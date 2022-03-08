Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине

Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты.

«Тринадцать дней, когда мы слышим только обещания. Тринадцать дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут», – передает РИА «Новости» слова Зеленсого в видеообращении.

По его утверждению, вина за смерть людей на Украине лежит на России, а ответственность в том числе на западных странах.

«Ответственность за это и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение», – подчеркнул Зеленский.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.

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