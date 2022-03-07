Австралия обвинила Китай в неспособности присоединиться к санкциям против России

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что власти Китая не способны присоединиться к осуждению российской спецоперации на Украине.

«Ни одна страна мира не оказала бы сейчас большего влияния на Москву, <...> присоединившись к осуждению [спецоперации] России [на Украине] и объявив о введении тех же санкций, что и мы. Китай и его лидеры до сих пор этого не сделали», – цитирует Моррисона ТАСС.

Он добавил, что слова КНР о приверженности «миру, уважению суверенитета и территориальной целостности государств» не подкреплены делами.

«Теперь китайские лидеры оказались на поворотном этапе истории и должны доказать, что эти [заявления] больше, чем просто слова, однако пока в этом смысле все выглядит не очень хорошо», – сказал премьер.

По его мнению, на призывы присоединиться к санкциям против России Китай ответил «ледяным молчанием».

«У Китая и России довольно интересная история взаимоотношений, но это <...> не стратегическое партнерство», – добавил Моррисон.

«У них [Москвы и Пекина], похоже, просто есть некое общее понимание того, каким должен быть новый мировой порядок, который они хотят создать взамен существующего», – заключил австралийский политик.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США, обвиняя Китай в бездействии в отношении украинского кризиса, пытаются уйти от собственной ответственности.

Напомним, Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.