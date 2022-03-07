Эксперт оценил безопасность гуманитарных коридоров на Украине

Предложенные российской стороной маршруты эвакуации мирных жителей на Украине достаточно длинные, но при этом безопасные, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Гуманитарные коридоры прописаны четко, чтобы соблюсти максимально безопасное продвижение гражданского населения, при их разработке учитывалось требование украинской стороны о том, что они должны вестись в Белоруссию, а не на Украину, сказал Сивков в беседе с «360».

«Система контроля с использованием беспилотников позволяет достоверно контролировать ситуацию и представлять достоверные материалы, принимаемые на международном уровне по тем или иным действиям. Беспилотники имеют очень точную привязку по месту с использованием GPS-систем высокоточных, и по времени», – добавил специалист.

Он пояснил, что бортовое оборудование беспилотников имеет высокую разрешающую способность, она позволяет различить обмундирование и наличие вооружения достоверно.

«И на этом основании можно будет получать достоверную информацию о характере действий военизированных формирований и гражданского населения», – пояснил Сивков.

Утром в понедельник Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что с 10 утра в стране объявляется режим тишины, ВС России открывают гуманитарные коридоры из городов Киева, Харькова, Сум и Мариуполя.

Профильные структуры ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста получили оповещение от российской стороны об открытии гуманитарных коридоров на Украине.

После этого украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что открытие гуманитарных коридоров в соответствии с российским предложением неприемлемо для украинской стороны.