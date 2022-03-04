Китай обвинил США в попытке переложить ответственность за украинский кризис на Пекин

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4 марта, пятница | Последнее обновление — 12:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о «чудовищной провокации Киева» на Запорожской АЭС
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Худшее, что может сделать Россия за время санкций, это потерять накопленный потенциал пилотируемой космонавтики. Всеми силами надо стараться не допустить этого.
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Поведение украинских военных напоминает повадки немецких нацистов, когда они уходили из Донбасса. Они как с цепи сорвались. Обстреливают из всех стволов Донецк, Горловку, Докучаевск. Это не имеет никакого военного смысла, просто месть жителям.
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Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Китай обвинил США в попытке переложить ответственность за украинский кризис на Пекин
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Обвиняя Китай в бездействии в отношении украинского кризиса, США пытаются уйти от собственной ответственности, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Вэньбинь заявил, комментируя обвинения США в адрес Китая по его позиции в отношении украинского кризиса, что «такой способ снятия с себя ответственности и распространения клеветы является очень лицемерным и подлым», передает РИА «Новости».
Ранее США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России.
Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины.
В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.
США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России
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Китай должен следовать установленным странами Запада экспортным ограничениям в отношении России, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в онлайн-интервью The Washington Post.
«Китай, как и другие страны, будет ответственно следовать действиям, которые предпринимают такие страны, как США и наши союзники. Например, нашим мерам экспортного контроля, которые мы приняли, что со временем приведет к ослаблению мощи России. Китаю придется следовать им, <…> Китай должен следовать правилам, которые мы установили», – приводит слова заместителя министра финансов США ТАСС.
Адейемо полагает, что есть ряд товаров, которые «нужны России и которые Китай не может им дать, потому что у него их нет». «Например, самые сложные чипы, а когда я говорю о чипах, я имею в виду полупроводники. Сегодня в Китае их нет. Они есть только в Соединенных Штатах и только для своих союзников», – полагает замминистра.
В среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве.
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США назвали условие отмены новых санкций против России
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Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине и признания ее территориальной целостности, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд заявила, что «санкции закончатся, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование», передает ТАСС.
В связи с этим она выразила мнение, что российское руководство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».
Она ушла от прямого ответа на вопрос, собираются ли вообще США признавать красные линии России и то, что определенные требования обеспечения ее безопасности, в том числе отказа НАТО от предоставления членства Украине и дальнейшего расширения на восток, не могут подлежать обсуждению.
«Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол (переговоров по безопасности в Европе), обо всем (...) предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении (числа и масштабов) военных учений. Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения на Украине», – напомнила дипломат.
Однако Вашингтон не собирался «говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы, и мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО».
Далее она в очередной раз, игнорируя принцип необходимости учета военных потенциалов, выступила с заверениями в том, что НАТО является «оборонительным альянсом», который «не атакует, если сам не подвергается атаке».
«У нас не было никакого намерения преследовать Россию», – заявила замгоссекретаря.
Кроме того, по ее словам, «Украине предстояло проделать большую работу», чтобы ее могли принять в Североатлантический альянс, это не было делом «ближайшего будущего». Тем не менее Нуланд не говорила, что присоединение Киева к НАТО теперь снято Западом с повестки дня, и не сигнализировала ни о какой готовности альянса рассмотреть возможность предоставления России гарантий безопасности.
Нуланд добавила, что «Украина представляла нулевую угрозу России, НАТО представляла нулевую угрозу России».
«Мы с вами можем спорить хоть весь день, если хотите», – сказала она.
Заместитель госсекретаря не стала комментировать напрямую и тему необходимости минимизации последствий нынешнего кризиса в отношениях между Западом и Россией, сдерживания нарастающего конфликтного потенциала в мире.
При этом дипломат обвинила Москву в стремлении «реинкорпорировать Украину в Россию и воссоздать Советский Союз». По ее мнению, Москва «с самого начала» этого хотела – «реинкорпорировать Украину, реинкорпорировать Белоруссию» и, по сути, вернуть Россию к «какой-то советской фантазии 1979 года».
Нуланд также заявила, что США не стремятся ко второй холодной войне, однако призывают Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины: «России необходимо прислушаться к мнению мира. В ООН вчера (в среду) осудили агрессию России против Украины».
Она имела в виду принятую Генеральной Ассамблеей ООН в рамках специальной сессии резолюцию с осуждением операции России на Украине. Решения Генассамблеи не имеют обязательной юридической силы. За резолюцию проголосовали представители 141 страны, против – пять государств, 35 воздержались.
По ее словам, США сохраняют готовность к переговорам с РФ по поставленным ею вопросам безопасности в Европе, в том числе по Украине: «Мы пытались на протяжении нескольких месяцев говорить с Россией о ее обеспокоенностях в сфере безопасности – в ноябре, декабре, январе и феврале. И мы все еще готовы говорить с Россией».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Посольство России потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине
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Посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
Посольство заявило в Facebook, что оно требует «официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», передает РИА «Новости».
По словам посла Анатолия Антонова, заявление сенатора неприемлемо и возмутительно: «Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве «путеводной звезды» для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене».
Он добавил, что ему становится страшно за судьбу США, у руля которых находятся «столь безответственные и непрофессиональные политики».
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня», окажет «стране и миру большую услугу».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
США ввели санкции против сетевых ресурсов за освещение событий на Украине
Министерство финансов США вводит санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и 26 связанных с ними лиц в России и на Украине под предлогом того, что они якобы распространяют дезинформацию о «вторжении» на Украину в интересах Москвы, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Как следует из документа, в список включены следующие ресурсы, публикующие материалы на русском, английском и других языках: «Фонд стратегической культуры», «Одна родина», «Ритм Евразии», «Камертон», «Южный фронт», «Инфорос», «Новое восточное обозрение», «Геополитика» и United World International. По версии американских властей, речь идет о «российских организациях», передает ТАСС.
Минфин США вносит в санкционные списки «26 лиц в России и на Украине, которые играют ключевую роль в этих организациях». По версии американских властей, данные ресурсы «позволяют властям РФ распространять дезинформацию и влиять на настроения при вторжении на Украину». «Эти структуры распространяют ложные сведения, что содействует стратегическим задачам России и ложно оправдывает действия Кремля», – утверждает американское ведомство.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.
Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат. Постпред России при ООН осудил размещение украинскими националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти России подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.
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Южная Корея добилась исключения из санкций США против России
Южная Корея добилась исключения из санкций США против России, взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня, заявило министерство торговли, промышленности и энергетики страны.
Министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу провел ряд консультаций с американскими чиновниками. В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане санкций против России и пришли к выводу, что они хорошо согласуются соответствующими действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение из FDPR.
Ранее сообщалось, что Южная Корея пытается добиться исключения своих производителей из так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.
«Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля (против России) на уровне, совпадающем с США и международным сообществом», – передает РИА «Новости» заявление министерства.
Такой шаг, полагают в ведомстве, снизит «неопределенность» для южнокорейских компаний, которым нужно будет получать разрешение на экспорт для подпадающих под санкции товаров без контроля со стороны США.
Сеул пока точно заявил лишь о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов, в то время как касательно категорий товаров, попадающих под FDPR, решение примут после дополнительных консультаций.
Министерство торговли США также подтвердило южнокорейской стороне, что хотя произведенные в Южной Корее смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие «потребительские товары» попадают под действие FDPR, в принципе они являются «исключениями» из новых правил, если поставляются не для военных нужд России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
В Белом доме рассказали, чем бы обернулось введение бесполетной зоны над Украиной
Введение бесполетной зоны над Украиной обернулось прямым столкновением, а это бы означало начало войны с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Обеспечение бесполетной зоны потребовало бы, в сущности, чтобы США сбивали российские самолеты, что спровоцировало бы начало прямого вооруженного конфликта с Россией. А это именно то, чего мы хотим избежать», – сказала Псаки в ходе брифинга, передает РИА «Новости».
Ранее об этом же говорил в интервью телеканалу NBC глава Пентагона Ллойд Остин.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией.
США ввели санкции против российских бизнесменов
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Соединенные Штаты вводят санкции против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц, а также против пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как следует из заявления пресс-службы Белого дома, помимо пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в список включены Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов. В ряде случаев рестрикции затрагивают супруг и детей вошедших в список лиц, а также их компании или иное имущество, передает ТАСС.
«Госдепартамент объявляет о новой политике визовых ограничений <…> в отношении некоторых российских олигархов, членов их семей и тесно связанных с ними лиц», – отмечается в документе. «В рамках первоначального шага <…> мы предприняли действия по введению визовых ограничений против 19 олигархов и 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц», – указывается в тексте.
В Белом доме полагают, что «США и власти стран по всему миру будут пытаться выявить и заморозить активы российской элиты и членов их семей». «Министерство финансов США при необходимости предоставит сведения финансовой разведки и иные улики Минюсту США для содействия уголовному преследованию и конфискации активов», – отмечается в документе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
В четверг сенаторы-республиканцы США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, в США началось обсуждение санкций против энергосектора России.
В среду США ввели санкции против 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил. В тот же день Евросоюз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию. Кроме того, глава МИД Австрии Александер Шалленберг объявил, что Евросоюз начал разрабатывать четвертый пакет санкций против России.
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В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».
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Суперъяхта и самолет Усманова попали под санкции США
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США идентифицировало суперъяхту и самолет российского предпринимателя Алишера Усманова как заблокированную собственность, любые связанные с ней операции в долларах США или с участием американских лиц запрещены, говорится в сообщении ведомства.
«Усманов внесен в список <…> в связи с деятельностью в технологическом секторе российской экономики. Кроме того, Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США идентифицирует суперъяхту и самолет Усманова как заблокированную собственность, доля в которой принадлежит Усманову. Это означает, что любые операции, связанные с яхтой или самолетом, включая <…> техническое обслуживание, наем персонала или оплату за заход в доки и высадку, проводимые с американскими лицами или в долларах США, запрещены», – приводит текст сообщения Минфина США ТАСС.
Вместе с тем американское ведомство распространило специальную лицензию, «разрешающую все транзакции и разблокирующую всю собственность любых организаций, на 50 или более процентов прямо или косвенно принадлежащих Усманову», если эти организации не фигурируют в американском списке санкций.
Объявляя о санкциях в отношении Усманова, Белый дом отметил, что рестрикции также вводятся в отношении «его суперъяхты, одной из самых больших в мире и только что конфискованной <…> Германией». Стоимость принадлежащего предпринимателю самолета Airbus A340-300 власти США оценивают в диапазоне от 350 млн до 500 млн долларов. Стоимость яхты Dilbar, по данным Вашингтона, составляет от 600 млн до 735 млн долларов.
Накануне США ввели санкции против российских бизнесменов, включая Усманова. В тот же день санкции против Усманова ввела Британия. Ранее санкции против Усманова ввел Евросоюз. В среду журнал Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова в городе Гамбург.
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США объяснили решение не повышать уровень готовности ядерных сил
США не будут повышать уровень готовности ядерных сил, чтобы успокоить ситуацию и добиться деэскалации, ядерное оружие применять нельзя, что является тезисом и подтверждено в контактах США И России, заявила первый замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Мы и в частных беседах с Кремлем повторяем всегда, что ядерное оружие нельзя применять никогда. И мы очень ясно в США говорим об этом и публично», – сказала Нуланд в эфире Youtube-канала «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».
Высказывание Владимир Путина по поводу ядерного оружия, она назвала «весьма нерациональным», напомнив, что США и Россия имеют уникальные обязательства перед миром.
По ее слова, цель США – успокоить ситуацию, чтобы не поднимать уровень безопасности. Поэтому были отложены собственные ядерные учения, которые проводятся раз в году.
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.
Захарова указала на «репрессии американского режима» против русскоязычных СМИ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о «репрессиях» в отношении радиостанции «Эхо Москвы» и напомнила о «репрессиях американского режима» в отношении российских и русскоязычных СМИ за рубежом.
«А массовое закрытие российских и русскоязычных СМИ за рубежом, включая запрет на вещание, невыдачу лицензий, блокировку на цифровых платформах США, – это тоже «путинские репрессии» или все-таки «репрессии американского режима»?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Что Виктория Нуланд чувствует в связи с закрытием странами НАТО RT, Sputnik, НТВ, РБК, «МИР» и всех остальных медиа? Гордость или печаль?» – задалась вопросом дипломат.
Ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и связанных с ними лиц за освещение событий на Украине. Кроме того, телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента после более чем десяти лет в эфире.
Накануне сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. Днем ранее Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.
Напомним также, в среду главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров большинством голосов принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира. Это произошло по требованию генпрокуратуры России в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Экс-помощник главного редактора радиостанции Леся Рябцева в комментарии газете ВЗГЛЯД назвала произошедшее закономерностью, отметив, что Венедиктов давно напрашивался на ликвидацию «Эха Москвы».
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Телеканал RT America объявил о прекращении производства контента
Телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента после более чем десяти лет в эфире, говорится в сообщении RT America.
«RT America прекратит производство после более чем десяти лет в эфире», – приводит текст сообщения ТАСС.
По информации телеканала, соответствующее меры приняты «в результате непредвиденных событий и прерывания нормальной деловой деятельности T&R Production.
Как сообщил во вторник американский портал Axios, ведущий оператор спутникового телевидения в США DirecTV решил исключить телеканал RT America из сетки вещания.
Накануне сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. Днем ранее Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.
В понедельник лава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после экстренной видеоконференции глав МИД 27 стран объявил о планах ЕС запретить RT и Sputnik в государствах сообщества.
По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, такое решение Евросоюза не имеет никакого отношения к заявленным целям, то есть к «остановке военной операции на Украине». Симоньян подчеркнула, что такое решение ЕС «показывает, кто чего стоит, а главное – чего стоит хваленая европейская демократия».
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Военные России и США установили канал связи по Украине
Пентагон создал канал связи с Министерством обороны России по Украине с целью предотвращения военных инцидентов и эскалации, сообщил осведомленный источник Reuters.
«Министерство обороны (США) недавно установило линию связи по урегулированию конфликта с министерством обороны России 1 марта с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации», – приводит слова источника РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что Пентагон хочет установить канал связи с России на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией.
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Лавров сравнил подчинение США Европы с действиями Наполеона и Гитлера
США подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.
Лавров заявил, что у него «просто уже напрашиваются сравнения такие: в свое время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу, сейчас ее подчинили себе американцы», передает ТАСС.
«Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место», – добавил он.
Ранее Лавров обозначил характер третьей мировой войны.
Google приостановила работу сервиса контекстной рекламы в России
Американская компания Google приостановила работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории, сообщили в корпорации Alphabet.
«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу [сервиса контекстной рекламы] Google Ads», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters сообщение компании. По данным агентства, речь идет как о самом поисковике, так и о принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Ранее Роскомнадзор потребовал от американской компании Google прекратить распространять на территории России фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил на Украине.
США ввели экспортные ограничения против 90 связанных с Россией лиц и организаций
Министерство торговли США из-за ситуации вокруг Украины ввело режим ужесточенного экспортного контроля в отношении 91 организации и лица, связанных с Россией, уведомление об этом поступило вечером в четверг в электронную базу Федерального реестра – сборника документов американского правительства.
В документе указывается, что правительство США считает – деятельность указанных субъектов «противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США», они «участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонные секторы, а также военные и оборонные исследования и разработки», передает ТАСС.
Поясняется, что всего в список тех, в отношении кого действует ужесточенный режим экспортного контроля, внесено 91 наименование. Большинство из них – 81 – зарегистрированы или базируются в России.
Некоторые из попавших под ограничения субъектов имеют представительства в других странах или зарегистрированы за пределами России: в Белизе, Великобритании, Испании, Казахстане, Латвии, на Мальте, в Сингапуре Словакии и Эстонии.
«Это постановление включает субъекты в ряде союзных стран, среди которых есть члены ЕС и НАТО, однако оно не является мерой против этих стран, в которых расположены или зарегистрированы эти субъекты», – поясняют американские власти.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала условие отмены новых санкций против России.
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