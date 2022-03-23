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Западные лизингодатели затребовали из России более 500 самолетов
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Западные лизингодатели потребовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе выступления в Совете Федерации.
«Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрировано и имеют сертификат летной годности 111 авиакомпаний <…>. Основная наша проблема достаточно серьезная, стоит больших денег. Надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы сподвигли оставить самолеты. То есть должен ли быть выкуп самолетов или не должен. Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты. Такие переговоры компании пытаются вести, но пока безрезультатно. Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Они (лизингодатели) не смогут их перепродать», – приводит слова министра транспорта ТАСС.
Савельев сообщил, что общий объем выкупа в пересчете на остаточную стоимость самолетов, требуемых к возврату, составляет 20 млрд долларов.
Он также отметил, вторая проблемная точка на данный момент – банковские аккредитивы. «Это тоже примерно 200 млрд руб. для всех авиакомпаний, потому что наши банки, примерно 20 с лишним банков, выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя эти платежи. Сейчас эти аккредитивы вскрыты, и дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта, – мы, надеюсь, к этому времени найдем решение, – сказал он, отметив, что 29 марта президент РФ Владимир Путин проведет совещание по авиатематике. – Этот дефолт даст кросс-дефолты по нашим банкам. 29 марта нас собирает президент по ВКС».
Также в ходе выступления в СФ Савельев отметил, что потери зарубежных авиакомпаний из-за облета территории РФ составят минимум 2–3 млрд долларов в год из-за удлинения маршрутов и дополнительных трат авиакеросина.
Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину о переводе сотен пассажирских самолетов в российский регистр. Ранее в Минстрансе сообщали, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за ареста за рубежом.
Проживающие в России французы назвали главную ошибку Европы
Европа не знает Россию, которая сможет обойтись без нее, а вот европейцам вернуться назад будет сложно, считают живущие в Москве французские бизнесмены.
Один из французских предпринимателей, решивший не называть своего имени, заявил изданию France info, что призвал европейские власти быть осторожными с введением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».
«Санкции могут произвести обратный эффект. Русские скажут себе: европейцы смеются над нами, но мы им еще покажем», – сказал он.
Он выразил уверенность, что экономическая активность в стране со временем возобновится.
«Россию совсем неправильно понимают в Европе. Меня смущает то, что ее рассматривают либо с белой стороны, либо с черной. А на самом деле все не так», – добавил второй предприниматель Алексис Сапорт, который владеет двумя компаниями в Москве.
Между тем в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа, также Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых.
Цена газа превысила 1350 долларов после поручения Путина принимать оплату в рублях
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше 1350 долларов за 1 тыс. куб. м после поручения президента России Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли, следует из данных лондонской биржи ICE.
Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1353 долларов за 1 тыс. куб. м, или 118,75 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), пишет ТАСС.
Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 20,3%.
Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями.
Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях
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Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», – отметил Путин.
«Прошу правительство дать соответствующую директиву Газпрому по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – сказал глава государства.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций против России
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При введении санкций против России необходимо учитывать, что они могут иметь «обратный эффект», заявил на пресс-конференции канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть «преодолимым», передает РИА «Новости».
«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», – заявил канцлер.
Он добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными».
По его словам, долгосрочную цель снижения зависимости ЕС от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны – члены союза.
«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России) в некотором смысле проявится автоматически», – сказал он.
Ранее в Германии предупредили о тяжелых последствиях отказа от российского газа. Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявлял, что если Евросоюз решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
В США высказались за блокировку золотого резерва России
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Сенаторы США предложили заблокировать золотой резерв России в связи со спецоперацией на Украине, сообщил новостной портал Axios.
Блокировке хотят подвергнуть примерно 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.
«Огромные запасы золота в России – один из немногих оставшихся активов, которые [президент России Владимир] Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики», – передает URA.RU слова одного из авторов законопроекта, сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга.
В случае принятия поправок, в отношении компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка, будут введены вторичные санкции. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).
По словам министра финансов, страны Запада заморозили примерно половину или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Тем временем президент США Джозеф Байден пытается обвинить Россию в тех экономических невзгодах, от которых страдает американское население США, в частности, в росте цен на бензин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Старший лейтенант подбил украинский Су-25 из ПЗРК и взял в плен летчика
В ходе спецоперации старший лейтенант Алексей Гришин смог подбить украинский штурмовик Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), сообщили в Минобороны России.
Группа Гришина подверглась нападению на земле, также подразделения были атакованы с воздуха огнем Су-25, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сообщение ведомства.
Гришин лично произвел выстрел из ПЗРК по самолету, штурмовик был подбит, а летчику пришлось катапультироваться. После этого летчик был взят в плен, а полученная от него информация дала российскому командованию возможность развить успех в наступлении.
Также проявил себя младший сержант Евгений Балухта, он уничтожил грузовик с 25 националистами и передвижной пункт управления. Благодаря его действиям удалось развить наступление и захватить важные документы, указали в ведомстве.
Капитан Антон Михайлусь обнаружил и обезвредил несколько самодельных мин, часть которых он активировал в тылу противника ночью. Его действия позволили бронетехнике продвинуться для наступления.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины. После этого в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
Бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии
Пользователи Сети начали публиковать видео, на которых видно, что военная техника США перемещается вблизи пограничного пункта Бобровники в Польше.
Пограничный пункт Бобровники расположен вблизи от границы с Гродненской областью Белоруссии. Пользователи Сети, заснявшие кадры перемещения бронетехники США, говорят на видео о том, что им удалось запечатлеть вторую колонну техники, направляющуюся в сторону белорусской границы.
Ранее стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.
До этого глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.
СМИ: Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России
Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По сообщению агентства Bloomberg, которое ссылается на два осведомленных источника, Чубайс также уехал из России. Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года.
«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», – сказал источник агентству ТАСС.
Напомним, последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы.
В Минске заявили о готовности Польши взять под контроль запад Украины
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«Польша при поддержке США может организовать провокации на границе с Белоруссией для оттягивания войск с украинского направления. Кроме того, Варшава дает понять о готовности взять под контроль часть Западной Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Сети сообщалось о скоплении техники США на польско-белорусской границе.
«Польша давно сосредоточила большую военную группировку в подбрюшье Белоруссии – еще когда прикрывалась якобы защитой от мигрантов. Кстати, сейчас она может снова искусственно создать мигрантский кризис, чтобы устроить провокации на границе», – пояснил научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.
По его словам, такими провокациями Польша и США могут попытаться оттянуть часть сил Белоруссии с южного направления. «Впрочем, на Западе должны понимать, что белорусская армия с ракетным вооружением, силами спецопераций и другими подразделениями – это серьезный сдерживающий фактор», – указал эксперт.
Политолог указал, что Минск, будучи готовым к любой эскалации, тем не менее ведет разъяснительную работу через СМИ о том, что США и Польша не имеют цели входить в Белоруссию.
«Власти стараются не повышать уровень тревожности, чтобы не играть на поле противника, который нагнетает обстановку через украинские и западные информресурсы. Вместе с тем Лукашенко четко указывает: Белоруссия не позволит Западу ударить России в спину», – напомнил аналитик.
На фоне этого, заметил Дзермант, Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США, причем – даже «поверх» решения НАТО. «Кроме того, Варшава примет такое решение, если увидит, что Россия продвигается вглубь Украины, а Киев теряет контроль над всей территорией страны», – добавил собеседник.
Ранее в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
В свою очередь Британия выразила намерение разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre, об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес. По словам Уоллеса, эта система обладает средней дальностью, она может «попасть в цель размером с мяч для тенниса со скоростью звука».
Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве заявил, что Европейский союз должен в срочном порядке предоставить Украине оборонительное вооружение.
Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
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Эксперты назвали способы обойти санкции США против золотовалютных резервов России
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Если США введут санкции против накопленных Россией в резервах золота, то продавать золото в обмен на валюту станет сложнее. Однако у ЦБ РФ будут возможности для обхода санкций, рассказали эксперты.
На 1 февраля в резервах ЦБ РФ было монетарное золото на 132 млрд долларов, оно расположено на территории России. «Формально Банк России может пользоваться этим золотом, но фактически его использование вне страны уже затруднено из-за опасений покупателей относительно возможных вторичных санкций», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
Сенаторы США обсуждают с Минфином США блокировку золотого резерва России, сообщил новостной портал Axios. Доллары и евро в резервах уже заблокированы. По оценке российского Минфина, заморожено примерно половина или 300 млрд долларов из 640 млрд долларов, которые РФ накопила в ЗВР.
Теперь США хотят ввести вторичные санкции в отношении американских компаний, которые совершают сделки с российским золотом и транспортируют его из резервов Центробанка. Ограничения также затронут те организации, которые продают в РФ золото физически или электронным способом. По словам одного из сенаторов, законопроект могут принять уже на этой неделе.
«Если эти санкции будут введены, то продавать золото в обмен на валюту российскому Центробанку станет еще сложнее. Хотя если санкции будут относиться только к американским компаниям, то останется возможность продавать золото другим государствам и компаниям, например, Китаю, Индии, Турции и другим. Но ликвиднось этих запасов будет снижена из-за угрозы вторичных санкций. ЦБ РФ, скорее всего, сможет использовать золотой запас как обеспечение для своп-линий, например, в китайских юанях», – считает Беленькая.
Виталий Громадин, управляющий активами «БКС Мир инвестиций» считает, что в случае необходимости Россия может проводить операции с золотом непрозрачно и не на открытом рынке, чтобы обойти санкции. «Пример Венесуэлы в 2019 году показывает возможность успешной реализации золотых резервов в обход ограничений», – говорит он.
Что касается внешних долгов, то Россия, вероятно, в дальнейшем будет погашать и обслуживать свой внешний долг в рублях, такая возможность уже предусмотрена указом президента РФ, указывает Беленькая.
Удар «Калибрами» из Севастополя уничтожил крупный арсенал оружия ВСУ
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Крупный арсенал вооружения к северо-западу от Ровно уничтожен высокоточным оружием морского базирования, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Он добавил, что в ходе спецоперации ВС России уничтожили 184 самолета и вертолета украинских ВВС, 246 беспилотников, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне вечером пользователи Сети опубликовали видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» российским боевым кораблем из акватории Севастополя.
Позже Минобороны опубликовало кадры того, как корабль ВМФ России нанес по украинским военным объектам удар восемью ракетами «Калибр».
Также были уничтожены 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, 1354 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины. После этого в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
Украинские военные попытались покинуть Мариуполь в женской одежде
Некоторые украинские военнослужащие пытаются смешаться с мирными жителями, чтобы выбраться из окруженного Мариуполя, и даже надевают для этого женскую одежду, рассказал командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.
Кокарев сообщил, что «они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти, они зачастую ходят в женской одежде», передает РИА «Новости».
По его словам, одного военнослужащего задержали в шубе, платье и женских туфлях.
«Клялся, что он мирный житель, что он здесь живет. Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик», – сказал офицер.
Он добавил, что задержанных допрашивают и отправляют в соответствующие инстанции.
Ранее житель Киева в парике и с макияжем пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину на границе.
Лавров предупредил об угрозе прямого столкновения НАТО и России на Украине
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В случае отправки миротворцев Североатлантического альянса на Украину начнется прямое столкновение Вооруженных сил России и НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Надеюсь, они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Глава ведомства указал, что у России есть документальное подтверждение планов Киева по завоеванию Донбасса силой.
«Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 120 тыс. своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план «Б», и как теперь выясняется, такой план «Б» был, есть документ, которые сейчас у нас в руках и который показывал справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется агрессия прямая и будет попытка Донбасс завоевать силой оружия», – приводит слова министра ТАСС.
Он добавил, что у российских граждан есть дух и воля, чтобы защитить собственную страну и обеспечить ее безопасность.
«У нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух, и воля защитить то, что мы сейчас защищаем, и обеспечить надежно и безопасность Российской Федерации, и в не малой степени, может быть даже в более важной степени, достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине, но кто считает себя представителем русской культуры во всех ее проявлениях, как это всегда было в соседних славянских странах», – заключил Лавров.
Минский политолог Алексей Дзермант в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Польша может попытаться забрать часть западных регионов Украины, если получит разрешение от США.
До этого в Сети появились ролики, на которых видно, как военная техника США перемещается около пограничного пункта Бобровники в Польше, расположенного в непосредственной близости от Гродненской области Белоруссии.
При этом американский постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заявила, что Вашингтон не хочет эскалации на Украине и не намерен отправлять своих военнослужащих. Тем не менее, по ее словам, другие страны НАТО могут решать сами, хотят ли они направлять военных на Украину.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также указывала, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.
Новак не исключил полное прекращение поставок нефти по трубопроводу КТК
Прием нефти по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Поставки по этому трубопроводу будут либо уменьшены в четыре-пять раз, либо полностью прекращены. Сейчас идет оценка специалистами всего технического состояния, идут работы, водолазные обследования, ситуация еще будет выясняться», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее глава КТК Николай Горбань заявил, что погрузка нефти на терминале КТК полностью остановлена. Причем прием в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга.
Напомним, КТК ранее сообщал, что выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3, чтобы провести на нем ремонт после сильного шторма в Черном море. Ремонт может занять 1,5-2 месяца.
Бен Уоллес назвал неудачниками критически настроенных британских добровольцев
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Блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выпустили очередной тизер своего пранка с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Они предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев.
Блогеры, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, спросили, может ли Британия выделить много добровольцев, которые бы приехали «воевать против русских». При этом Вован и Лексус заявили, что британцы часто дискредитируют Украину в глазах всего мира. Тизер видео опубликован на YouTube.
«Например, Джейк Прайдей из Кардиффа недавно дал интервью о том, какие у нас ужасные условия и как мы всем морочим голову. Он убедил еще 20 добровольцев отказаться от контрактов, такая информация подрывает боевой дух украинцев», – заявили пранкеры, представляясь украинским премьером.
«Я не могу нести ответственность за идиотов, которые дают интервью СМИ. Я могу попытаться остановить их, но знаете, я уверен, что есть, что есть и такие люди, которые пришли вам помочь, которые счастливы стоять и сражаться плечом к плечу с вами», – сказал Уоллес.
Он отметил, что если «какой-то идиот из Кардиффа решит дать интервью, то он, наверное, все-таки идиот».
«Я имею в виду, что мне довольно трудно, в нашей свободной прессе я не могу контролировать таких людей. Однако мы пытаемся отбить охоту у заурядных, ничего из себя не представляющих утопистов, понимаете? Людей, ищущих острых ощущений, которые никогда не служили в армии, неудачников. Но посмотрим, что можно сделать», – сказал Уоллес.
Ранее Уоллес заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО.
Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия.