военной операции России на Украине, среди которых, помимо прочего, отказ Украины от попыток вступить в НАТО.
«Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Он также подчеркнул, что Украина не будет «на коленях умолять» НАТО о чем-либо.
Ранее Зеленский выступил с очередным обращением к нации, в котором осыпал упреками своих западных покровителей. «Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – бросил обвинение в адрес НАТО раздосадованный киевский руководитель. В том же духе выступил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Североатлантический альянс, по сути, устранился от помощи Украине. НАТО проявляет себя не так, как представляли себе украинцы, позиция альянса – по крайней мере пока – «не вызывает уважения».
США признали наличие секретных биолабораторий на Украине
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Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – приводит ТАСС ответ заместителя госсекретаря США по политическим делам на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.
Нуланд также был задан вопрос о том, считает ли она, что в случае какого-либо инцидента на Украине, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – выступила с утверждением замгоссекретаря США по политическим делам.
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В этой связи Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников.
Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.
Минобороны России рассказало о ходе спецоперации на Украине
Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также силы Донецкой Народной Республики продвинулись в Мариуполе почти на километр, был установлен контроль над новыми населенными пунктами, передает ТАСС.
«В городе Мариуполь, после завершения режима тишины подразделения Донецкой Республики продвинулись еще на 800-900 м. Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, в течение дня взяла под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Оленовка, Польное и Южнодонбасское. Подразделениями российских Вооруженных сил взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», – сказал Конашенков.
Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили почти 2,6 тыс. военных объектов Украины. «Всего за время операции уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 81 радиолокационная станция», – сказал генерал.
Конашенков добавил, что также уничтожены 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.
7 марта Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины Озерное в районе Житомира.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Зеленский согласился обсудить признание Крыма и республик Донбасса
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Зеленский, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.
Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC, в ходе которого ему был задан вопрос, возможно ли признание Крыма частью России, а ДНР и ЛНР – независимыми республиками.
«Я думаю, что мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий. Для меня самое важное – это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Он также призвал Владимира Путина начать переговоры и установить диалог.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
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Байден: Россия не сможет удержать Украину под контролем
Россия стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого, заявил президент США Джо Байден.
«Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну», – цитирует ТАСС главы Белого дома.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Янукович потребовал от Зеленского остановить кровопролитие
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Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.
«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе», – передает РИА «Новости» текст обращения.
«Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей», – говорится в обращении к украинскому народу, в котором он обратился к Зеленскому.
«Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось», – констатировал Янукович.
Он отметил, что с болью воспринимает то, что сейчас происходит на его родине, и глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы. При этом он подчеркнул, что «в любой трагедии есть момент, когда ее ещё можно остановить».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине
Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты.
«Тринадцать дней, когда мы слышим только обещания. Тринадцать дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут», – передает РИА «Новости» слова Зеленсого в видеообращении.
По его утверждению, вина за смерть людей на Украине лежит на России, а ответственность в том числе на западных странах.
«Ответственность за это и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение», – подчеркнул Зеленский.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
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ЕК решила присоединить Украину к энергосети ЕС
Еврокомиссия (ЕК) намерена присоединить Украину к энергосети Евросоюза в ближайшее время, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«Еврокомиссия сделает все, чтобы в кратчайшие сроки присоединить Украину к энергосистеме ЕС, чтобы свет в этой стране продолжал гореть», – цитирует ТАСС Симсон.
В свою очередь замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что граждане ЕС для противодействия России могут понизить температуру в своих квартирах.
«Нужно сказать гражданам: ваш выбор, как и сколько энергии вы потребляете определяет, насколько мы сильны в нашей реакции на Россию. Понизив температуру вашего дома, вы можете значительно способствовать снижению нашего энергопотребления и, таким образом, сделать нас сильнее в отношении России», – сказал Тиммерманс.
В субботу президент Польши Анджей Дуда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине. Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране, и заявил о необходимости принять решение о членстве Украины в ЕС.
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Поклонская: Украинцев терроризируют за согласие принимать помощь от россиян
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Украинские националисты запугивают местное население, если те принимают гуманитарную помощь от России, заявила заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская, побывав в Херсонской области Украины.
«Мной совместно с Росгвардией доставляются продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые медицинские препараты. Из-за отсутствия продуктов первой необходимости, жизненно важных медикаментов люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, а в случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению – вплоть до поджогов домов», – написала Поклонская в своем Telegram-канале.
«В связи с этим мной специально не указываются населенные пункты и фотографии с изображением мирного населения, получившего гуманитарную помощь. Данная помощь будет осуществляться нами на систематической основе», – написала замглавы Россотрудничества.
«Запугивать людей и угрожать расправой за получение необходимых продуктов питания – это ведь противоречит здравому смыслу и человеческому естеству. (…) К сожалению, мирное население оказалось инструментом и заложником в руках у местных ячеек сопротивления спецоперации, которые создают невозможные для выживания людей условия. Люди лишены элементарных продуктов первой необходимости, при этом получив запрет от них принимать помощь от таких же мирных людей из России, которые исключительно из гуманитарных побуждений и чувства сострадания, а также родства будут (лично я буду) заниматься этой работой. Обещаю не оставить простых жителей Украины без помощи, так как мы – один народ. И это тоже правда – нравится она кому-то или нет», – подчеркнула Поклонская.
Напомним, 8 марта МЧС России доставило на Украину и в Донбасс около 430 тонн гуманитарной помощи. В частности, 25 машин МЧС России доставили из Ростовской области в Донецкую и Луганскую народные республики 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. Кроме того, еще одна колонна МЧС России из десяти автомобилей доставила порядка 90 тонн груза из Крыма в Херсонскую область. Помимо этого, в Харьковскую область из Белгорода 14 грузовиками МЧС перевезена 121 тонна гуманитарной помощи.
ЛНР анонсировала расследование о тайной тюрьме батальона «Айдар»
Власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
В ЛНР Сорока ранее также курировала работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших.
«Знаете, как теперь страшно думать, что нам предстоит (изучать) эту территорию, освобожденную от оккупации? Одно село Половинкино чего стоит. У нас есть просто показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови. Куда тела девались? Понятно, что прятали где-то рядом», – передает РИА «Новости» слова Сороки.
По ее словам, в Половинкино базировался батальон «Айдар», который организовал в бывшем колбасном цеху тюрьму для пленных ополченцев и мирных жителей.
«Расстреливали и где-то закапывали. Некоторые возвращались и рассказывали, что там происходило... Так что теперь наша цель – как только освободят, первое – едем в Половинкино. С теми людьми, которые там сидели, которых там пытали, убивали, над головами стреляли. Они это все видели, знают, мы поедем и посмотрим», – рассказала Сорока.
Ранее в Минобороны России сообщали, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над жителями ЛНР и ДНР.
Захарова заявила о разработке на Украине компонентов биологического оружия
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В украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«В настоящее время полученная документация тщательным образом анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», – приводятся ее слова на сайте МИД.
Захарова отметила, что данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся Россией претензий к военно-биологической деятельности США и их союзников.
«В этой связи призываем создать в рамках КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) рабочую группу открытого состава, что отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников», – сказала официальный представитель МИД России.
Напомним, официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия.
Он также добавил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США.
Сообщалось, что Следственный комитет может возбудить уголовное дело о создании биологического оружия на Украине, данные о котором были озвучены в Минобороны.
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Малайзия отказалась вводить односторонние санкции против России
Малайзия не намерена вводить односторонние санкции против России, подчеркнув, что такое решение может принимать только ООН, заявил в парламенте министр иностранных дел Сайфуддин Абдулла.
«Мы не верим в односторонние санкции и не намерены их вводить», – передает ТАСС слова главы ведомства. «Санкции должны устанавливаться ООН», – добавил он. «Малайзия, являясь членом Совета по правам человека, уже выражала свою позицию, которая заключается в прекращении огня [на Украине] и продолжении переговоров», – приводит его слова издание «Стар».
Министр также призвал «быть осторожным с введением санкций, даже несмотря на то, что они являются одним из самых мощных оружий в мире». «Если такие меры не будут носить точечный характер, то пострадают невинные люди», – добавил Сайфуддин.
Ранее Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
США призвали Китай отказаться от нейтралитета в ситуации вокруг Украины
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Страны Запада пытаются убедить китайские власти, что нейтралитет не является вариантом действий в ситуации вокруг Украины, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
«Китай любит говорить, что он нейтрален в этом конфликте. Мы считаем, что это обязанность всех нас, и наше руководство, безусловно, участвует в этом, как и многие наши союзники и партнеры. Я думаю, вы знаете, что канцлер [ФРГ Олаф] Шольц и президент [Франции Эммануэль] Макрон только сегодня говорили с [председателем КНР] Си Цзиньпином с целью убедить Китай, что нейтралитет здесь не является вариантом [действий]. Это нарушение международного гуманитарного права, нарушение суверенитета», – приводит ТАСС заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам в комитете по иностранным делам Сената США о российской военной спецоперации на Украине.
Нуланд призвала Пекин «добиваться гуманитарных коридоров» на Украине и «думать о своих собственных стратегических и экономических интересах, поскольку эта война повышает цены на энергоносители».
Заместитель госсекретаря США по политическим делам добавила, что Соединенные Штаты добиваются сейчас от властей Китая в ситуации вокруг Украины как минимум содействия открытию гуманитарных коридоров.
Ее попросили предоставить детали субботнего телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел КНР Ван И. «Я позволю китайской стороне говорить за себя. <…> наше намерение в ходе наших регулярных контактов с Китаем, включая звонок госсекретаря Блинкена его коллеге, состояло в том, чтобы подчеркнуть, что эта война не выгодна Китаю, что мы хотим, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию, чтобы эта война закончилась и чтобы как минимум помочь в создании этих гуманитарных коридоров, и что если они обеспокоены своей экономической ситуацией, а они вполне должны быть обеспокоены, учитывая самые низкие темпы роста за последние 15 лет, то эта война способствует этому», – утверждала Нуланд.
Ранее США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России.
В прошлую среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве.
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