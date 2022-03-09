Варшава предложила США забрать польские МиГ-29 в Германию

Власти Польши готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои истребители МиГ-29 в Германию на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение США, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

«Власти Польши после консультаций президента и правительства республики готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои самолеты МиГ-29 на базу в Рамштайн и передать их в распоряжение правительства США», – приводит текст заявления внешнеполитического ведомства республики ТАСС.

«Одновременно Польша просит США поставить ей подержанные самолеты аналогичных эксплуатационных возможностей. Польша готова немедленно согласовать условия покупки этих машин», – заявили в министерстве иностранных дел республики.

«Польское правительство также обращается к другим странам НАТО, которые владеют самолетами МиГ-29, предпринять аналогичные действия», – добавили в ведомстве.

В минувшее воскресенье американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты.

Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. В прошлую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.

Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии.