Мишустин доложил Путину о переводе пассажирских самолетов в российский регистр

В российский регистр переведены более половины всего воздушного флота за счет самолетов зарубежного производства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Правительство с первых дней помогает перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов, принимаем меры, чтобы скорее вернуть самолеты в небо, причем все шаги выполняем строго с соблюдением действующих норм воздушного права, в том числе международного», – цитирует Мишустина ТАСС.

Он добавил, что сейчас главной задачей является обеспечение «надлежащей безопасности полетов».

Глава правительства отметил, что в российский регистр переведены сотни самолетов, «больше половины всего флота».

Ранее министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за ареста за рубежом.