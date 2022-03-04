Компания Panasonic прекратила поставки техники в Россию

Японская компания Panasonic приняла решение остановить поставки своей техники в Россию, сообщили в корпорация.

Согласно опубликованному сообщению, причиной остановки поставок является экономическо-логистическая ситуация, передает ТАСС. Продажа уже находящейся в России техники продолжится, однако в компании не берутся прогнозировать, когда могут быть возобновлены поставки из-за рубежа новой техники.

Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.

Во вторник британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.

В четверг Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.

Напомним, в пятницу Porsche остановил поставки автомобилей в Россию. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb также приостановил свою деятельность в России и Белоруссии.