В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Донецка

ВС Украины выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Победа – город Донецк Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра», – передает сообщение представительства ДНР РИА «Новости».

Также украинские войска обстреляли Старомихайловку. По данным представительства ДНР, по населенному пункту было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров.

«За 36 дней эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) погибли 63 мирных жителя, за прошлые сутки погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 508 мирных жителей... в том числе 37 детей. За прошедшие сутки ранены 36 человек», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В ДНР добавили, что с 17 февраля ВСУ выпустили по самопровозглашенной республике 16 321 боеприпас, в том числе 21 ракету «Точка-У» и 12 89 ракет РСЗО «Град». За этот же период 1641 жилая постройка и 435 объектов инфраструктуры были повреждены. Среди них 26 медицинских учреждений, 59 образовательных учреждений, 90 объектов социального обеспечения, 23 объекта критической инфраструктуры, 238 объекта электро-, водо- и газоснабжения.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и Доломитное. В четверг в ДНР оказался обесточен город Ясиноватая после обстрела украинских войск.

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