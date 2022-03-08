|
|
Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты.
«Тринадцать дней, когда мы слышим только обещания. Тринадцать дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут», – передает РИА «Новости» слова Зеленсого в видеообращении.
По его утверждению, вина за смерть людей на Украине лежит на России, а ответственность в том числе на западных странах.
«Ответственность за это и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение», – подчеркнул Зеленский.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России возмутились символикой на майке Зеленского
|
|
Историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде президента Украины Владимира Зеленского.
«Во время одного из последних выступлений ... Зеленского многие обратили внимание на крестик на его маечке. При ближайшем рассмотрении он ожидаемо оказался значком УПА* – Украинской повстанческой армии*», – написал Якеменко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.
УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
«И вот теперь клоун выступает в маечке с символом УПА. Вы не поверите, но это «президент». Других маечек у него для нас нет», – заключил Якеменко.
В свою очередь журналист Андрей Вышинский отметил, что «пока весь мир делает вид, что на Украине нет никаких нацистов, президент страны носит футболку с символом УПА (запрещенная в России организация)».
«УПА была создана на базе Организации украинских националистов и всегда придерживалась радикальных русофобских и антисемитских взглядов. Сейчас эту эмблему сделали официальным символом Вооруженных сил Украины, но мировое сообщество по-прежнему не видит, что представляет из себя киевский режим», – написал он в Telegram.
Он заключил, что «именно поэтому Россия и проводит денацификацию и демилитаризацию Украины - потому что вся ее суть в том, чтобы быть анти-Россией, прямо у нас под боком. Мы себе этого позволить не можем – наши дети не простят нам бездействия в отношении тех, кто хочет их убить».
Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова сделала трагическое замечание о переговорах России и Украины
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что участников российско-украинских переговоров от Украины стало меньше.
«Украинских переговорщиков становится меньше – их убивают киевские силовики», – написала она в своем Telegram-канале.
Речь идет о том, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.
Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской Пуще.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский депутат подсказал Зеленскому единственный способ избежать физического устранения
|
|
Единственное, что поможет Владимиру Зеленскому избежать «физического устранения», – это передача власти экс-президенту Виктору Януковичу, заявил украинский депутат Илья Кива.
«Единственным выходом для (президента Украины Владимира) Зеленского избежать физического устранения – это передать власть ранее незаконно свергнутому путем государственного переворота законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу», – написал он в Telegram.
Депутат считает, что Янукович имеет «все юридические и легитимные права» вести переговоры от лица Украины о достижении мира.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Канделаки высмеяла «актерский успех» Зеленского
Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки отметила, что сбылась мечта актера Владимира Зеленского попасть на обложки мировых журналов.
«Любой актер мечтает об обложках Vanity Fair, Vogue, Esquire, GQ и далее по списку, – написала Тина Канделаки у себя в Telegram. – Владимир Зеленский добился самого большого успеха среди всех русскоязычных коллег по профессии за последние 20 лет. Обложка Vanity Fair есть. Даже Newsweek и Time есть».
«Все, роль исполнена. Пора заканчивать этот сезон», – заключила она.
Отметим, что сама Тина Канделаки накануне была заочно арестована на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины
Президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины.
«Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.
Путин напомнил, что Екатерина Вторая «не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской». «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни», – процитировал он императрицу. «И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда», – заверил глава государства.
Запись видеообращения прошла в представительском кабинете президента в Первом корпусе Кремля на фоне скульптурного изображения Екатерины Второй, которая родилась в Пруссии и была российской императрицей в 1762–1796 годах. Сенатский дворец (ныне Первый корпус Кремля) был построен по указанию Екатерины Второй архитектором Матвеем Казаковым.
Путин также выразил особую признательность женщинам-медикам, работающим в условиях пандемии, и женщинам-военнослужащим. Он отметил, что в больницах и в скорой помощи на самых разных должностях – от нянечек и санитарок до главных врачей – трудятся много женщин. «В последние два года вы работаете в очень непростых условиях – с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента, – отметил глава государства. – Сердечно вас благодарю!» «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству!» – сказал российский лидер.
Глава государства также обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров, «которые сейчас в бою защищают Россию в ходе специальной военной операции». «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», – заявил российский лидер.
«Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», – обратил внимание глава государства. Президент выразил уверенность, что «они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России».
Напомним, президент России поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СБУ задержала сына и внука Ротару за попытку бежать в Молдавию
|
|
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сына и внука певицы Софии Ротару за попытку бежать в Молдавию, сообщило издание «Страна.ua».
Как сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, 7 марта, на участке украино-молдавской границы у города Могилев-Подольском была задержана группа из девяти человек, которые пытались тайно пересечь границу. Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и гражданин Молдавии, который на лодке пытался переправить украинцев. Как сообщает издание, среди задержанных оказались Руслан Евдокименко и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.
Накануне в МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть
страну, прячась в багажниках автомобилей и притворяясь на границе иностранцами за крупные взятки.
Напомним, 3 марта Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Грузии назвали численность приехавших россиян
После 24 февраля численность граждан России, прибывших в Грузию, составила «до 15 тысяч», заявил на брифинге глава парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Реально численность визитеров из России в Грузию в январе, феврале – около 30 тысяч, – сказал он. – При этом «Единое национальное движение» (партия экс-президента Михаила Саакашвили) называет то 120 тысяч, то 150, то полмиллиона».
«Это ложь», – отметил он.
Мамука Мдинарадзе еще раз сказал, что причина отказа Грузии от санкций против России состоит в том, чтобы не нанести вред собственной стране.
При этом Грузия твердо и последовательно выражает Украине политическую поддержку и уже отправила 140 тонн гуманитарной помощи. Находящиеся в Грузии граждане Украины получают всевозможную поддержку властей, частного сектора и общественности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский согласился обсудить признание Крыма и республик Донбасса
|
|
Зеленский, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.
Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC, в ходе которого ему был задан вопрос, возможно ли признание Крыма частью России, а ДНР и ЛНР – независимыми республиками.
«Я думаю, что мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий. Для меня самое важное – это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Он также призвал Владимира Путина начать переговоры и установить диалог.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Янукович потребовал от Зеленского остановить кровопролитие
|
|
Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.
«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе», – передает РИА «Новости» текст обращения.
«Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей», – говорится в обращении к украинскому народу, в котором он обратился к Зеленскому.
«Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось», – констатировал Янукович.
Он отметил, что с болью воспринимает то, что сейчас происходит на его родине, и глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы. При этом он подчеркнул, что «в любой трагедии есть момент, когда ее ещё можно остановить».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
В ДНР сообщили о полном окружении Мариуполя
Город Мариуполь в Донбассе полностью окружен, началась зачистка районов, заявил замкомандира батальона ДНР «Восток» Александр Семенов.
«Мариуполь на сегодняшний день полностью окружен, началась зачистка определенных районов города», – рассказал он РИА «Новости».
Семенов рассказал, что беженцев по гуманитарным коридорам из Мариуполя с 4 марта не удалось принять ни разу, некоторые из них выходят самостоятельно.
«К сожалению, с четвертого числа так ни разу не получилось принять беженцев. Были приняты порядка 500 человек, которые вышли своим ходом», – сказал он.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Мединский: Российские ожидания от переговоров с Украиной не оправдались
Помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной в Брестской области не оправдались.
«Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед. Переговоры будут продолжены», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, российская сторона надеется, что со вторника гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала в этом заверение. Он указал на то, что Россия поставила ребром на переговорах с Украиной вопрос об открытии гуманитарных коридоров.
Мединский рассказал, что все документы, привезенные российской стороной на переговоры, представители Киева забрали для изучения.
«Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», – сказал глава российской делегации на переговорах.
По его словам, представители Украины заявили, что вернутся к этому вопросу на следующей встрече.
Мединский отметил, что Россия надеялась подписать на переговорах с украинской делегацией хотя бы протокол, однако ничего подписать не удалось.
«Мы приехали с большим набором письменных документов, мы уже взяли конкретные договоры, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте, и сказали, что мы вернемся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече», – цитирует его ТАСС.
В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.
«Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров... Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности», – написал Подоляк в Twitter после завершения третьего раунда переговоров.
Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров завершился в Белоруссии, он продлился почти три часа.
Зеленский охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.
Зеленскому в ходе интервью американскому телеканалу ABC был задан вопрос о его отношении к выдвинутым Москвой условиям для прекращения военной операции России на Украине, среди которых, помимо прочего, отказ Украины от попыток вступить в НАТО.
«Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Он также подчеркнул, что Украина не будет «на коленях умолять» НАТО о чем-либо.
Ранее Зеленский выступил с очередным обращением к нации, в котором осыпал упреками своих западных покровителей. «Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – бросил обвинение в адрес НАТО раздосадованный киевский руководитель. В том же духе выступил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Североатлантический альянс, по сути, устранился от помощи Украине. НАТО проявляет себя не так, как представляли себе украинцы, позиция альянса – по крайней мере пока – «не вызывает уважения».
Минобороны рассказало о работах по чуме и сибирской язве в лабораториях на Украине
|
|
Работы с бактериями чумы и сибирской язвы велись в биологической лаборатории во Львове в рамках военно-биологической программы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве», – приводит его слова РИА «Новости».
Кириллов заявил, что только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 – с туляремией, 10 – с бруцеллезом, пять – с чумой. «Всего – более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ», – отметил он.
Кириллов добавил, что деятельность биологических лабораторий на Украине и реализуемая США программа «реформирования» украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными инфекциями.
«При этом деятельность биологических лабораторий, активность которых мы отмечаем с 2014 года, и реализуемая Соединенными Штатами программа так называемого реформирования украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями», – заявил он.
По словам начальника войск РХБЗ, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза.
По его словам, Украина под предлогом испытаний средств против коронавируса отправила в США несколько тысяч образцов сыворотки пациентов, в первую очередь относящихся «к славянскому этносу».
Кроме того, он отметил, что Минздрав Украины поставил задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях, в стране идет экстренное сворачивание биологических программ.
Он добавил, что управление начальника войск РХБЗ ВС России постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины. По данным российских военных, происходит экстренное сворачивание биологических программ.
Ранее сообщалось, что войска Донецкой народной республики нашли лабораторию по производству «боевых» наркотических веществ для украинских националистов под Мариуполем.
Путин изложил председателю Европейского совета позицию России по Украине
|
|
Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением спецоперации по защите республик Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и председатель Евросовета предметно обсудили гуманитарные аспекты текущей ситуации на Украине.
Путин подчеркнул в беседе с Мишелем, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан на Украине.
Также Путин добавил, что основная угроза на Украине исходит от националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь мирными жителями.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЛНР анонсировала расследование о тайной тюрьме батальона «Айдар»
Власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
В ЛНР Сорока ранее также курировала работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших.
«Знаете, как теперь страшно думать, что нам предстоит (изучать) эту территорию, освобожденную от оккупации? Одно село Половинкино чего стоит. У нас есть просто показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови. Куда тела девались? Понятно, что прятали где-то рядом», – передает РИА «Новости» слова Сороки.
По ее словам, в Половинкино базировался батальон «Айдар», который организовал в бывшем колбасном цеху тюрьму для пленных ополченцев и мирных жителей.
«Расстреливали и где-то закапывали. Некоторые возвращались и рассказывали, что там происходило... Так что теперь наша цель – как только освободят, первое – едем в Половинкино. С теми людьми, которые там сидели, которых там пытали, убивали, над головами стреляли. Они это все видели, знают, мы поедем и посмотрим», – рассказала Сорока.
Ранее в Минобороны России сообщали, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над жителями ЛНР и ДНР.