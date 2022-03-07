Войска ЛНР нашли пыточную на оставленных позициях ВСУ

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7 марта, понедельник | Последнее обновление — 20:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: «Единая Россия» предложила национализировать производства ушедших из России компаний
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В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию.
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Россия, в отличие от украинской власти, заинтересована в стабильности и контролируемости Украины после операции. Для этого надо как можно меньше всего разрушить в ходе боевых действий и сберечь как можно больше людей – причем не только мирных, а вообще.
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После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Войска ЛНР нашли пыточную на оставленных позициях ВСУ
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В освобожденном населенном пункте Кряковка у Трехизбенки найдена пыточная камера, она расположена в подвале жилого дома, где расквартировались украинские военные, сообщили в Народной милиции ЛНР.
«В этом подвале была, так скажем, импровизированная пыточная камера, откуда накануне мы забрали замученного местного жителя. На полу следы крови. Судя по состоянию тела, он убит накануне отступления (украинских войск)... выстрелом в голову», – сказал представитель ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что под потолком в помещении нашли обрывки веревки. Перед убийством жертву, по предварительным данным, связали.
Также пыточную камеру сняли на видео, сообщает Пятый канал. На записи зафиксировано помещение с двумя кроватями, рядом с одной из них – лужа запекшейся крови.
Отмечается, что в помещении людей держали насильно, для этого снаружи приварены петли, на которые вешался замок.
Генпрокуратура ЛНР сообщала, что начала проверку по факту обнаружения тела неизвестного в районе Трехизбенки. Мужчина, по версии следствия, был убит участниками украинских формирований еще 25 февраля при отступлении.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупреждал, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над людьми на Украине.
Актриса Шукшина обратилась к российским военным на Украине
Заслуженная артистка России Мария Шукшина поддержала российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Она пожелала военнослужащим вернуться с победой.
«Знайте, что мы всем сердцем, всей душою, совестью нашей мы с вами», – сказала она в видеообращении, которое опубликовал «Царьград».
Шукшина также призвала военных не терять силу духа и добавила, что в России «мы каждую минуту говорим о вас».
Ранее российские звезды спорта и эстрады Евгений Плющенко, Олег Газманов и Дмитрий Билан призвали поддержать Россию и пострадавших от санкций паралимпийцев, также в регионах прошел патриотический автопробег в поддержку российской армии.
В поддержку спецоперации на Украине также выступил певец Стас Михайлов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто еще из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.
В России возмутились символикой на майке Зеленского
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Историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде президента Украины Владимира Зеленского.
«Во время одного из последних выступлений ... Зеленского многие обратили внимание на крестик на его маечке. При ближайшем рассмотрении он ожидаемо оказался значком УПА* – Украинской повстанческой армии*», – написал Якеменко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.
УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
«И вот теперь клоун выступает в маечке с символом УПА. Вы не поверите, но это «президент». Других маечек у него для нас нет», – заключил Якеменко.
В свою очередь журналист Андрей Вышинский отметил, что «пока весь мир делает вид, что на Украине нет никаких нацистов, президент страны носит футболку с символом УПА (запрещенная в России организация)».
«УПА была создана на базе Организации украинских националистов и всегда придерживалась радикальных русофобских и антисемитских взглядов. Сейчас эту эмблему сделали официальным символом Вооруженных сил Украины, но мировое сообщество по-прежнему не видит, что представляет из себя киевский режим», – написал он в Telegram.
Он заключил, что «именно поэтому Россия и проводит денацификацию и демилитаризацию Украины - потому что вся ее суть в том, чтобы быть анти-Россией, прямо у нас под боком. Мы себе этого позволить не можем – наши дети не простят нам бездействия в отношении тех, кто хочет их убить».
Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов.
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Глава минобороны Украины заявил о подготовленном для России «сюрпризе»
Россию ожидает «сюрприз» из-за поставок Украине боеприпасов и оружия, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
«Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс», – цитирует Резникова РИА «Новости».
Он добавил, что в последние три дня уже было доставлено, в пути или законтрактовано более 50 тыс. касок и бронежилетов.
«Мы «перехватываем» у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное», – добавил Резников.
Ранее американские СМИ сообщили, что руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну.
В Киеве пригрозили началом вторжения в Россию
Украина может начать вторжение в Россию, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале... Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам», – написал Данилов в Facebook, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россию ожидает «сюрприз».
До этого в СНБО Украины сообщали о готовности нанести удары по Белоруссии.
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В Китае заявили о возвращении Тайваня «в объятия родины» в перспективе
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Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины», заявил министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
«Во-первых, тайваньский вопрос принципиально отличается от украинского, и их нельзя сравнивать», – сказал Ван И, говоря о том, что общего и какие различия есть в тайваньском и украинском вопросах, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Тайвань – исключительно внутреннее дело КНР, поскольку Китай считает его своей неотъемлемой частью, а украинский вопрос – это спор между странами.
Глава ведомства добавил, что Тайвань «в конце концов вернется в объятия родины».
В США некоторые для сдерживания Китая поощряют силы, выступающие за независимость Тайваня, они бросают вызов принципу «одного Китая» и нарушают основы международных отношений.
Министр подчеркнул, что «попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал».
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США, обвиняя Китай в бездействии в отношении украинского кризиса, пытаются уйти от собственной ответственности.
До этого глава МИД КНР Ван И заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю.
Напомним, Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
Блинкен заявил о способности ВС России «перемолоть» украинскую армию
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У российских Вооруженных сил есть возможность «перемолоть» украинскую армию, эти силы несравнимы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить «перемалывать» украинскую армию», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Также госсекретарь США добавил, что Вашингтон и страны НАТО на регулярной основе пересматривают свою позицию. Они изучают вопросы развертывания сил и их размещения на постоянной основе, передает ТАСС.
«В ближайшие дни в Литву дополнительно прибудут еще 400 человек из боевой группы 1-й бронетанковой бригады США», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима.
Также российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове.
Против вышедшего на награждение с буквой Z на форме российского гимнаста решили возбудить дело
Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме, сообщается на сайте организации.
«FIG подтверждает, что обратится в фонд этики с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка после его шокирующего поведения на этапе Кубка мира в Дохе», – приводит РИА «Новости» сообщение FIG.
Куляк в субботу завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.
Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине, так как «Z» – это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в ней.
Ранее российские паралимпийцы, уезжая из олимпийской деревни в Чжанцзякоу, исполнили национальный гимн.
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Кадыров пожаловался на постоянно убегающих бандеровцев на Украине
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Командир чеченского спецназа Хусейн Межидов в ходе спецоперации на Украине никак не может настигнуть бойцов националистических батальонов, посетовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Утро начинается с оперативных новостей из Украины. Дорогой брат Хусейн Межидов рассказывает, что никак не может наткнуться на бандеровцев и шайтанов. Наши ребята ищут этих бандитов, но последним успешно удается позорно бежать и оставлять позиции», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он предупредил, что в скором времени убегающих националистов «прижмут», и им не получится скрыться.
Сами же бойцы чеченского спецназа остаются в «хорошем расположении духа», они готовы выполнять поставленные задачи.
«Российские военнослужащие успешно проходят вглубь территории, не встречая упорного сопротивления. В ближайшее время нас ждут интересные новости», – заключил Кадыров.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и «уповать на судьбу», чтобы отчасти искупить свою вину.
Западные СМИ рассказали о секретном пути передачи оружия на Украину
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Руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона.
Милли пронаблюдал лично за поставкой оружия на Украину, на аэродроме он встретился с военными и посмотрел, как проводится транспортировка вооружений, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».
Утверждается, что в последние дни на этом аэродроме, расположение которого не сообщается, число рейсов увеличилось с нескольких до 17 в день.
Представитель Пентагона уточнил, что российские военные не пытались пресечь эти поставки, но есть опасения, что этот канал может быть под прицелом «по мере продолжения наступления».
По этим данным, Киеву отправлена помощь из 14 стран, подавляющая ее часть – из США на сумму 240 млн из 350 млн долларов, выделенных на эти цели. В числе доставленного – «бронебойные» средства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
В Москве предупредили о последствиях попадания немецкого оружия на Украину
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Российскую сторону разочаровало решение немецкой о поставках оружия Украине, оно может попасть в руки террористов, заявил директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
«Глубоко разочарованы тем, что правительство ФРГ в нарушение собственного национального законодательства и юридических ограничений на уровне ЕС отошло от ранее проводившегося им сбалансированного курса в этом вопросе, что было обусловлено в том числе соображениями исторической ответственности со стороны ФРГ по отношению к народам бывшего СССР», – сказал Тяпкин в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что у России вызывает серьезную озабоченность тот факт, что поставленное на Украину оружие «в нынешней ситуации может стать легкой добычей для террористов и мародеров».
Представитель ведомства добавил, что правительство Германии, несмотря на заверения в приверженности процессу исторического примирения между немецким и российским народами, «полностью солидаризировалось с антироссийской позицией «коллективного Запада» и целенаправленно перекрывает существовавшие каналы сотрудничества и профильного диалога во всех сферах».
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине. Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии.
Украинский депутат подсказал Зеленскому единственный способ избежать физического устранения
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Единственное, что поможет Владимиру Зеленскому избежать «физического устранения», – это передача власти экс-президенту Виктору Януковичу, заявил украинский депутат Илья Кива.
«Единственным выходом для (президента Украины Владимира) Зеленского избежать физического устранения – это передать власть ранее незаконно свергнутому путем государственного переворота законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу», – написал он в Telegram.
Депутат считает, что Янукович имеет «все юридические и легитимные права» вести переговоры от лица Украины о достижении мира.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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В Минобороны заявили о планах СБУ и боевиков «Азова» подорвать реактор в Харькове
Служба безопасности Украины (СБУ) и боевики батальона «Азов» собираются подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить Вооруженные силы России в ракетном ударе по экспериментальной ядерной установке, сообщили в Минобороны России.
«СБУ совместно с боевиками батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков. Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте. СБУ и боевики батальона «Азов» планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке», – передает сообщение ведомства ТАСС.
По данным Минобороны, «6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации с последующим обвинением Российской Федерации в создании экологической катастрофы».
Минобороны показало применение Су-35 в ходе спецоперации на Украине
Министерство обороны опубликовало видео с полетом российских истребителей Су-35 в ходе специальной операции на Украине, в ролике демонстрируется перехват воздушных целей и удары по военным объектам ВСУ.
«Летчики-истребители осуществляют противодействие ведению воздушной разведки, нанесению ударов авиацией и беспилотными летательными аппаратами ВСУ», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru.
Там указали, что бортовое оборудование самолетов позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью.
Ранее министерство распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
Харламов опроверг фейки о заявлениях про Украину
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Юморист Гарик Харламов заявил, что голосовые сообщения о его «стыде за Россию» являются фейком, и подчеркнул, что гордится своей страной и национальностью.
Харламов в своем Instagram опроверг истинность голосовых сообщений якобы с его участием, в которых содержатся призывы и агитация. «Это чистая ложь! Если, конечно, ложь бывает чистой. Я к этому никакого отношения не имею», – подчеркнул артист.
Он добавил, что ему известен автор пародии на его голос, и она вышла неудачной. Харламов уточнил, что есть еще один фейк про него и про события на Украине.
«Следующий фейк уже представлен нашими деятелями. Я никогда и нигде не говорил, что мне стыдно быть русским. С этим Камеди Баттл тоже не выиграть. Я русский. Моя дочь русская. Мама, дед, бабушка, сестры, друзья. За них мне тоже должно быть стыдно? Это моя Родина. И я горжусь тем, что я русский. И буду гордиться до конца своих дней, как и любой другой вменяемый человек гордится своей родиной и национальностью», – отметил он.
Харламов указал, что не является политиком или военным, и в контексте применения оружия хочет, «чтобы перестали гибнуть люди».
Между тем российский актер Сергей Безруков сыграл для детей из Донбасса спектакль «Маленький принц». Во время исполнения он высказался в поддержку российских военных, участвующих в специальной операции на Украине.
«Мы все надеемся и молимся, чтобы солдаты и офицеры с честью выполнили свой долг и поскорее вернулись домой, в семью», – сказал актер.
«Мы хотим поддержать наших ребят. Ваших отцов, братьев, ваших мужей, которые сегодня сражаются за нашу безопасность. Им нужна наша поддержка», – подчеркнул артист.
Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина поддержала российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Она пожелала военнослужащим вернуться с победой.
В поддержку спецоперации на Украине также выступил певец Стас Михайлов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто еще из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.
Путин присвоил звание Героя России погибшему командиру «Спарты»
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно), сообщает пресс-служба Кремля.
«За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Жоге Владимиру Артемовичу (посмертно)», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.
Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).
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