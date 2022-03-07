Россия объявила об открытии гуманитарных коридоров и режиме тишины на Украине

На Украине с 10 утра объявляется режим тишины, ВС России открывают гуманитарные коридоры из городов Киев, Харьков, Сум и Мариуполь, заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

«Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину ВС России в гуманных целях с 10.00 7 марта 2022 года объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры», – цитирует заявление центра ТАСС.

Коридор из Киева пройдет по следующему маршруту: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (Белоруссия), Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию.

Из Мариуполя откроются два маршрута. Первый: Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в пункты назначения. Второй: Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.

Маршрут из Харькова составлен следующим образом: Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в пункты назначения.

Маршрут из Сум будет пролегать так: Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в пункты назначения. Также предусмотрен и второй маршрут – Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

Ранее в понедельник профильные структуры ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста получили оповещение от российской стороны об открытии гуманитарных коридоров на Украине.

Контроль за проведением эвакуации планируется обеспечивать в том числе с помощью российских беспилотных летательных аппаратов. «Все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны», – сообщили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.