В Минобороны заявили об освобождении 12 населенных пунктов на Украине

Группировки войск ЛНР и ДНР продолжают наступление и уже взяли под контроль 12 населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Кудряшковка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка, Александровка. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка», – передает его слова РИА «Новости».

Конашенков добавил, что в оккупированном националистами Мариуполе жители находятся в тяжелом положении, прячутся в подвалах.

«По словам вырвавшихся вчера из Мариуполя мирных жителей, обстановка в оккупированном националистами городе тяжелая. Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице, на кострах. Боевики их разгоняют», – добавил представитель Минобороны.

Он также уточнил, что Воздушно-космические силы РФ в рамках спецоперации уничтожили 26 военных объектов Украины.

«Продолжается нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 26 военных объектов», – сказал генерал. Среди них два пункта управления, радиолокационная станция, пять складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что украинские националисты использовали более 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита, убили четверых и ранили пятерых мирных граждан в Мариуполе.

Утром в понедельник Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что с 10 утра в стране объявляется режим тишины, ВС России открывают гуманитарные коридоры из городов Киева, Харькова, Сум и Мариуполя.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Украина не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров для выхода населения из городов.