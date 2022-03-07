Минобороны заявило о невыполнении Украиной условий по созданию гуманитарных коридоров

Украина не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров для выхода населения из городов, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня в 7.10 с согласием на открытие гуманитарных коридоров [запланированное на 10 утра], но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум», – приводит его слова РИА «Новости».

Мизинцев напомним, что Россия предлагала открыть коридоры в российские Белгород и Ростов-на-Дону.

«По состоянию на 13 часов украинской стороной не выполнено ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров», – добавил он.

По его словам, официальный ответ от украинской стороны получен только сегодня в 7 часов 10 минут с согласием на открытие гуманитарных коридоров, но при этом киевский режим в согласовании намеренно не указал открытые гуманитарные коридоры в направлении Российской Федерации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум.

Генерал подчеркнул, что население указанных и других населенных пунктов о возможности беспрепятственной безопасной эвакуации «вообще не оповещалось».

«Ничем другим как цинизмом в отношении к своим собственным гражданам это назвать нельзя», – цитирует его ТАСС.

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Мизинцев также отметил, что украинские нацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 1,6 тыс. граждан иностранных государств.

«Киевские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» ... 1634 иностранца, в том числе в Харькове – 257 граждан: Иордании (200), Египта (40), Вьетнама (15) и Индонезии (2); в городе Сумы – 1140 граждан: Индии (576), Танзании (159), Китая (121), Ганы (100), Иордании (70), Египта (60), Пакистана (16), Туниса (15), Замбии (14), Казахстана (8) и Сербии (1); в Мариуполе – 88 граждан: Турции (70) и Казахстана (18)», – уточнил он.

Кроме того, удерживаются в Херсоне 15 граждан Египта; в Одессе – 7 граждан Индонезии; в Киеве – 20 граждан: Республики Того (7), Великобритании (7) и Республики Бенин (6); в Чернигове – 21 гражданин: Пакистана (12) и Индонезии (9).

«По судьбе указанных иностранных граждан мы круглосуточно работаем с соответствующими дипломатическими ведомствами перечисленных государств», – резюмировал генерал.

Ранее сообщалось, что украинские националисты использовали более 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита, убили четверых и ранили пятерых мирных граждан в Мариуполе.

Утром в понедельник Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что с 10 утра в стране объявляется режим тишины, ВС России открывают гуманитарные коридоры из городов Киева, Харькова, Сум и Мариуполя.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что население Волновахи и Мариуполя не может воспользоваться организованными Россией гуманитарными коридорами, поскольку этому препятствуют националистические батальоны.

До этого в понедельник украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с российским предложением неприемлемо для украинской стороны.