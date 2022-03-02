Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России

Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям в отношении России, продолжит поддерживать нормальное финансовое сотрудничество со всеми сторонами, заявил глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцин.

«Мы не будем присоединяться к таким (односторонним) санкциям, к тому же мы продолжаем поддерживать нормальные торгово-экономические и финансовые связи с соответствующими сторонами», – передает РИА «Новости» ответ Го Шуцина на вопрос, будет ли Китай вводить финансовые санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, как это уже сделали некоторые другие страны.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.

Напомним, ранее в среду глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине.