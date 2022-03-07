Войска ЛНР нашли пыточную на оставленных позициях ВСУ

В освобожденном населенном пункте Кряковка у Трехизбенки найдена пыточная камера, она расположена в подвале жилого дома, где расквартировались украинские военные, сообщили в Народной милиции ЛНР.

«В этом подвале была, так скажем, импровизированная пыточная камера, откуда накануне мы забрали замученного местного жителя. На полу следы крови. Судя по состоянию тела, он убит накануне отступления (украинских войск)... выстрелом в голову», – сказал представитель ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что под потолком в помещении нашли обрывки веревки. Перед убийством жертву, по предварительным данным, связали.

Также пыточную камеру сняли на видео, сообщает Пятый канал. На записи зафиксировано помещение с двумя кроватями, рядом с одной из них – лужа запекшейся крови.

Отмечается, что в помещении людей держали насильно, для этого снаружи приварены петли, на которые вешался замок.

Генпрокуратура ЛНР сообщала, что начала проверку по факту обнаружения тела неизвестного в районе Трехизбенки. Мужчина, по версии следствия, был убит участниками украинских формирований еще 25 февраля при отступлении.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупреждал, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над людьми на Украине.