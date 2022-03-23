Западные лизингодатели затребовали из России более 500 самолетов

Западные лизингодатели потребовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе выступления в Совете Федерации.

«Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрировано и имеют сертификат летной годности 111 авиакомпаний <…>. Основная наша проблема достаточно серьезная, стоит больших денег. Надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы сподвигли оставить самолеты. То есть должен ли быть выкуп самолетов или не должен. Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты. Такие переговоры компании пытаются вести, но пока безрезультатно. Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Они (лизингодатели) не смогут их перепродать», – приводит слова министра транспорта ТАСС.

Савельев сообщил, что общий объем выкупа в пересчете на остаточную стоимость самолетов, требуемых к возврату, составляет 20 млрд долларов.

Он также отметил, вторая проблемная точка на данный момент – банковские аккредитивы. «Это тоже примерно 200 млрд руб. для всех авиакомпаний, потому что наши банки, примерно 20 с лишним банков, выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя эти платежи. Сейчас эти аккредитивы вскрыты, и дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта, – мы, надеюсь, к этому времени найдем решение, – сказал он, отметив, что 29 марта президент РФ Владимир Путин проведет совещание по авиатематике. – Этот дефолт даст кросс-дефолты по нашим банкам. 29 марта нас собирает президент по ВКС».

Также в ходе выступления в СФ Савельев отметил, что потери зарубежных авиакомпаний из-за облета территории РФ составят минимум 2–3 млрд долларов в год из-за удлинения маршрутов и дополнительных трат авиакеросина.

Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о переводе сотен пассажирских самолетов в российский регистр. Ранее в Минстрансе сообщали, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за ареста за рубежом.