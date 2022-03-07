ООН и ОБСЕ оповестили об открытии гуманитарных коридоров Россией на Украине

Профильные структуры ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста получили оповещение от российской стороны об открытии гуманитарных коридоров на Украине, заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

«Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации», – цитирует сообщение штаба ТАСС.

Там указали, что контроль за проведением эвакуации планируется обеспечивать в том числе с помощью российских беспилотных летательных аппаратов.

«Все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны», – подчеркнули в штабе.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские националисты в Херсоне пытались устроить провокации во время раздачи российской гуманитарной помощи местным жителям.

До этого глава Минобороны Сергей Шойгу в беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.